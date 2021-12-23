«Погода в доме» Ларисы Долиной: как складывалась личная жизнь и карьера певицы

В этом году Долина отметила 66-летие.

В этом году Лариса Долина отметила свой 66-й день рождения. Музыкой она занимается с шести лет.

Все началось в Одессе, спустя время имя Долиной гремело на всю страну, а ее «Погода в доме» звучала на каждом телеканале. История успеха Ларисы Александровны — в материале Teleprogramma.pro.

Лариса Долина: детство и начало карьеры

Лариса Кудельман родилась в Баку 10 сентября 1955 года в еврейской семье. Этот факт артистка никогда не скрывала, но когда речь пошла о выступлениях на большой сцене, решила взять благозвучную фамилию своей мамы. Так будущая звезда стала Ларисой Долиной.

Отец Ларисы — Александр Маркович работал строителем, после стекольщиком на заводе, а мама — Галина Израилевна — машинисткой. У Ларисы Александровны есть старший брат.

Спустя три года после рождения дочери, родители решили переехать на родину, в Одессу, откуда отец звезды был эвакуирован в годы Великой Отечественной войны.

Не испугал их даже быт – роскошный дом в Баку сменился полуподвальной коммунальной квартирой. Сквозняки, сырость, отсутствие дневного света – неудивительно, что при таком раскладе маленькая Лариса стала часто болеть. А бронхит и вовсе преследует ее всю жизнь.

Родители заметили у подрастающей дочери музыкальный талант – сильный голос, хороший слух и память, поэтому решили отдать ее в музыкальную школу. С шести лет Лариса стала учиться в музыкальной школе по классу виолончели. Конечно, мечтала о карьере певицы.

И даже языковые курсы, а примерно с этого времени Долина изучала английский и планировала стать переводчиком, остались на втором плане. С 12 лет Лариса Александровна уже точно знала, что будет покорять сцену.

Однажды Долина отдыхала в пионерском лагере, где вышла на сцену вместе с ВИА «Магелланы». После этого ей предложили сотрудничество с коллективом. Будущая звезда стала работать с ансамблем и петь в ресторанах.

А в 15 лет ее пригласили работать в ансамбль «Волну». Лариса стала артисткой Одесской филармонии. Ради этого шоу школу пришлось окончить экстерном.

Спустя три года Лариса ушла из «Волны» и устроилась в ресторан гостиницы «Черное море». Все знаменитости, которые приезжали в город, в обязательном порядке приходили послушать Долину. Через некоторое время Долину пригласили в Ереван, в ВИА «Армина».

Хотя родители были против отъезда, Долина рискнула и провела в Ереване четыре года. Время было нелегкое, денег не хватало, но труды не прошли зря. Певицу пригласили в Государственный эстрадный оркестр Армении, которым руководил Константин Орбелян.

Кардинальные изменения в карьере Долиной произошли после того, как она стала вокалисткой Государственного эстрадного ансамбля Азербайджана. Там певица работала с оркестром «Современник», которым руководил Анатолий Кролл. Именно он услышал в голосе Ларисы яркие джазовые нотки и пригласил в коллектив.

С его легкой руки в творческой биографии певицы произошли кардинальные изменения. Кролл приготовил для Долиной джазовую программу «Антология джазового вокала». С оркестром «Современник» Долина гастролировала по всей стране, а затем начала сольную карьеру.

В 1979 году Лариса завоевала специальный приз на конкурсе эстрадной песни в Таллине. А в 1981-м победителем чехословацкого фестиваля. Через год певицу пригласили исполнять песню «Три белых коня» в кинофильме «Чародеи».

Лариса Долина: успех и лучшие песни

В 1984-м Лариса Долина окончила эстрадное отделение Музыкального училища имени Гнесиных, а 1985-м начала сольную карьеру. Она отдала приоритет эстраде и самостоятельно ставила программы «Затяжной прыжок», «Контрасты», «Льдинка», «Маленькая женщина», с которыми гастролировала по всей стране.

В 1992 году Лариса Долина отметила свой 20-летний юбилей пребывания на сцене, а в 1993-м выпустила новый альбом «Льдинка». К слову, за всю музыкальную карьеру артистка записала 27 альбомов.

В 1996 году поэт Михаил Танич и композитор Руслан Горобец написали для Ларисы Долиной песню «Погода в доме», которая принесла ей всероссийскую популярность.

Позже главные каналы начали показывать и клип на песню, в котором роль супруга Ларисы Александровны исполнял актер Алексей Булдаков. Все получилось настолько естественно, что поползли слухи об их романе.

В том же 1996-м Долина представила новый альбом — «Прощай, нет, до свиданья», куда вошли песни «Прощай», «До свиданья», «Ангел».

Песню «Цветы под снегом» Долина исполнила в дуэте с Александром Панайотовым и получила премию «Золотой граммофон». Воодушевившись таким тандемом они представили фанатам еще две песни, ставших хитами, – «Лунная мелодия» и «Дай мне руку».

Годом позже Долина выпустила новый альбом — «Обожженная душа», там же будет главная песня с таким названием. А после Лариса Александровна решила штурмовать англоязычную публику. Именно тогда появился ряд альбомов — Hollywood Mood, Carnival of Jazz-2, Route 55, No comments, LARISA.

Лариса Долина: проекты, награды и премии

Помимо сцены Лариса Долина успевала сниматься в кино. В музыкальной картине «Мы из джаза» она появилась в образе Климентины Фернандес. А в «Новейших приключениях Буратино» предстала в роли черепахи Тортиллы.

В «Золушке» 2002 года она сыграла Крестную Фею. Кроме того, голос артистки можно услышать в фильмах «31 июня», «Обыкновенное чудо», «Зимний вечер в Гаграх», «Человек с бульвара Капуцинов».

В 1993 году Лариса Долина получила звание Заслуженной артистки России.

Помимо кино и сцены Лариса Александровна находит силы и время для телевизионных шоу и программ. Так, она участвовала в проекте «Народный артист», а в шоу «Универсальный артист» (2013) стала победительницей. Весной 2020 года певица стала участницей проекта «Маска», где скрывалась за образом «Оленя».

В 2016-м Лариса Долина стала завкафедрой эстрадно-джазового пения Московского государственного института культуры. Она зарекомендовала себя не только как очень строгий преподаватель, но и выступала против заочного обучения.

Лариса Долина: доход

В открытых источниках нет данных по доходам Ларисы Долиной. Однако известно, что певица зарабатывает не только концертами. К слову, частная вечеринка с участием Долиной может обойтись в миллион рублей.

Несколько лет назад Долина выпускала туалетную воду «Погода в доме». Кроме того, по слухам, у певицы был совместный бизнес со вторым мужем Ильей Спицыным — они являются учредителями сразу нескольких коммерческих фирм.

Лариса Долина: скандалы

Один из самых последних громких скандалов с участием Ларисы Долиной – конфликт на шоу «Музыкалити» с известным тиктокером Валей Карнавал. Артистка раскритиковала выступление блогера, отметив, что людям без образования нечего делать на сцене.

Солист группы «Дюна» Виктор Рыбин и певица Лариса Долина долгое время конфликтовали между собой. Причина была в композиции «Страна Лимония». Все дело в том, что авторство «Страны Лимонии» принадлежит Сергею Катину, который был у истоков создания «Дюны». Эту песню они записывали, по очереди пробуя ее петь.

Через какое-то время «Страна Лимония» зазвучала на радио в исполнении Долиной. Рыбин недоумевал, как же так произошло. А Лариса Александровна считала, что Катин написал эту песню именно для нее. В общем, скандалили Долина и «Дюна» более десяти лет.

Блогер Лена Миро ни раз «проходилась» по внешности Долиной. Еще в 2019-м она отметила, что артистке стоит выбирать наряды поскромнее, а летом этого года «напала» на Ларису Александровну из-за того, что, по ее мнению, певица слишком «фотошопит» снимки.

Лариса Долина: личная жизнь

Лариса Долина трижды была замужем. В 1983 году ее избранником стал второй дирижер оркестра «Современник» Анатолий Миончинский. 18 мая 1983 года у них родилась дочь Ангелина. Их брак разрушил алкоголь. После этого у Ларисы был гражданский союз с гитаристом Виктором Митязовым.

А после Лариса познакомилась с бас-гитаристом Ильей Спицыным, который младше ее на 13 лет. Они развелись в 2016-м, но сохранили деловые отношения.

В 2021 году на шоу «Звезды сошлись» Долина сообщила телезрителем, что одна и не собирается строить отношения с противоположным полом.

Долина воспитывает внучку Александру, которой в сентябре исполнилось десять лет.

Лариса Долина: внешность, похудение, пластика

В последнее время Лариса Долина постройнела и преобразилась. При росте 169 см она старается держать вес в пределах 54 кг.

«Хороший внешний вид влияет на самооценку. И надоело на себе носить тяжесть лишних килограммов. Я сдала кровь. Анализы показали, что я могу есть, а что мне категорически нельзя употреблять», — цитирует Долину РИА Новости.

К заветному 44-му размеру Долина вернулась при помощи промежуточного голодания.

Поработала артистка и с пластическими хирургами и косметологами. По ее словам, за преображение она заплатила миллион долларов.

Лариса Долина: последние новости

В последнее время Долина только и успевает отбиваться от обвинений в том, что она использует слишком много фильтров на фотографиях в инстаграме, носит не по возрасту короткие юбки, а в сентябре артистка отметила свой 66-й день рождения.

Между тем, на днях певица представила фанатам клип на песню «Ночь счастливых надежд». В видео появилась и внучка Ларисы Долиной – Саша.

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