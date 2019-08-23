КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Юлия Такшина поделилась способом, как худеть без диет

Актриса не ест после шести вечера и каждый вечер делает гимнастику.

Юлия Такшина поделилась способом, как худеть без диет
ЮЛИЯ ТАКШИНА. ФОТО: ЛИЧНЫЙ АРХИВ

Звезда прекрасно выглядит, при этом выступает против диет. Об этом Юлия рассказала порталу Teleprogramma.pro. Актриса знает, о чем говорит, поскольку в молодости худела с помощью строгих ограничений. Но теперь она выбрала иной путь для поддержания стройной фигуры.

Такшина не ограничивает себя в еде. Особенно это касается периодов, когда она гастролирует. В это время актриса позволяет себе есть все — все равно лишние калории сжигают нагрузки из-за тяжелого графика работы. Но одно железное правило в отношении питания у Юлии все же есть – она не ест после шести вечера.

Также звезда не может позволить себе ходить в спортзал, на это у нее нет даже пары свободных часов. Поэтому Юлия занимается дома. За час до сна она выполняет комплекс упражнений. Утром выпивает стакан воды с лимоном, этот же напиток употребляет в течение дня. «Это подходит не всем, но для меня — идеально», — пояснила Такшина порталу Teleprogramma.pro.

Актриса сейчас закончила сниматься в мелодраме «Вера» на телеканале Dомашний. Она сыграла роль сильной женщины, которая ищет свою любовь и находит совсем не там, где ожидала. Чувство меняет характер героини, заставляет переоценить свои приоритеты. По мнению Юлии Такшиной, в реальной жизни происходит также. «Никогда не бывает по плану, как бы мы ни старались. Не стоит бояться перемен», — уверена она.

ЮЛИЯ ТАКШИНА НА СЪЁМКАХ СЕРИАЛА «ВЕРА». ФОТО: ЛИЧНЫЙ АРХИВ
ЮЛИЯ ТАКШИНА НА СЪЁМКАХ СЕРИАЛА «ВЕРА». ФОТО: ЛИЧНЫЙ АРХИВ
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«Вера» на телеканале DомашнийдиетаЮлия Такшина

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Юлия Такшина поделилась способом, как худеть без диет
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