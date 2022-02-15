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Невеста Кристен Стюарт нестандартно поздравила актрису с Днем святого Валентина

Сценарист Дилан Мейер проявила креатив вместо привычного ванильного поздравления на 14 февраля.

Невеста Кристен Стюарт нестандартно поздравила актрису с Днем святого Валентина
Кристен Стюарт с невестой Дилан Мейер. Фото: instagram.com/spillzdylz/

В День святого Валентина люди по всей планете обычно публикуют фотографии своих возлюбленных и трогательные признания о своих чувствах.

Однако невеста известной актрисы Кристен Стюарт – сценарист Дилан Мейер – пошла по нестандартному пути. Она опубликовала совместную фотографию со своей второй половинкой, на которой они изображают зомби, очевидно, на Хеллоуин. Девушки надели одинаковые пижамы и черные кепки, нарисовав себе кровоподтеки и синяки под глазами. Именно этим снимком Мейер решила отпраздновать День всех влюбленных.

Дилан Майер и Кристен Стюарт
Дилан Мейер и Кристен Стюарт в образе зомби. Фото: instagram.com/spillzdylz/

«Я притворюсь мертвой с тобой в любое время, моя валентинка», — подписала фото сценарист.

У Кристен, кстати, нет страницы в Instagram, чтобы она смогла ответить возлюбленной.

Напомним, в ноябре 2021 года актриса объявила о помолвке с женщиной. Этому предшествовала целая плеяда однополых романов звезды.

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Тэги

14 февраляДень всех влюбленныхДень Святого ВалентинаДилан МейерзомбиКристен СтюартХеллоуин