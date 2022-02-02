Рианна ждет предложения руки и сердца от A$AP Rocky

Певица Рианна ждет предложения руки и сердца от рэпера A$AP Rocky. В свой последний визит на родину Рианны — Барбадос, певица и рэпер лично сообщили семье о пополнении, прежде чем об этом узнал весь мир. Люди, приближенные к паре, рассказали, что теперь влюбленные готовы сделать еще один шаг к созданию семьи.

«Рианна невероятно рада, что у нее будет ребенок. Она надеется в скором времени обручиться и выйти замуж, так как уверена, что A$AP Rocky — ее человек. Теперь, когда вся семья и друзья знают о беременности, певица очень счастлива. Это, без сомнений, лучшее время в ее жизни», — сказал инсайдер изданию HollywoodLife.

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В последнее время Рианна стала появляться на публике в нарядах оверсайз. Поклонники стали подозревать, что певица прячет свой округлившийся живот. И 31 января стало известно, что она ждет ребенка.

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