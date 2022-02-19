Тайная помолвка: певица Тейлор Свифт и актер Джо Элвин планируют свадьбу

Пара вместе уже больше пяти лет.

Певица Тейлор Свифт и актер Джо Элвин планируют свадьбу. Пара пришла к такому ответственному решению спустя пять лет совместной жизни. Об этом сообщает издание Life and Style.

Слухи о том, что Свифт и Элвин вместе ходят с 2017 года. Однако пара за все пять лет ни разу не появилась вместе на светских мероприятиях. Впервые Тейлор Свифт заговорила о женихе на церемонии вручении премии «Грэмми». Певица получила премию за «Альбом года» и поблагодарила Джо за поддержку.

Напомним, в этом году ожидаются еще как минимум пять громких свадеб. Рианна планирует выйти замуж за A$AP Rocky после рождения их первенца. Меган Фокс приняла предложение руки и сердца от молодого музыканта Machine Gun Kelly. Линдсей Лохан станет женой арабского финансиста. Маколей Калкин женится на матери своего единственного ребенка, а Кристен Стюарт уже готовится к предстоящей свадьбе со своей возлюбленной Дилан Майер.

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