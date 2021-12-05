«Я встал, как щенок, и сказал: «Да»: принц Уильям вспомнил, как Тейлор Свифт ввела его в транс

В 2013 году с британским принцем Уильямом случилось невероятное. Он вышел на сцену благотворительного гала-концерта Centrepoint Winter Whites и спел вживую вместе с Тейлор Свифт и Джоном Бон Джови.

В тот день принц никак не ожидал, что будет петь на сцене с мировыми звездами: говорить речи перед публикой он-то привык, но вот вокал — далеко не его сильная сторона. Даже 8 лет спустя ему трудно уложить в голове эту историю. Но он рассказал ее в специальном рождественском выпуске подкаста Time to Walk для пользователей фитнес-браслета Apple.

«Когда я сел посмотреть выступление Джона Бон Джови, то подумал: «Вот и все. Моя работа сделана. Я пообедаю через минуту, и, возможно, смогу поболтать с некоторыми людьми, я сейчас вроде как уже не при исполнении служебных обязанностей», — вспоминает Уильям. — Я сижу рядом с Тейлор Свифт. Она слева от меня. И после того, как Джон исполнил свою первую песню, наступила пауза, и она повернулась ко мне. Она кладет руку мне на плечо, смотрит мне в глаза и говорит: «Давай, Уильям. Пойдем, споем». «Я до сих пор не знаю, что на меня нашло. Честно говоря, даже сейчас меня пугает то, что произошло потом, и я не понимаю, почему я поддался. Но, честно скажу, если Тейлор Свифт посмотрит тебе в глаза, коснется твоей руки и скажет: «Пойдем со мной…» Я встал, как щенок, и сказал: «Да, хорошо, это кажется отличной идеей. Я пойду с тобой». «Я поднялся на сцену в трансе, а затем на середине песни Джона Бон Джови Livin ‘On a Prayer очнулся. И думаю про себя: «Я стою на сцене и пою Livin ‘On a Prayer, даже не зная слов?» «Но молодые парни и девушки из Centrepoint хлопали и радовались. Поэтому я подумал: «Ну, если им это нравится, это же их ночь. Так что, черт возьми, я не могу быть болваном, который все испортит».

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Уильям рассказал, что вспотел от волнения и всеми силами старался сохранить лицо. Хоть он к тому моменту и поднаторел в выступлениях перед публикой, но петь на сцене он точно был не готов. Его высочество в тот вечер определенно вышел из зоны комфорта, но решил смириться и просто повеселиться на сцене.

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