«Влюблен жестко!»: Александр Гудков объявил о скорой свадьбе

Александр Гудков признался на YouTube-шоу «Осторожно, Собчак», что имеет серьезные отношения с девушкой. Он сделал ей предложение еще полгода назад и готовится к свадебной церемонии.

В настоящий момент влюбленные приобрели обручальные кольца без камней металлического цвета марки Tiffany.

«Влюблен жестко! Я сделаю все, чтобы этому человеку было хорошо! Я защищаю ее как мамочка, как наседка», — сказал артист с горящими глазами.

Молодые люди из-за своей известности и нежелания привлекать лишнее внимание не хотят устраивать пышной церемонии. Летом они планируют тихо расписаться в кругу близких и отправиться к теплому побережью отдыхать.

Ранее мы писали о том, как Собчак высказалась о Максиме Галкине. Оказывается, она невысокого мнения о его деятельности на просторах Интернета. Журналистка считает, что ему не хватает смелости в поступках и высказываниях.