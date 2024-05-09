«Ни о чем не жалею»: самые запоминающиеся скандалы Евгения Ершова в «Сокровищах императора», за что он все-таки извинился

Шоу «Сокровища императора» не перестает удивлять зрителей интригами и неожиданными поворотами сюжета. Однако одним из самых обсуждаемых моментов проекта стало поведение Евгения Ершова и его мамы.

Этот участник успел прославиться как самый скандальный персонаж, заслужив неприязнь как зрителей, так и своих коллег по шоу. Нечестная игра, постоянные конфликты и, что особенно возмутительно, оскорбления в адрес женщин — вот далеко не полный список «заслуг» Ершова.

Давайте разберемся, почему поведение Евгения вызывает столько негативных эмоций и как он умудряется оставаться на проекте, несмотря на всеобщее осуждение.

«Принимаю последствия»

Евгений Ершов удивил зрителей своими извинениями. Этого поступка от блогера точно никто не ждал. Во время последних съемок он признал свои ошибки, но, впрочем, подчеркнул, что сделанного не воротишь.

«Чести эти ситуации мне не делают. Я считаю себя безумно неправым в принципе, что я с девушкой начал ссору вести какую-то. Я, в принципе, ни о чем в шоу не жалею, вообще ни о чем, кроме ситуации с мамой в первых сериях и вот с девочками. Перед девочками я извинился, извиняюсь еще раз, но шоу есть шоу, что сделано — то сделано, принимаю последствия», — заявил он.

Эту мысль, о том, что он ни о чем не жалеет, Ершов подчеркивал неоднократно. В своих соцсетях, отвечая на выпады подписчиков по поводу оскорблений Карины Кокс, он отмечал: «Ну, сейчас я бы вряд ли бы ей так смог сказать, но раз сделал, значит, сделал».