Как Кейт Миддлтон маскирует недостатки фигуры: мнение эксперта

Утонченная герцогиня неспроста выбирает летящие женственные образы, ведь именно такая одежда подходит ее типу фигуры.

Кейт Миддлтон – признанная икона стиля. Чтобы порадовать своих читателей, за ее стилем пристально следят таблоиды всего мира. А университет Глазго даже разработал специальный курс по изучению гардероба королевской семьи, где Миддлтон занимает одно из ведущих мест.

Тем не менее, как и у каждого человека, у герцогини случаются небольшие фэшн-промахи. Их нам прокомментировала стилист Вика Майорова.

Широкие плечи не стоит подчеркивать

Многие считают фигуру герцогини Кембриджской идеальной, но это не так. У нее широкие плечи и на их фоне подчеркнуто узкие бедра.

Идеальная одежда для фигуры Кейт – это модели с завышенной талией, расширяющиеся книзу брюки и юбки. Ее излюбленный стиль – женственные платья стиля бэби-долл. В таких нарядах хорошо видны все дамские достоинства, а недостатки скрыты за струящейся тканью.

Например, это эффектное платье в горох от Alessandra Rich – тоже сшито в стиле бэби-долл, однако фигура Кейт выглядит в нем не лучшим образом. Туловище — непропорционально длинным, а ноги – короткими. В чем ошибка?

«Если бы юбка шла прямо от талии, тогда наряд бы смотрелся красиво и без визуального вреда для фигуры. Хотя задумка у платья неплохая: горох аккуратно сочетается с манжетами, воротником и крупными белыми пуговицами», — прокомментировала Вика Майорова.

Возможно, на другую фигуру оно бы село гармонично.

Уводим внимание от узких бедер

На Королевскую регату герцогиня надела довольно смелый образ, состоящий из полосатого топа от Sandro Paris и брюк с крупными пуговицами LK.

«Гармоничный образ сложился за счет баски и расклешенных брюк. Если бы Кейт выбрала узкие брюки или джинсы-скини, то фигура смотрелась бы непропорционально», — прокомментировал эксперт.

Запомним, что баска — это верный способ подчеркнуть тонкую талию (она у Кейт в наличии) и визуально придать об’ем бедрам.

Другой удачный образ герцогини – свободная хлопковая блуза от M.i.h Jeans и широкие брюки от Massimo Duttiи. Сборки блузы вдоль плеч скрывают их угловатость, а завышенная талия и широкие штанины брюк делают фигуру более женственной.

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Аккуратно со стилем спорт-шик

На примере популярного стиля сорт-шик часто прокалываются даже иконы стиля. Ведь то, что дозволено обычному человеку, не позволительно людям публичным. Взять хотя бы этот образ с майкой и шортами на вполне неформальном мероприятии – Уильям и Кейт посетили поло-клуб Бофорта. И, тем не менее, стилист в данном случае не рекомендует надевать майки.

«Майки выглядят хорошо только на идеальном теле. В этом случае уместно было бы надеть поло, которое скроет подмышечную зону», — сказала Вика Майорова.

Стилист подверг критике и шорты Миддлтон, которые из-за неудачной ткани выглядят помятыми. Чтобы такого казуса не произошло, лучше выбирать одежду, сшитую из более плотной ткани.

И, поскольку фото архивное, стилист напомнила, что сегодня не стоит носить вещи с заниженной талией. Тем более с такой фигурой как у Кейт.

Напомним, ранее мы писали о стиле первой леди Франции Брижит Макрон, которая любит экспериментировать с образами и нередко шокирует публику. Впрочем, чаще всего, ее одежда соответствует статусу супруги президента.