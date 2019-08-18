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Две половинки: Вербицкая продемонстрировала идиллию в отношениях с мужем

59-летняя телеведущая наслаждается совместным отпуском.

Две половинки: Вербицкая продемонстрировала идиллию в отношениях с мужем
Лариса Вербицкая отдыхает от съемок на ТВ. Фото: instagram.com/larisa_verbitskaya/

Лариса Вербицкая больше 20 лет замужем за оператором ВГТРК Александром Дудовым. Сейчас супруги проводят отпуск вместе, демонстрируя семейную идиллию. Совместным снимком с мужем Лариса Вербицкая поделилась в соцсети.

Лариса Вербицкая с мужем Александром Дудовым. Фото
Лариса Вербицкая живет с мужем душа в душу. Фото: instagram.com/larisa_verbitskaya/

«Отпуск, когда каждый день, как воскресенье», – написала телеведущая в Instagram.

На фотографии супруги смотрят друг на друга влюбленными глазами.

«Две половинки нашедшие друг друга! Две души!»; «Вы – очень красивая пара. Здоровья и долгих лет вам», – прокомментировали снимок фолловеры.

Некоторые подписчики не поняли, кто изображен на снимке, предположив, что в кадре – отец Вербицкой. На что телеведущая спокойно ответила, что рядом с ней находится ее супруг.

Напомним, рассказывая о знакомстве с мужем, телеведущая называла их встречу судьбоносной. Они познакомились в цирке Кишинева в 80-х годах – телеведущая привела в цирк сына, а Дудов снимал лошадей для своего репортажа. Между ними завязался роман. У пары есть дочь Инна, которая родилась в 1990 году. От первого брака у Вербицкой есть 40-летний сын Максим, который занимается бизнесом.

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Александр Дудовзвездный отдыхЛариса Вербицкаясемейное фото

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Две половинки: Вербицкая продемонстрировала идиллию в отношениях с мужем
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