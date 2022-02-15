Рианна поделилась, что скрывала беременность даже от своих помощников

Люди из команды певицы долго не понимали, почему у звезды изменились привычки.

В конце января 2022 года мегапопулярная певица Рианна объявила о том, что ждет ребенка. К этому времени округлившийся живот 33-летней звезды стало невозможно спрятать под одеждой.

А ведь первые месяцы беременности Рианна скрывала радостную новость не только от фанатов, но даже от своих друзей и близких.

«Труднее всего было скрыть это от своей команды, потому что они всегда вокруг меня и знают мои привычки, — цитирует певицу издание E! News. — Они говорили: «Разве ты не хочешь чего-нибудь выпить? Ты не куришь?» А еще я ела все, что не привыкла есть. Они знают, что я ненавижу сладкое, и тут я вдруг прошу печенье и пончики. Ребята в шоке, конечно, как и весь мир».

Рианна поделилась, что сама долго не могла поверить в новость о своей беременности. Ей хотелось кричать от счастья, но артистка опасалась радоваться прежде времени. Сейчас она чувствует облегчение, когда рассказала всему миру о своем интересном положении и может находиться в сладком предвкушении вместе со своими поклонниками.

Напомним, это будет первый ребенок суперзвезды. Отцом малыша станет бойфренд певицы — рэпер A$AP Rocky, он же Раким Майерс. Рианна собирается выйти замуж за возлюбленного, когда их наследник появится на свет.

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