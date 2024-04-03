В Омске художник разрисовал свою многоэтажку сюжетами советских мультиков

«Рисую, конечно же, в первую очередь для детей, но нельзя не заметить улыбку взрослых, которые ностальгируют и с теплом вспоминают свое детство, потому что мы все росли на этих мультфильмах», — делится Франк.

Несколько тематических рисунков украшают дом самого художника. В выборе уличных сюжетов ему помогают соседи, с которыми он обсуждает новые зарисовки.

На фасаде его многоэтажки по улице 6-я Шинная теперь «живут» кот Леопольд, Винни-Пух, Незнайка, а также лев Бонифаций и Карлсон.

Ранее стало известно о том, что в Екатеринбурге убрали «морозные» абажуры с фонарей.

Источник: vesti-omsk.ru.