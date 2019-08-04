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Загадочные съемки: Анна Бузова оседлала коня

Сестра телеведущей «Дома-2» изобразила перед камерами наездницу.

Загадочные съемки: Анна Бузова оседлала коня
Анна Бузова/ instagram.com/annabuzova/?hl=ru

Похоже, что Анна Бузова твердо решила быть на коне и обскакать свою сестру во всем, в чем только возможно. Бизнес- и шоувумен показала своим фолловерам в Instagram видео, на котором она, сидя на коне, создает некий романтический образ.

Анна в кадре восседает на жеребце смоляного цвета. От этого ее белоснежное длинное платье с оголенными плечами выглядит еще более эффектным. Волосы девушки развиваются, сама она нежно улыбается в камеру. Единственный момент, который может смутить – это сопровождающая кадры музыка (песня Ивана Валеева «Новелла»). Расхлябанная манера исполнителя странным образом ложится на видео.

Что именно хотела донести сестра Ольги Бузовой этим образом до публики доподлинно неизвестно. Ведь вопросы подписчиков девушка просто проигнорировала. Поэтому любопытствующей аудитории пришлось строить собственные предположения. Одни обратили внимание на хэштег comingsoon (в переводе с английского — «скоро будет»), который, возможно, анонсирует новый музыкальный клип Анны. Другие решили, что сестра собралась замуж и это ее свадебный наряд. Третьи расценили это видео, как послание Ольге, намекающее на то, что Анна еще обскачет знаменитую сестру во многом.

Напомним, в настоящее время сестры Бузовы находятся в состоянии тихой войны, открыто не вступая в конфликт, но и не симпатизируя друг другу.

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Загадочные съемки: Анна Бузова оседлала коня
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