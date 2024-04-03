Убитые горем родители экс-участницы «Дома-2» Либерж Кпадону плакали на прощании с дочкой

Либерж Кпадону умерла в своей квартире. Ее тело было обнаружено только спустя 41 день, когда соседи забили тревогу. Вскрытие показало, что причиной смерти стала остановка сердца. Случившееся повергло в шок ее друзей и близких. 3 апреля состоялась церемония прощания с экс-участницей «Дома-2» в Королеве.

Ее тело пометили в белоснежный гроб, который был закрыт во время церемонии. Приехали туда и ее родители 62-летняя мать Надежда и 63-летний отец Аддах Жильбер. Они были убиты горем. Во время церемонии родители покойной громко плакали.

Затем гроб отнесли в катафалк. Тело Либерж будет кремировано. Также простили с ней друзья по телепроекту «Дом-2»: Алиана Устиненко, Мария Кохно, Джозеф Мунголле, Надежда Ермакова, Элина Камирен, Егор Холявин и Дмитрий Дмитренко, пишет Super.

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