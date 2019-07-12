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45-летняя Наталия Антонова показала себя на даче без макияжа

Актриса и мать четверых детей не обрабатывает фото в фильтрах и фотошопе.

45-летняя Наталия Антонова показала себя на даче без макияжа
Наталия Антонова/instagram.com/n.antonova/

Наталия Антонова, прославившаяся благодаря съемкам в сериалах «Каменская», «Другая жизнь», «Любить нельзя забыть», «Дыши со мной», рассказывает поклонникам о летних буднях на природе. В свои 45 лет Наталия выглядит моложе своих лет. Актриса еще раз доказала это своими фото, на которых она без укладки, макияжа и фотошопа.

«Ну, потерпите меня без макияжа, прически, вне образа, пожалуйста. Радуюсь природе и не могу не поделиться с вами. И хочется, чтобы лето не заканчивалось, но так не бывает. Обещаю много фото и видео «невероятной красавицы», а пока «вероятная», — написала актриса в Instagram и указала хэштеги #безфильтров и #актрисатожечеловек.

Поклонники не поскупились на комплименты: «Рады вашей открытости», «Вы сами — ягода-малина», «Прекрасны и без макияжа».

Судя по фото, которые Наталия выкладывает в социальной сети, на даче она не одна, а с семьей. У актрисы — четверо сыновей. Старший, Артем, — от первого брака с актером Александром Вершининым, Максим и младший сынишка — от бизнесмена и гинеколога Николая Семенова.

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Наталия Антонова

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45-летняя Наталия Антонова показала себя на даче без макияжа
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