Две половинки: Вербицкая продемонстрировала идиллию в отношениях с мужем

Лариса Вербицкая больше 20 лет замужем за оператором ВГТРК Александром Дудовым. Сейчас супруги проводят отпуск вместе, демонстрируя семейную идиллию. Совместным снимком с мужем Лариса Вербицкая поделилась в соцсети.

«Отпуск, когда каждый день, как воскресенье», – написала телеведущая в Instagram.

На фотографии супруги смотрят друг на друга влюбленными глазами.

«Две половинки нашедшие друг друга! Две души!»; «Вы – очень красивая пара. Здоровья и долгих лет вам», – прокомментировали снимок фолловеры.

Некоторые подписчики не поняли, кто изображен на снимке, предположив, что в кадре – отец Вербицкой. На что телеведущая спокойно ответила, что рядом с ней находится ее супруг.

Напомним, рассказывая о знакомстве с мужем, телеведущая называла их встречу судьбоносной. Они познакомились в цирке Кишинева в 80-х годах – телеведущая привела в цирк сына, а Дудов снимал лошадей для своего репортажа. Между ними завязался роман. У пары есть дочь Инна, которая родилась в 1990 году. От первого брака у Вербицкой есть 40-летний сын Максим, который занимается бизнесом.