Соревнования бывших: Меган Фокс — о беременности новой возлюбленной экс-мужа

Актриса Меган Фокс высказалась о беременности новой возлюбленной бывшего мужа актера Брайана Остина Грина. К слову экс-супруги официально развелись всего неделю назад.

«По ее мнению, Брайан – преданный папа, и еще один ребенок – это прекрасно. Она также взволнована этим пополнением и рада, что у мальчишек появится еще один брат или сестра, несмотря на соревнования, которые обычно устраивают экс-супруги. Дети также в восторге от этого. Фокс желает Брайану всего наилучшего и считает, что это здорово», – рассказал инсайдер E! News.

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Пара прекратила свои отношения еще год назад. За это время жизнь бывшей пары сильно изменилась. Меган Фокс получила предложение руки и сердца от музыканта Machine Gun Kelly. Тем временем, Брайан Остин Грин готовится в пятый раз стать отцом. Актера запечатлели на отдыхе на Гавайях с беременной избранницей — танцовщицей Шарной Берджесс.

Бывшие супруги воспитывают троих сыновей: 8-летнего Ноя, 7-летнего Боди и 4-летнего Джорни. Сейчас дети живут с Меган.

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