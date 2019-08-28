Модель Алена Шишкова оказалась в клинике из-за чрезмерной худобы

Модель Алена Шишкова обратилась к врачам, чтобы они помогли ей набрать вес. При росте 176 сантиметров девушка весит всего 48 кг, что очень мало.

Она сама мечтает набрать хотя бы шесть килограммов, чтобы весить не менее 54-х, но сделать это не удается.

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Недавно Шишкова поделилась снимком и написала, что находится в клинике «Кивач» в Карелии. Здесь модель надеется поправить здоровье и набрать желанные килограммы.

«Откармливают», — пишет в Instsgram Шишкова.

Она привыкла к нападкам хейтеров, которые регулярно подмечают ее излишнюю худобу, но на этот раз подписчики были доброжелательны. Они пожелали Алене удачи и понадеялись, что совсем скоро модель снова будет в строю.

Шишкова уже не в первый раз посещает знаменитый детокс-центр, ее портрет даже красуется на стене среди постоянных клиентов.

В клинике знаменитую пациентку ждут различные процедуры, например, баня, травяные чаи, лесные прогулки, спорт, пишет сайт Актуальные новости.