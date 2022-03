Провал на Евровидении, расставание с Пресняковым, мечты о дочке: как Наталья Подольская стала знаменитой и женила на себе кумира миллионов

Певица Наталья Подольская — востребованная на российской эстраде певица, счастливая жена и мама. Она подарила мужу Владимиру Преснякову двоих сыновей и теперь мечтает о дочке. Сама исполнительница выросла в многодетной семье, у нее есть сестра-близняшка, старшая сестра и младший брат. Поэтому она не понаслышке знает, что такое большая семья.

Наталья Подольская: детство, родители

Будущая звезда российского шоу-бизнеса Наталья Подольская родилась 20 мая 1982 года в Белорусской ССР, в городе Могилеве. На свет она появилась вместе с сестрой-двойняшкой Юлианой, сделав свою семью многодетной – на тот момент у родителей уже подрастала дочь Татьяна.

Отец Натальи, Юрий Алексеевич, был юристом в адвокатской конторе, мать Нина Антоновна работала Управлении культуры. Позже супруги развелись, и во втором браке у главы семьи родился сын Андрей, сводный брат Натальи Подольской.

Наталья с детства тянулась к творчеству, любила петь, и родители отдали ее в театральную студию «Радуга». Чуть позже девочка отправилась учиться в хореографический лицей, здесь освоила фортепиано, танцы и актерское мастерство. Затем начала выступать на сцене в составе «Студии W» и регулярно побеждала на молодежных творческих конкурсах страны, а также на польском фестивале Goldenfest.

Правда, родители настояли на том, чтобы Наташа пошла по их стопам и связала свою жизнь с правоведением. Подольская поступила в Белорусский институт правоведения, но музыку не оставила и в 2002—2003 годах стала финалисткой на Белорусском национальном телевизионном фестивале «На перекрестках Европы». Окончив вуз, девушка переехала в Москву, чтобы осуществить свою мечту — стать звездой.

Наталья Подольская: карьера, «Фабрика звезд», «Евровидение»

В Москве в 2002 году Подольская поступила на вокальное отделение в Московский институт современного искусства. Тем же летом певица представила Белоруссию на музыкальном фестивале «Славянский базар» в Витебске, по итогам которого разделила третье место с участницей от России Еленой Гуляевой.

Кроме того, в Праге на международном фестивале Universetalent Prague – 2002 Наталья Подольская победила в номинациях «Лучшая песня» и «Лучший певец».

Развиваясь в музыке, Подольская в марте 2004 года участвовала в отборочном туре на «Евровидение-2004» от родной страны. Но не победила. Зато смогла пройти кастинг на пятый сезоне популярного телепроекта «Фабрика звезд» на Первом канале.

На проекте знаменитый продюсер Виктор Дробыш оценил талант Натальи Подольской и записал с ней первый альбом «Поздно» во время участия в «Фабрике звезд». Хоть победить в шоу певица не смогла, заняв третье место, но проект стал для нее настоящим трамплином к музыкальному олимпу.

В 2005 году Наталья Подольская стала претенденткой на участие в «Евровидении-2005». С песней Nobody Hurt No One в отборочном туре ей удалось обойти Диму Билана и Анастасию Стоцкую. И она отправилась в Киев, где проходил конкурс. Девушка представляла Россию, вышла в финал, но в результате заняла лишь 15-е место. Это сильно расстроило певицу, она восприняла столь низкий результат как фиаско.

После «Евровидения» Подольская разорвала контракт с продюсером Игорем Каминским и в череде судебных разбирательств смогла одержать победу над ним. После этого она перешла под крыло Виктора Дробыша и успешно сотрудничала с его продюсерским центром, записав несколько хитов и отправившись в гастрольный тур. В 2010 году контракт с ним закончился, и звезда стала самостоятельной артисткой.

Второй сольный альбом «Интуиция» Подольская подарила поклонникам в 2013 году. После знакомства с Владимиром Пресняковым – младшим и ее творчество вышло на новый уровень. Вместе с кумиром миллионов они записали несколько дуэтов — «Дождь», «Kissлород», «Я все помню», «Дыши». В 2014 году они вместе дали большой концерт в «Крокус Сити Холле» в Москве.

В 2020 году артистка выпустила третий альбом «Плачь», песни из которого быстро стали любимыми для многочисленных фанатов певицы.

Наталья Подольская: другие проекты

Помимо «Фабрики звезд», Наталья Подольская приняла участие во многих других проектах. В 2011 году с актером Андреем Чернышевым певица отметилась на шоу «Две звезды». В том же году исполнительница выступила на проекте с Максимом Марининым «Лед и пламень».

Также артистка участвовала в шоу «Точь-в-точь» в 2014 году, где перевоплотилась во многих звезд: Селин Дион, Уитни Хьюстон, Бейонсе, Ларису Долину и других — и смогла занять третье место.

Кроме того, Подольская не раз выступала за российскую сборную в международном проекте «Большие гонки». И в 2005 году встретила на нем свою любовь.

Наталья Подольская: личная жизнь

После шоу «Фабрика звезд» Наталья Подольская встречалась с Игорем Каминским, ставшим ее продюсером. Они жили в гражданском браке три года.

В 2005 году артистка познакомилась с Владимиром Пресняковым – младшим. Судьбоносным для них стало участие в шоу «Большие гонки» на Первом канале.

«Это была первая программа, до этого она не снималась. Первый раз я увидела Володю, летающего над быком, бык его швырял в разные стороны. Мы все буквально до слез были впечатлены этим», — рассказывала историю первой встречи звезда.

Через три дня Пресняков вернулся к съемкам, и между ними пробежала искра. На тот момент музыкант был женат на модели Елене Ленской, но разводиться не спешил, хоть с женой уже фактически не жил. И Подольская узнала о том, что Пресняков до сих пор был женат, совершенно случайно. Ей об этом намекнул Игорь Николаев. К тому моменту Наталья уже успела влюбиться во Владимира так сильно, что держать себя в руках было практически невозможно.

«Тогда у меня сердце оборвалось. Он со мной на эту тему никогда не говорил. В какой-то момент я его просто бросила. Перестала брать трубку. Я написала СМС: «Прости, но мы больше не можем встречаться». Он звонил, я не брала телефон. Мне было очень больно», — рассказывала звезда в шоу «Секрет на миллион».

Они расстались на несколько месяцев, практически каждый вечер Наталья плакала, вспоминая Владимира. В следующую встречу артистка не смогла сдержать себя: села перед возлюбленным на колени, положила голову ему на ноги и разрыдалась. Мужчина просто не знал, что сказать.

«Это все было не зря. Когда мы стали встречаться опять, он уже был официально разведен», — резюмировала певица.

Спустя пять лет отношений Подольская поняла, что статус гражданской жены ее не устраивает. и сама предложила возлюбленному сыграть свадьбу. В июне 2010 года они поженились и прошли обряд венчания. А первенец появился в их семье ровно через пять лет после свадьбы — 5 июня 2015 года. Наталья родила сына Артемия.

Вторым ребенком в семье Преснякова и Подольской стал сын Ваня, родившийся в октябре 2020 года. Беременность певица скрывала до появления заметного животика и сама рассекретила публике интересное положение, дабы избежать слухов за спиной.

Наталья Подольская: пластика

Подольская обладает модельными данными: ее рост — 174 см, вес — 56 кг. Но за услугами пластических хирургов все-таки обращалась. Она сделала ринопластику, причем дважды: сначала по медицинским показаниям исправив перегородку, а затем — уменьшив размер носа.

Наталья Подольская сегодня

Родив второго сына, Подольская не стала засиживаться в декретном отпуске, впрочем, как и после первых родов. Звезда часто дает концерты, участвует в телешоу и записывает новые хиты.

