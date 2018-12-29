Анну Хилькевич раскритиковали за дорогой стол с улитками и королевскими креветками

Звездная актриса похвасталась своим «недетским ужином».

Известная актриса Анна Хилькевич на своей страничке в социальной сети Instagram опубликовала снимок, который вызвал волну негативных комментариев в ее адрес. На снимке Хилькевич вместе со своей дочкой сидит за столом с морепродуктами. Здесь можно увидеть дорогие королевские креветки, улитки и прочие морепродукты, многие из которых сегодня недоступны простым обывателям.

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«Недетский ужин с ребенком. Ладно-ладно, это все мое. После неудачной попытки дегустации морепродуктов дочка будет есть вермишель с котлеткой, как всегда», — заметила Хилькевич.

«Все плохо живут люди. Бабла некуда девать», «Вермишель, вермишель и вермишель. Пару раз в неделю суп (с вермишелью), яичница. Не слышали о таком? Иногда мясо очень редко. И витамины, витамины, витамины. Ну и фрукты. Спасибо и на том», «Ну что за понты, Анна», «На вермишели с котлетками растет 90% детей страны! Боже храни макарошки и котлетки», — заметили в комментариях пользователи.