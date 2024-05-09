«Ни о чем не жалею»: самые запоминающиеся скандалы Евгения Ершова в «Сокровищах императора», за что он все-таки извинился

Шоу «Сокровища императора» не перестает удивлять зрителей интригами и неожиданными поворотами сюжета. Однако одним из самых обсуждаемых моментов проекта стало поведение Евгения Ершова и его мамы.
Этот участник успел прославиться как самый скандальный персонаж, заслужив неприязнь как зрителей, так и своих коллег по шоу. Нечестная игра, постоянные конфликты и, что особенно возмутительно, оскорбления в адрес женщин — вот далеко не полный список «заслуг» Ершова.
Давайте разберемся, почему поведение Евгения вызывает столько негативных эмоций и как он умудряется оставаться на проекте, несмотря на всеобщее осуждение.
«Принимаю последствия»
Евгений Ершов удивил зрителей своими извинениями. Этого поступка от блогера точно никто не ждал. Во время последних съемок он признал свои ошибки, но, впрочем, подчеркнул, что сделанного не воротишь.
«Чести эти ситуации мне не делают. Я считаю себя безумно неправым в принципе, что я с девушкой начал ссору вести какую-то. Я, в принципе, ни о чем в шоу не жалею, вообще ни о чем, кроме ситуации с мамой в первых сериях и вот с девочками. Перед девочками я извинился, извиняюсь еще раз, но шоу есть шоу, что сделано — то сделано, принимаю последствия», — заявил он.
Эту мысль, о том, что он ни о чем не жалеет, Ершов подчеркивал неоднократно. В своих соцсетях, отвечая на выпады подписчиков по поводу оскорблений Карины Кокс, он отмечал: «Ну, сейчас я бы вряд ли бы ей так смог сказать, но раз сделал, значит, сделал».
Евгений Ершов часто ссорился с мамой Еленой Путылиной. Фото: ТНТ
«Безумно скользкий персонаж»
Хороших поступков Евгения на шоу зрители пока не запомнили, зато провокационных — хоть отбавляй.
Началось все с того, что блогер начал прятать конверты с заданиями участников, чтобы замедлить их на старте. Затем, найдя свиток с разделением и получив возможность отдать кому-нибудь из участников черную метку, он, не задумываясь, отдал ее братьям Пышненко. А после окончания выпуска заявил, что гордится тем, как быстро он сориентировался и что никто не догадался, от кого же была черная метка.
После этого он начал ссориться с участниками. Первой стала Мария Погребняк, команде которой он пообещал «веселую жизнь» и сдержал свое слово.
«Погребняк — безумно скользкий персонаж. Алана — хорошая девчонка, наверное, но Погребняк как союзник — нет», — заявил он тогда.
Мария тогда была просто обескуражена происходящим и пожаловалась, что возмущена нечестной игрой своих противников.
«Я понимаю, что это игра! И мы все хотели остаться. Но для меня было важнее остаться при любых раскладах человеком», — отметила бывшая супруга футболиста.
Евгений Ершов запомнился зрителям скандалами с мамой Еленой Путылиной. Фото: ТНТ
«Ничтожество, которое возомнило себя кем-то»
Самый яркий скандал на шоу произошел, пожалуй, между Евгением Ершовым и Кариной Кокс.
Карина вместе со своей напарницей Женей Искандаровой вручили Евгению и его маме «черную кошку». Это настолько вывело блогера из себя, что он сорвался и начал говорить абсолютно неподобающие вещи.
«Ты кто такая? Двадцать лет назад ты перепела чужую песню. Это все твои достижения. Сейчас ты здесь, потому что тебя подтянула Искандарова. Ничтожество, которое возомнило себя кем-то!» — закричал Ершов.
Кокс пришла в ярость и бросила в обидчика кружкой. Она заявила, что никогда и никому не позволит себя оскорблять и ни один мужчина в ее окружении никогда так не поступал.
Тогда же многие зрители сочли, что Ершова должен был «остудить» Иван Пышненко, который промолчал, глядя, как при нем оскорбляют женщину.
Но юморист оправдался тем, что поговорил с Евгением после шоу, без камер. Кроме того, он выразил мнение, что продюсеры реалити специально пригласили такого скандального персонажа и попросили его продолжать себя так вести, чтобы повышать рейтинги программы.
«Как жижа»
Отдельного внимания, пожалуй, заслуживают отношения Евгения с мамой, Еленой Путылиной. За неуважительное отношение к самому близкому человеку Ершов получил едва ли не больше хейта от зрителей, чем за скандал с Кокс.
Наиболее показательной оказалась ситуация, когда Елена споткнулась и упала. Евгений, вместо того, чтобы утешить маму, разозлился, что она настолько неловкая, и начал отчитывать прямо на улице.
А когда женщина разрыдалась, не выдержав агрессивного напора, и попыталась от него уйти, начал грубо окликать ее.
«Сюда подойди! Я сказал, сюда подойди, потом в плаксу поиграешь», — рявкнул он на мать.
А после, разбирая съемочный день, он еще раз пожаловался на слишком неуклюжую мать.
«Свалиться на ровном месте, да еще и кубарем, как жижа», — с сожалением протянул он.
Фанатов за все время реалити у блогера так и не появилось, настолько он получился хрестоматийно отрицательным персонажем. Может быть, Иван Пышненко был прав и Ершова действительно пригласили на шоу только из-за его любви к скандалам.