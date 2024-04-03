Стас Ярушин признался, что снялся в сериале «Универ. 13 лет спустя» вместе с Анной Хилькевич

Стас Ярушин уже давно стал медийной персоной. Он стал гостем шоу «УТРО. ТНТ». Актер рассказал, что рано встает, поэтому успевает переделасть множество дел к полудню. А вот потом у него начинается рабочий процесс. Также он похвастался, что увлекается хоккеем и гольфом. При этом впереди у него много новых съемок. Ярушин рассказал, что снялся в сериале «Универ. 13 лет спустя» вместе с Анной Хилькевич.

«Совсем скоро стартует новый сезон. У меня классная линия – больше драмы, меньше комедии. Классно, что авторам удалось совместить ситком с полнометражным фильмом», – пояснил артист.

А так как Стас еще и музыкант, он не первый год развивает свой проект МузLoft. Он рассказал, что там собираются музыканты и разные исполнители, которы вместе перепевают хиты и придумывают каверы. Но актер пожаловался, что многие звезды просто боятся туда приходить, так как он предлагает живое исполнение без искусственных эффектов.

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Напомним, что шоу «УТРО. ТНТ» выходит по будням с 7:00 до 9:00 на ТНТ.