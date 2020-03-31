Азамат Мусагалиев побрился налысо, чтобы спародировать рэпера из «Касты»

В среду, 1 апреля, на канале ТНТ выйдет очередной выпуск шоу «Однажды в России», в котором ожидается большая пародия на рэп-группу «Каста». Актеры проекта высмеяли сложные и замысловатые тексты музыкального коллектива, в которых, по задумке комиков, путаются и сами исполнители.

Пародия будет сопровождаться субтитрами, чтобы зрители шоу не потеряли нить повествования и лучше прониклись лирикой группы. Кроме того, актеры преобразятся в рэперов из «Касты». Азамат Мусагалиев, например, копируя Влади, подстригся налысо. И это не шутка.

Также в выпуске ожидаются секс, закончившийся вызовом скорой, иномарка, подаренная случайному прохожему, и Грета Тунберг, ругающая бога за сотворение нефти и газа.

Смотрите новый выпуск «Однажды в России» 1 апреля в 21:00 на канале ТНТ.