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Задача — мгновенно сиять! Какие монохромные образы носят Навка, Пугачева и другие звезды

Эксперт в области моды Наз Маер рассказал читателям сайта Teleprogramma.pro о том, как наряды в одном тоне могут скорректировать фигуру и сделать вас королевой вечера.

Задача — мгновенно сиять! Какие монохромные образы носят Навка, Пугачева и другие звезды
Татьяна Навка. Фото: соцсети

Кто сказал, что монохромность − это скучно? Посмотрите на звезд, которые внимательно следят за самыми модными трендами. Все больше селебрити отдают предпочтение тотал луку, ставшему невероятно популярным в 2022 году. А подробнее об этом тренде для читателей сайта Teleprogramma.pro рассказал модельер Наз Маер.

Нежно-розовый костюм Оксаны Федоровой

«Известная ведущая Оксана Федорова знает, как эффектно появиться в обществе. На премии журнала Moda Topical, где она работает главным редактором, звезда предстала перед публикой в нежно-розовом костюме с брюками клеш.

Подобрав под свой монохромный лук нежную шифоновую блузку в тон, удлиненную сзади, Оксана получила интересный и запоминающийся наряд. Поклонники оценили вкус звезды, осыпав ее комплиментами в сети.

Эксперты подтверждают: розовый тотал лук − беспроигрышный и очень женственный вариант монохромного стиля», — отметил эксперт.

Нескучный монохром от Татьяны Навки

Фигуристка не раз оказывалась в центре внимания. Она для съемок и выходов в свет старается выбирать образы, которые подчеркивают ее достоинства. И светлые тона она особенно любит. На ковровой дорожке этим летом Татьяна предстала в белых брюках клеш и шелковой блузке. Наряд дополнила туника-кимоно с летним узором.

За счет горизонтальных линий силуэт выглядел стройнее. Лук завершила сумка цвета сочной травы. Навку сопровождал муж Дмитрий Песков.

Татьяна Навка и Дмитрий Песков. Фото: соцсети

Капучино от Валерии

Продолжает парад стильных монохромных образов певица Валерия, которая тоже не отстает от моды. Отправившись в Большой театр вместе со своим мужем Иосифом Пригожиным, звезда позаботилась об эффектном луке.

Певица надела костюм цвета капучино, чем сразила поклонников наповал. Классический двубортный жакет и длинная юбка с пикантным разрезом выглядели в выбранной цветовой гамме просто превосходно.

«Завершала образ Валерии маленькая аккуратная сумочка светло-бежевого тона, ставшая уместным аксессуаром.

В своем наряде певица выглядела совсем не скучно, чего стоит бояться при выборе цвета капучино. Все потому, что Валерия разбавила свой образ юбкой макси с высоким вырезом и лодочками на высоком каблуке», — пояснил Наз.

Валерия и Иосиф Пригожин в театре. Фото: соцсети

Элегантное мини Натальи Подольской

Знаменитая певица Наталья Подольская может похвастаться не только песнями, но и стройной фигурой. Она воспитывает двоих детей.

При этом певица частая гостья на светских раутах и других съемках. В последнее время артистка часто носит монохромные наряды. Белый — стал ее излюбленным цветом. На одной из съемок артистка сидела в студии в белоснежной мини-юбке на пуговицах и укороченном жакете. Туфли-лодочки в тон дополнили монохромный образ.

Сочный ультрамарин Ольги Бузовой

«Для выхода в свет Ольга Бузова выбрала ультрамариновое платье с ассиметричным вырезом и бахромой. Для завершения образа селебрити надела туфли и жакет в тон наряду, примерив на себя очередной стильный монохромный образ.

Яркий и вкусный лук певицы завершали колготки, выдержанные в соответствующей цветовой гамме, что является главным трендом 2022 года. Даже в свои косички певица вплела синие прядки.

Тотал лук в ультрамариновом варианте удался. В одном наряде Бузова умудрилась использовать сразу несколько эффектных деталей: асимметричное платье, колготки в тон и удлиненный жакет», — рассказал Маер.

Апельсиновое буйство Ксении Бородиной

«Яркий, стильный и элегантный костюм апельсинового цвета Ксении Бородиной произвел настоящий фурор. В удлиненном пиджаке, прямых брюках со стрелками и жилете на пуговицах звезда выглядела очень эффектно. Поклонники отметили, что такой наряд очень стройнит Бородину.

В 2022 году дизайнеры рекомендуют пополнить гардероб аналогичным брючным костюмом, который сейчас считается ультрамодным трендом», — отметил Наз.

Стильная до кончиков пальцев Ксения Собчак

Телеведущая Ксения Собчак всегда следила за модой. И теперь ее редко можно увидеть в джинсах и мини-юбке. Она предпочитает свои образы продумывать до мелочей. При этом звезда не скрывает, что обожает монохром. Не так давно Ксения облачилась в рубашку цвета капучино, юбку плиссе Gucci и модные мюли нюдового цвета со скошенным мысом. Образ дополнила бархатная сумка Bottega Veneta.

«Сегодня я королева бежевого! Спешу на съемочки. Украшение от любимой Наташи Зинько. Немножечко Cartier. Юбка Gucci. Еще босоножки-лопаточки от любимой Наташи Эвейк. С сумочкой смотрится хорошо! Я же говорю, монохром — моя любовь», — делилась звезда.

Небесно-голубой от Леры Кудрявцевой

«Такой эффектной блондинке, как Лера Кудрявцева, просто прописан небесно-голубой цвет. Ведущая прекрасно знает свои сильные стороны и демонстрирует их с наилучшей стороны. Облачившись в небесно-голубой костюм, состоящий из приталенного жакета и чуть свободных брюк, Кудрявцева получила яркий лук.

Под симпатичным пиджаком Леры можно разглядеть голубую жилетку, надетую поверх белой футболки. Наряд звезды выглядит классическим и одновременно спортивным. Завершают стильный многослойный образ Кудрявцевой белые кроссовки.

Добавив в свой наряд парочку светлых деталей, Лера сделала правильный выбор. Костюм звезды сразу же стал более интересным и эффектным», — высказался эксперт.

Всегда модная Алла Пугачева

Примадонна в свои 73 года не перестает удивлять публику. Алла Пугачева никогда не боялась экспериментировать с образами, а модельеры и дизайнеры с радостью презентуют ей свои творения. В последнее время певица все чаще носит простые и лаконичные наряды.

Так на отдыхе в Израиле она щегольнула в узких белых джинсах и футболке с рубашкой оверсайз. Пугачева сделала акцент на стройных ногах. Свой лук она дополнила любимым головным убором с козырьком. Такой образ идеален для лета.

Шик и изящность от Ларисы Долиной

Певица уже скоро отметит 67-летие. Однако она не перестает восхищать публику своими образами. После похудения Лариса Долина носит мини-платья и костюмы с яркими принтами. Она предпочитает выглядеть стильно и женственно. Монохром особенно полюбился ей за минувший год.

Не так давно певица вышла в свет в актуальном монохромном образе цвета сочной травы. Она предстала на празднике у друзей в костюме с юбкой миди и жакетом оверсайз. Даже обувь на каблуке была в тон наряда.

Справка Teleprogramma.pro

Наз Маер — модельер. Он является учеником Жан-Поля Готье, дизайнером, модным экспертом. Наз стал обладателем премии Вячеслава Зайцева — «Дизайнер 2021 года».

Наз Маер
Наз Маер. Фото: Teleprogramma.pro

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