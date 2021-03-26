Бывшая девушка певца Machine Gun Kelly обвинила его в измене с Меган Фокс

Летом 2020 года публика узнала, что сексапильная американская актриса Меган Фокс, расставшаяся со своим мужем, нашла себе бойфренда помоложе и стала встречаться с 30-летним певцом Machine Gun Kelly. Однако, как выяснилось, эпатажный артист на момент начала своего романа с кинозвездой сам был не свободен — он встречался с 24-летней моделью Саммер Рэй. И теперь она считает, что Колсон Бэйкер (настоящее имя музыканта) изменил ей с Меган Фокс.

На днях молодая красавица стала гостьей подкаста Impaulsive, где рассказала о том, как закончились ее отношения с певцом. По словам девушки, они начали встречаться, но она отказывала парню в интимной близости. Модель хотела сначала убедиться, что он действительно любит ее. Но музыкант не выдержал этого испытания, особенно, когда рядом с ним оказалась «горячая штучка» Меган.

Девушка вспомнила, как она приехала со своим бойфрендом в Коста-Рику, где тот должен был сниматься в фильме «Полночь на злаковом поле» вместе с Фокс (это как раз было весной 2020 года).

«Я ждала в отеле все время, пока он снимается с ней, и на самом деле ничего не подозревала. Я думала, что она старше, замужем, у нее есть дети и все такое», — рассказала Саммер.

Модель поняла, что у нее парня роман с актрисой, когда вышел клип Bloody Valentine, в котором неожиданно снялась Меган Фокс.

«Я спросила его, почему он не пригласил меня в клип, а он сослался на ограничения по «ковиду». А потом вышло это видео, и я подумала: «Ой», — вспоминает девушка.

Однако после рассказа модели не создается впечатления, что она обижена на бывшего бойфренда. Подводя итог, она сказала, что на месте Бэйкера тоже выбрала бы Меган Фокс.

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