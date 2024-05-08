Давид Манукян выдал правду на шоу «Сокровища императора»: «Проживал жизнь человека, которым я не являюсь»

Блогер Давид Манукян пожаловался на пережитую им депрессию в шоу «Сокровища императора» на ТНТ. Оказывается, между ним и Ольгой Бузовой в очередной раз вышел личный разговор. В воскресенье, 12 мая, зрители узнают все детали, а также услышат откровения участников.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Пока известно, что Давид Манукян повел себя в шоу как настоящий мужчина, а Женя Ершов признался в личной симпатии к одной из участниц проекта и даже подарит ей букет. Напомним, что за приз в 1 млн рублей в шоу «Сокровища императора» борются сразу 6 пар. И только одна из них станет парой-победительницей, ей и достанется сокровища императора. Но всему свое время. Однако надо учесть, что сейчас на проекте остались только сильные участники. От кого удача отвернется на этот раз? Следим за подробностями. Пока же игроки продолжают соперничать и строить козни друг другу. Так, многие участники раскрывают свои личности с неожиданной стороны.

К примеру, Давид Манукян в новом выпуске шоу выступит в роли миротворца. Блогер жестко пресек конфликт, который произошел между Женей Ершовым и Марией Миногаровой.

А на традиционной чайной церемонии ведущие обратили внимание на то, что блогер проявил и свои лидерские качества. Дава рассказал, что ему долго приходилось носить маску и показывать не Давида, а Даву, но терпение лопнуло.

«Я понял, что я долгое время проживал жизнь человека, которым я не являюсь. Последние полтора-два года у меня происходил такой период жизни, когда у меня сначала была депрессия, потом отторжение от того, что я создал своими руками, потом какое-то принятие. В общем, все стадии, которые нужно было пройти, я прошел», - отметил Давид Манукян.

Также блогер сделал отсыл и на отношения с Ольгой Бузовой, заявив, что сделал бы все по-другому.

Смотрите продолжение в воскресенье, 12 мая, в 19:00 в новом выпуске шоу «Сокровища императора» на ТНТ.