Алена Хмельницкая показала свой цветущий сад

Знаменитая актриса сама высаживает свои любимые гиацинты, розы и пионы.

48-летняя Алена Хмельницкая обожает свой сад, собственными руками высаживая в нем цветы. В истории своего Instagram она продемонстрировала, как выглядит ее любимый зеленый уголок осенью.

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«Вы посмотрите, опять лето что ли возвращается?» — удивилась артистка, выйдя в сад. Почувствовав небольшое потепление, цветы актрисы неожиданно зацвели с новой силой.

Увидев такую красоту, Алена решила продолжить экскурсию по родовому поместью, показав поклонникам чайные розы и милые красные однолетки.

В какой-то момент Хмельницка увидела в саду непрошеную гостью – соседскую кошку. Звезда кино не стала прогонять ее со своей территории и позволила насладиться осенними лучами солнцами.

Напомним, в настоящее время актриса живет в гражданском браке с Александром Синюшиным, который моложе ее на 12 лет. С Тиграном Кеосаяном она разошлась в 2014 году. У них есть две дочери: 25-летняя Александра и 9-летняя Ксения Кеосаян.