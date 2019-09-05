Осень на пороге: какие куртки и пальто выбрали Собчак, Шишкова и Хилькевич

Вместе со стилистом смотрим на образы знаменитостей и подбираем для себя самый выигрышный вариант.

Если воспринимать осень как повод заняться шопингом, то сразу становится теплее. Тем более, что звезды российского шоу-бизнеса уже примерили новые осенние образы. А нам остается лишь посмотреть на них со стороны и постараться не повторить их ошибок.

Модный разбор звездных осенних образов делаем вместе со стилистом Викой Майоровой.

Белый — это всегда эффектно

Начнем с человека, чье поведение трудно назвать эталонным, но вот с чувством стиля у нее все в порядке. Это светская львица Ксения Собчак. Ее легкое белое пальто от российского дизайнера Александра Арутюнова произвело фурор на премьере фильма «Однажды в… Голливуде». Конечно, такой стиль – не для повседневности. Но мы ведь должны себя баловать?

«Изящный и органичный образ. Сочетание белого и красного всегда смотрится очень эффектно, а на блондинках – особенно», — прокомментировала Вика.

Под тренч нужны соответствующие аксессуары

А вот бизнес-леди Анна Бузова, пока только претендует на роль настоящей светской львицы. Она чуть-чуть не дотянула до идеала. Ее тренч хорош, но подобрать к нему подходящие детали девушка не сумела.

«Анна постаралась составить лаконичный образ: тренч, строгий джемпер и джинсы. Тренч – нетривиального цвета и хорошо смотрится на ней. Если образ слегка доработать, он будет великолепен. Смущает типичная сумка с золотой фурнитурой, тем более, что часы у Ани серебряные. Ну а джинсы-скинни вышли из моды еще несколько сезонов назад. Здесь их можно заменить на брюки силуэта «сигареты», — прокомментировал эксперт.

Пальто или халат?

Недоработала свой осенний образ и актриса Алена Хмельницкая, которая для прогулки собрала фьюжен-look, завершив его «сумкой учительницы».

«В этом образе все как будто из разных песен. Есть бейсболка, пальто непонятного силуэта, то ли с капюшоном, то ли без него… А, может, это халат? Сумка абсолютно не сочетается кроссовками, да и вообще ни с чем не сочетается. На мой взгляд, это провальный образ», — считает стилист.

Обувь — важная деталь образа

Даже в долгую дорогу на самолете актриса Наталия Антонова старается одеться стильно, тем самым доказывая, что такие понятия, как мода и удобство вовсе не спорят друг с другом. Единственный момент, какой бы хотела исправить фэшн-эксперт – это обувь.

«Мне нравится этот зеленый тренч и образ, в принципе, неплохой. Но он бы стал интереснее, выбери Наталия более заметную обувь, вроде грубых кожаных ботинок черного цвета, или хотя бы массивные кроссовки», — сказала Вика Майорова.

У вас еще нет косухи? Надо исправить!

Куртка-косуха — фактически гарантия того, что вы будете выглядеть стильно и незаурядно в любом месте. Тем более, что она много лет не выходит из моды и, похоже, выходить не собирается. Бывшая возлюбленная Тимати модель Алена Шишкова удачно подобрала к косухе обувь, но вот с платьем немного промахнулась.

«Черная косуха должна быть в гардеробе каждой женщины. У Алены прекрасные ботильоны, но платье выбивается из образа – слишком аляповато. Его лучше заменить на более лаконичное», — считает наш эксперт.

Меховое пальто с надписями

Блондинку Анну Хилькевич трудно представить в образе женщины-вамп, ведь она мягкая и пушистая, как ее новое пальто! Одежда из меха «мишки» вновь на пике популярности и к нежному образу актрисы она очень идет!

«Ми-ми-мишное» пальто из «меха мишки» круто смотрится на Анне, хорошо сочетается с кроссовками. Выбивается только по цвету и принту рюкзак, если его заменить, все будет идеально», — прокомментировала Вика Майорова.

Мужской стиль

Стилю Ларисы Вербицкой пытается подражать уже не одно поколение телезрителей, ведь образы ведущей практически всегда на высоте. Звезда предпочитает изысканность и лаконичность. Не изменила себе Вербицкая и в этом осеннем сезоне, подобрав строгий черно-белый гардероб.

«Лариса выбрала интересный мужской стиль: белая рубашка, черные джинсы, ботинки. Поэтому лаковый черный плащ сюда вписывается самым лучшим образом. Он поддерживает лаконичный образ, придавая ему пикантность», — сказал стилист.

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Не бойтесь красок

Скажите «нет» отечественным стереотипам и откажитесь от практичных унылых оттенков в осеннем гардеробе! Наш эксперт уверен, что мы можем подарить себе чуточку лета с помощью вкусных тонов.

«Яркое пальто Юлии Такшиной – прекрасный выбор для России, ведь зима у нас очень длинная, а люди предпочитают одежду черных цветов. Вот только все остальное под пальто не подходит: ни черное платье с белым воротником, ни белые кеды, ни бордовые колготки», — прокомментировала Вика Майорова.

Классический крой

Образ актрисы и «Мисс Россия» Ирины Антоненко вновь подтверждает мысль, что не стоит зацикливаться на типичных цветах в осеннем гардеробе. Вроде бы обычная модель куртки, стандартная водолазка и джинсы, но вместе они создают приятный городской образ.