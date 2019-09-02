В Сети обсуждают новый шарж на Ксению Собчак

Знаменитый карикатурист из Германии Раиф Валиев вынес на суд пользователей Сети свой новый юмористический рисунок. Он решился изобразить светскую львицу Ксению Собчак. Картинку автор украсил острыми словами телеведущей и выложил в свой блог.

«Осторожно цитата. «Трудно быть лошадью, когда все вокруг бараны». А ну, отгадайте, чья это цитата?» — спросил художник у своих подписчиков.

Автор слов был вычислен мгновенно.

«Собчак ни с кем не спутаешь», «Ксения, вы шикарны», «Молодец, верно сказано», «Умничка, Собчак! Способность к иронии — показатель острого ума и скромности», — можно увидеть среди комментариев.

Напомним, ранее в Сети появился видеоролик с участием Ксении Анатольевны и ее сына Платона. Они путешествовали на частном самолете и беседовали о снах малыша. Виторгану-младшему накануне приснились персонажи из мультфильма «Ну, погоди!»