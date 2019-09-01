ЗВЕЗДЫ

Алена Хмельницкая показала свой цветущий сад

Знаменитая актриса сама высаживает свои любимые гиацинты, розы и пионы.

Алена Хмельницкая показала свой цветущий сад
Алена Хмельницкая /globallookpress. com

48-летняя Алена Хмельницкая обожает свой сад, собственными руками высаживая в нем цветы. В истории своего Instagram она продемонстрировала, как выглядит ее любимый зеленый уголок осенью.

«Вы посмотрите, опять лето что ли возвращается?» — удивилась артистка, выйдя в сад. Почувствовав небольшое потепление, цветы актрисы неожиданно зацвели с новой силой.

Увидев такую красоту, Алена решила продолжить экскурсию по родовому поместью, показав поклонникам чайные розы и милые красные однолетки.

В какой-то момент Хмельницка увидела в саду непрошеную гостью – соседскую кошку. Звезда кино не стала прогонять ее со своей территории и позволила насладиться осенними лучами солнцами.

Напомним, в настоящее время актриса живет в гражданском браке с Александром Синюшиным, который моложе ее на 12 лет. С Тиграном Кеосаяном она разошлась в 2014 году. У них есть две дочери: 25-летняя Александра и 9-летняя Ксения Кеосаян.

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АктрисаАлена Хмельницкаясадцветы

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Алена Хмельницкая показала свой цветущий сад
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