Один не дома: Маколей Калкин снимет документальный проект о кризисе среднего возраста

Актер, который навсегда остался в сердцах зрителей мальчиком Кевином, будет искать ответы на вопросы, как быть мужчиной.

У звезды «Один дома» Маколея Калкина новая работа. Актер, чья звездная карьера осталась в далеком детстве, снимется в документальном проекте о том, как принимать старение.

Шоу будет называться «Кризис среднего возраста Маколея Калкина» (Macaulay Culkin’s Midlife Crisis). В нем 41-летний артист отправится колесить по миру, задавая себе и людям сложные мужские вопросы: когда начинается старение, как найти единственного партнера до конца жизни, как быть хорошим отцом и так далее.

Как сообщает издание Variety, идея проекта родилась, когда Калкину стукнуло 40 лет. После юбилея он попросил у поклонников в Twitter посоветовать ему, как справиться с возрастными проблемами. Во время той дискуссии актер понял, насколько это важная тема.

Напомним, что весной 2021 года Маколей стал отцом: актриса Бренды Сонг родила ему сына. Актер еще иногда снимается в сериалах, а также ведет свой собственный развлекательный сайт и подкаст Bunny Ears.

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