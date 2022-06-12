Задача — мгновенно сиять! Какие монохромные образы носят Навка, Пугачева и другие звезды

Эксперт в области моды Наз Маер рассказал читателям сайта Teleprogramma.pro о том, как наряды в одном тоне могут скорректировать фигуру и сделать вас королевой вечера.

Кто сказал, что монохромность − это скучно? Посмотрите на звезд, которые внимательно следят за самыми модными трендами. Все больше селебрити отдают предпочтение тотал луку, ставшему невероятно популярным в 2022 году. А подробнее об этом тренде для читателей сайта Teleprogramma.pro рассказал модельер Наз Маер.

Нежно-розовый костюм Оксаны Федоровой

«Известная ведущая Оксана Федорова знает, как эффектно появиться в обществе. На премии журнала Moda Topical, где она работает главным редактором, звезда предстала перед публикой в нежно-розовом костюме с брюками клеш. Подобрав под свой монохромный лук нежную шифоновую блузку в тон, удлиненную сзади, Оксана получила интересный и запоминающийся наряд. Поклонники оценили вкус звезды, осыпав ее комплиментами в сети. Эксперты подтверждают: розовый тотал лук − беспроигрышный и очень женственный вариант монохромного стиля», — отметил эксперт.

Нескучный монохром от Татьяны Навки

Фигуристка не раз оказывалась в центре внимания. Она для съемок и выходов в свет старается выбирать образы, которые подчеркивают ее достоинства. И светлые тона она особенно любит. На ковровой дорожке этим летом Татьяна предстала в белых брюках клеш и шелковой блузке. Наряд дополнила туника-кимоно с летним узором.

За счет горизонтальных линий силуэт выглядел стройнее. Лук завершила сумка цвета сочной травы. Навку сопровождал муж Дмитрий Песков.

Капучино от Валерии

Продолжает парад стильных монохромных образов певица Валерия, которая тоже не отстает от моды. Отправившись в Большой театр вместе со своим мужем Иосифом Пригожиным, звезда позаботилась об эффектном луке.

Певица надела костюм цвета капучино, чем сразила поклонников наповал. Классический двубортный жакет и длинная юбка с пикантным разрезом выглядели в выбранной цветовой гамме просто превосходно.

«Завершала образ Валерии маленькая аккуратная сумочка светло-бежевого тона, ставшая уместным аксессуаром. В своем наряде певица выглядела совсем не скучно, чего стоит бояться при выборе цвета капучино. Все потому, что Валерия разбавила свой образ юбкой макси с высоким вырезом и лодочками на высоком каблуке», — пояснил Наз.

Элегантное мини Натальи Подольской

Знаменитая певица Наталья Подольская может похвастаться не только песнями, но и стройной фигурой. Она воспитывает двоих детей.

При этом певица частая гостья на светских раутах и других съемках. В последнее время артистка часто носит монохромные наряды. Белый — стал ее излюбленным цветом. На одной из съемок артистка сидела в студии в белоснежной мини-юбке на пуговицах и укороченном жакете. Туфли-лодочки в тон дополнили монохромный образ.

Сочный ультрамарин Ольги Бузовой

«Для выхода в свет Ольга Бузова выбрала ультрамариновое платье с ассиметричным вырезом и бахромой. Для завершения образа селебрити надела туфли и жакет в тон наряду, примерив на себя очередной стильный монохромный образ. Яркий и вкусный лук певицы завершали колготки, выдержанные в соответствующей цветовой гамме, что является главным трендом 2022 года. Даже в свои косички певица вплела синие прядки. Тотал лук в ультрамариновом варианте удался. В одном наряде Бузова умудрилась использовать сразу несколько эффектных деталей: асимметричное платье, колготки в тон и удлиненный жакет», — рассказал Маер.

Апельсиновое буйство Ксении Бородиной

«Яркий, стильный и элегантный костюм апельсинового цвета Ксении Бородиной произвел настоящий фурор. В удлиненном пиджаке, прямых брюках со стрелками и жилете на пуговицах звезда выглядела очень эффектно. Поклонники отметили, что такой наряд очень стройнит Бородину. В 2022 году дизайнеры рекомендуют пополнить гардероб аналогичным брючным костюмом, который сейчас считается ультрамодным трендом», — отметил Наз.

Стильная до кончиков пальцев Ксения Собчак

Телеведущая Ксения Собчак всегда следила за модой. И теперь ее редко можно увидеть в джинсах и мини-юбке. Она предпочитает свои образы продумывать до мелочей. При этом звезда не скрывает, что обожает монохром. Не так давно Ксения облачилась в рубашку цвета капучино, юбку плиссе Gucci и модные мюли нюдового цвета со скошенным мысом. Образ дополнила бархатная сумка Bottega Veneta.

«Сегодня я королева бежевого! Спешу на съемочки. Украшение от любимой Наташи Зинько. Немножечко Cartier. Юбка Gucci. Еще босоножки-лопаточки от любимой Наташи Эвейк. С сумочкой смотрится хорошо! Я же говорю, монохром — моя любовь», — делилась звезда.

Небесно-голубой от Леры Кудрявцевой

«Такой эффектной блондинке, как Лера Кудрявцева, просто прописан небесно-голубой цвет. Ведущая прекрасно знает свои сильные стороны и демонстрирует их с наилучшей стороны. Облачившись в небесно-голубой костюм, состоящий из приталенного жакета и чуть свободных брюк, Кудрявцева получила яркий лук. Под симпатичным пиджаком Леры можно разглядеть голубую жилетку, надетую поверх белой футболки. Наряд звезды выглядит классическим и одновременно спортивным. Завершают стильный многослойный образ Кудрявцевой белые кроссовки. Добавив в свой наряд парочку светлых деталей, Лера сделала правильный выбор. Костюм звезды сразу же стал более интересным и эффектным», — высказался эксперт.

Всегда модная Алла Пугачева

Примадонна в свои 73 года не перестает удивлять публику. Алла Пугачева никогда не боялась экспериментировать с образами, а модельеры и дизайнеры с радостью презентуют ей свои творения. В последнее время певица все чаще носит простые и лаконичные наряды.

Так на отдыхе в Израиле она щегольнула в узких белых джинсах и футболке с рубашкой оверсайз. Пугачева сделала акцент на стройных ногах. Свой лук она дополнила любимым головным убором с козырьком. Такой образ идеален для лета.

Шик и изящность от Ларисы Долиной

Певица уже скоро отметит 67-летие. Однако она не перестает восхищать публику своими образами. После похудения Лариса Долина носит мини-платья и костюмы с яркими принтами. Она предпочитает выглядеть стильно и женственно. Монохром особенно полюбился ей за минувший год.

Не так давно певица вышла в свет в актуальном монохромном образе цвета сочной травы. Она предстала на празднике у друзей в костюме с юбкой миди и жакетом оверсайз. Даже обувь на каблуке была в тон наряда.

Справка Teleprogramma.pro

Наз Маер — модельер. Он является учеником Жан-Поля Готье, дизайнером, модным экспертом. Наз стал обладателем премии Вячеслава Зайцева — «Дизайнер 2021 года».

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