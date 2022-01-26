«Я просто хочу это сделать»: Кристен Стюарт — о предстоящей свадьбе

Актриса заявила, что торжество может произойти в любое время.

Кристен Стюарт рассказала о предстоящей свадьбе со своей возлюбленной Дилан Майер. Актриса заявила, что торжество может произойти в любое время, поскольку она не очень умеет планировать такие грандиозные мероприятия. Паре больше хотелось бы, чтобы свадьба была похожа на большую вечеринку.

«Мы могли бы просто пойти и сделать это в эти выходные, а потом просто потусоваться со всеми. Я просто хочу это сделать, понимаешь? Я не умею планировать. Я не могу построить планы на ужин», — рассказала Кристен Стюарт на «Позднем шоу со Стивеном Кольбером».

2 ноября прошлого года Кристен Стюарт и Дилан Майер объявили о помолвке. Девушки встречаются больше двух лет.

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