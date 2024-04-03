Убитые горем родители экс-участницы «Дома-2» Либерж Кпадону плакали на прощании с дочкой

Либерж Кпадону умерла в своей квартире. Ее тело было обнаружено только спустя 41 день, когда соседи забили тревогу. Вскрытие показало, что причиной смерти стала остановка сердца. Случившееся повергло в шок ее друзей и близких. 3 апреля состоялась церемония прощания с экс-участницей «Дома-2» в Королеве.
Ее тело пометили в белоснежный гроб, который был закрыт во время церемонии. Приехали туда и ее родители 62-летняя мать Надежда и 63-летний отец Аддах Жильбер. Они были убиты горем. Во время церемонии родители покойной громко плакали.
Затем гроб отнесли в катафалк. Тело Либерж будет кремировано. Также простили с ней друзья по телепроекту «Дом-2»: Алиана Устиненко, Мария Кохно, Джозеф Мунголле, Надежда Ермакова, Элина Камирен, Егор Холявин и Дмитрий Дмитренко, пишет Super.
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Надежда Ермакова засняла коллег по телестроке. Она сожалела, что они собрались спустя много времени по такому печальному событию. С ней были Егор Холявин и Элина Камирен.
Родители девушки узнали о смерти дочки из соцсетей. Они сразу вылетели из Санкт-Петербурга, где находились в тот момент. Надежда Евгеньевна призналась, что не помнит, когда в последний раз общалась с наследницей, так как в феврале в больнице лежал ее отец. А когда она пыталась позвонить дочке, то та уже не отвечала на звонки.
Друзья Либерж утверждают, что она страдала, так как не могла построить личную жизнь. Многие уверены, что ее злоупотребление алкоголем пагубно сказалось на ее здоровье. Ко всему прочему, у экс-участницы телестройки было онкологическое заболевание. В феврале она перенесла операцию. После этого девушка не выходила на связь с поклонниками.
Либерж Кпадону гордилась родителями. Фото: соцсети Либерж Кпадону