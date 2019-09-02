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В Сети обсуждают новый шарж на Ксению Собчак

Автор рисунка – известный карикатурист Раиф Валиев.

В Сети обсуждают новый шарж на Ксению Собчак
Ксения Собчак/globallookpress.com

Знаменитый карикатурист из Германии Раиф Валиев вынес на суд пользователей Сети свой новый юмористический рисунок. Он решился изобразить светскую львицу Ксению Собчак. Картинку автор украсил острыми словами телеведущей и выложил в свой блог.

«Осторожно цитата. «Трудно быть лошадью, когда все вокруг бараны». А ну, отгадайте, чья это цитата?» — спросил художник у своих подписчиков.

Автор слов был вычислен мгновенно.

«Собчак ни с кем не спутаешь», «Ксения, вы шикарны», «Молодец, верно сказано», «Умничка, Собчак! Способность к иронии — показатель острого ума и скромности», — можно увидеть среди комментариев.

Напомним, ранее в Сети появился видеоролик с участием Ксении Анатольевны и ее сына Платона. Они путешествовали на частном самолете и беседовали о снах малыша. Виторгану-младшему накануне приснились персонажи из мультфильма «Ну, погоди!»

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В Сети обсуждают новый шарж на Ксению Собчак
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