«Хочу все сделать правильно»: Линдсей Лохан — о грядущей свадьбе

Линдсей Лохан поделилась своими планами о грядущей свадьбе. Актриса призналась, что уже начала подготовку к торжеству, а это значит, что оно состоится уже в этом году. Также Линдсей призналась, что хотела бы уединенную свадьбу на небольшое количество человек. Не смотря на скромность торжества, актриса планирует сменить несколько свадебных образов.

«Я начала разговаривать со своей подругой о платье… Я хочу все сделать правильно, хочу все успеть», — рассказала Лохан в программе «Good Morning, America».

Напомним, Линдси Лохан приняла предложение руки и сердца от арабского финансиста Бадера Шаммаса. Счастливой новостью актриса поделилась 28 ноября прошлого года в своем микроблоге, опубликовав фото с избранником и кольцом на безымянном пальце. Пара встречается больше года. Об избраннике Лохан известно немного, он непубличный человек.

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