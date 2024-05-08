«Мне было бы стыдно за такого папку»: что произошло между Пышненко и Ершовым на шоу «Сокровища императора» и за что зрители винят Ивана

Реалити-шоу «Сокровища императора» завоевало сердца миллионов зрителей, предлагая захватывающее сочетание приключений, интриг и борьбы за внушительный денежный приз. Напряженная атмосфера соревнования, где на кону стоят большие деньги, нередко становится причиной конфликтов и вспышек эмоций между участниками.
Именно такая ситуация сложилась в одном из последних выпусков шоу, приковав внимание публики к поведению блогера Евгения Ершова и реакции других участников на его провокационные действия.
«Он перешел бы на личности»
Программа стала площадкой не только для захватывающих приключений, но и для бурных конфликтов. Особое внимание зрителей привлекло поведение блогера Евгения Ершова, которое многие сочли оскорбительным и вызывающим.
Однако не меньше вопросов вызвала реакция других участников, в частности комика Ивана Пышненко, которого критиковали за отсутствие видимой поддержки девушек, подвергшихся нападкам со стороны Ершова.
Пышненко объяснил свою позицию, подчеркнув, что опасался эскалации конфликта и возможных последствий. Он отметил, что прямое вмешательство в ситуацию сделало бы его участником конфликта, что, по его мнению, было бы неконструктивно.
«Если ты начинаешь говорить или подключаешься, то ты участвуешь в этом», — пояснил комик.
Иван также выразил уверенность, что продюсеры шоу, приглашая Евгения Ершова, осознавали его скандальную репутацию и провокационный стиль общения. Он считает, что попытки урезонить блогера могли бы привести к еще большей агрессии с его стороны.
«Если бы мы начали с ним ругаться и спорить, то он бы, скорее всего, перешел на личности», — отметил Пышненко, добавив, что наличие столовых приборов на столах участников создавало потенциальную угрозу безопасности.
Иван Пышненко с братом стараются не ввязываться в конфликты. Фото: соцсети Ивана Пышненко
«Для этого его и звали»
Несмотря на свое невмешательство в конфликтные ситуации в эфире, Иван заверил, что поговорил с Ершовым за кадром и высказал свое мнение о его поведении. Однако он также признал, что участие блогера в шоу было частью стратегии продюсеров, направленной на повышение рейтингов проекта.
«Дело в том, что его для этого и звали. Я практически уверен, что продюсеры как минимум просили: «Веди себя так же. Это классно, это интересно», — поделился своими размышлениями комик.
Пышненко выразил свое несогласие с решением продюсеров оставить в проекте команду Ершова, которая присоединилась к шоу позже остальных участников.
«Я считаю, что это неправильно, что остались две пары, хотя они пришли последними. Правила должны быть одинаковыми для всех», — заявил артист.
Таким образом, Иван Пышненко объяснил свое поведение на шоу опасениями за безопасность, пониманием мотивов продюсеров и несогласием с нарушением правил проекта.
«Сплошное разочарование»
Разумеется, такая жаркая серия не могла не вызвать резонанс. Зрители горячо обсуждали сложившуюся ситуацию и конфликт. Хотя многие безусловно осудили Ершова, в сторону Ивана тоже полетели тапки.
Свое мнение фанаты реалити открыто озвучивали в социальных сетях и призывали участников проекта к ответу.
Больше всего негативных комментариев досталось Евгению Ершову. Впрочем, последняя ситуация была далеко не единственной, когда он вызывал раздражение зрителей. Некоторые даже, не стесняясь, требовали убрать блогера из шоу.
Евгений Ершов часто провоцирует скандалы на шоу. Фото: Global Look Press
jana.jannochka: «Я одна с первой серии жду когда вылетит Ершов? Маме, конечно, этого не желаю, но с таким поведением, думаю, ей дома лучше и спокойнее будет для ее же здоровья».
yulkesh_83: «Мне жалко вашу маму, мне бы было стыдно, если у меня был такой сын!»
kse_nya1: «Прикрываться, что переживаешь за маму, а на самом деле не можешь справиться со своими эмоциями и проконтролировать свою речь. Ей богу, хуже девчонки себя ведете, истеричка!»
nastjuschka13: «Сплошное разочарование! Настоящий мужчина никогда не позволит себе так общаться с женщинами».
kseniavins: «Но как можно продвигать в массы тот факт, что Женя играет не очень честно? Ругает всех и вся, делает подлянки? Мы росли на мультфильмах и фильмах где по большей части побеждало добро, а тут явный негативный окрас, и продюсеры будто это поддерживают».
Но досталось и Ивану Пышненко. Многие зрители осудили его за недостаточное рвение защитить женщин.
Suleimanova83: «Почему из вас, мужиков, никто не заступился за Карину? Все так боятся этого неадекватного мальчика?»
kse_nya1: «Достаточно неплохо к вам относилась, но после вчерашней серии — разочарование».
annbolgi: «Вы сказали, не будете вмешиваться в скандалы и неважно, что оскорбляют женщин, потому что смотрят ваши дети. Так мне было бы стыдно за такого папку, который как раз за женщину не заступился. Позор».
Впрочем, симпатии зрителей все же на стороне Ивана. Поддерживающих слов он получил значительно больше критики. Многие признались, что болели за него с братом с самого начала. Некоторые женщины отдельно подчеркнули, что сильному человеку, надежному мужчине не обязательно постоянно быть в центре внимания.
psy.gorshkova: «Иван, я болею за вашу пару. Всегда радуюсь, когда вы проходите испытания. Надеюсь, вы станете победителями».
x_obi_kenobi: «Как же хорошо видно, что вы с братом действительно любите друг друга, что вы настоящая семья. Видно, что это не игра на камеру. Сохраните это навсегда».
from.russia.with.loovee: «Я болею за «фиолетовых»! И хотела бы, чтобы у меня в окружении были такие люди, как Вы и Ваш брат! Сейчас разум и адекватность путают с мягкотелостью. Герои не всегда орут и машут кулаками».
dasha_happy0405: «Любимая команда! Тактичные, интеллигентные, порядочные! Ваню я давно люблю, но Андрей теперь покорил сердце тоже! Надеюсь, вы победите».
А вот в поддержку Евгения Teleprogramme.pro не удалось найти ни одного комментария, сколько бы ни искали во всех его соцсетях. Очевидно, Ершов где-то все же перешел грань и простить его зрители не готовы.