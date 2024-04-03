Гимнастка Светлана Хоркина привезет в Красноярск свой театр

45-летняя гимнастка Светлана Хоркина после окончания спортивной карьеры занялась театром. Со своим шоу она приедет в Красноярск.

Гимнастка увлечена театром больше 20 лет. Она признается, что легко может сыграть и слезы, и смех. Звезда спорта и театральной сцены в одном из своих интервью рассказала, что ее всегда называли настоящей артисткой.

Теперь она презентует свою программу, которая называется «Восхождение». С билетами можно не спешить, выступление в Красноярске запланировано на 1 июня. Оно пройдет во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина.

На сцену выйдут не только популярные актеры и известные спортсмены, но и земляки — воспитанники школ гимнастики Красноярского края.

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Источник: kras.mk.ru.