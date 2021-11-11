Звезда, мама, бабушка: как Лера Кудрявцева стала любимицей миллионов и обрела семейное счастье

Телеведущая и актриса Лера Кудрявцева в 2020 году отметила четвертьвековой юбилей своей карьеры в шоу-бизнесе. За это время красотка успела сняться в дюжине проектов, взять тысячи интервью у селебрити и трижды выйти замуж. Но обо всем по порядку.

Лера Кудрявцева: детство, родители, сестра

Валерия Львовна Кудрявцева родилась 19 мая 1971 года в Усть-Каменогорске – городе в современной Восточно-Казахстанской области. Семья будущей теледивы никакого отношения к шоу-бизнесу не имела.

Глава семьи Кудрявцевых Лев Николаевич был научным сотрудником, как и его жена Александра Ивановна. К моменту появления Леры они уже воспитывали дочку Оксану. Разница в возрасте сестер составила 7 лет, а потому росли они не очень дружно.

Однажды Кудрявцева-младшая вспоминала, как старшая вылила ей борщ за шиворот из-за отказа есть. Но повзрослев, девушки стали ближе и даже поселились в Москве по соседству. А в настоящее время Оксана Жукова и вовсе является бухгалтером телеведущей.

Представителей творческой индустрии вокруг будущей знаменитости не было, но она во что бы то ни стало хотела стать знаменитой. И после школы поступила в местное Культпросветучилище на факультет театральной режиссуры.

Работать красотка стала в Доме культуры, где случился концерт группы «Ласковый май». И вытянула счастливый билетик – нашла мужа в лице барабанщика коллектива Сергея Ленюка и переехала с ним в Сергиев Посад.

Лера Кудрявцева: карьера

Карьеру в шоу-бизнесе теледива начала строить уже после развода с Ленюком, речь о котором ниже. Через подругу, знакомую с Игорем Сурухановым, Кудрявцева устроилась на бэк-вокал к певице Светлане Владимирской. Она получала 50 долларов с концерта, стала снимать квартиру, много гастролировала.

Затем она работала на подтанцовке у Евгения Осина и Богдана Титомира, оказалась в рейв-тусовке и быстро обросла знакомствами, среди которых оказался контакт Владимира Преснякова.

В 1994 году на Тенерифе девушка познакомилась с Игорем Верником, который в следующем году позвал ее на кастинг на канал ТВ-6 в проект «Партийная зона». Красотка с афрокосичками и невысоким, 167 см, ростом успешно обошла всех претенденток модельной внешности и стала соведущей Отара Кушанашвили и Гоши Куценко. С ними «дискотечная шпана», как сама себя охарактеризовала Лера, очень быстро сработалась.

«Я брала интервью у народа, Отар где-то ходил у звезд, которые пели», — вспоминала красотка свою работу в «Партийной зоне». – «В зале с народом. Я в счастье была, на ТВ-6! На молодежном канале, в самом крутом проекте на тот момент!».

Кудрявцева после премьеры шоу «Партийная зона» наутро проснулась с ощущением, что она — звезда. В жизни это стало проявляться немного позже, когда проект отправился на гастроли по городам и весям. И красотка стала по-настоящему всенародной любимицей.

Кстати, формат телевизионной дискотеки в прямом эфире «зашел» зрителям, и «Партийная зона» существует до сих пор, «переехав» на Муз-ТВ. И Лера Кудрявцева тоже поработала на музыкальном телеканале, с которого в 2020 году ушла со скандалом.

В 1995 году Кудрявцева стала ведущей программы «МузОбоз» с Иваном Демидовым, на Муз-Тв стала лицом проекта «Испытание верности», в 2008 году на ТНТ появилась в «Клубе бывших жен». И в любой передаче Лера очень быстро «обживалась», легко находя подход к коллегам и героем шоу.

В 2009 году Лера Кудрявцева стала ведущей программы «Культурный обмен» на ТВ Центр в паре с шоуменом Андреем Разыграевым. Они сдружились настолько, что по сей день считаются лучшими друзьями и даже отдыхают вместе за границей.

Авторская программа Леры Кудрявцевой появилась в 2013 году на Муз-ТВ и получила название «Шоу с Лерой Кудрявцевой».

В 2016 году Кудрявцев стала вести шоу «Секрет на миллион» на НТВ. В проекте звездные гости делятся сокровенным и личным, не стесняясь своих эмоций и признаний. А в 2017 году блондинка начала в паре с Оскаром Кучерой вести ток-шоу «Звезды сошлись».

В 2020 году его заменил Александр Колтовой, но через полгода трагически погиб, и несколько месяцев Кудрявцева в студии была одна. В 2021 году к ней присоединился Антон Привольнов, перешедший на НТВ с Первого канала.

В качестве шоувумен Лера Кудрявцева стала вести шоу «Новая волна», несколько лет была ведущей премии Муз-ТВ, а также выходит на сцену в паре с самыми разными знаменитостями.

Лера Кудрявцева: кино, проекты

Параллельно с развитием карьеры телеведущей красотку стали приглашать сниматься в клипах. Она появилась в кадре у Ирины Дубцовой, «Чай вдвоем», «Дискотеки «Авария», «Иванушек». Кроме того, яркая и харизматичная девушка стала в нескольких фильмах не только героиней второго плана, но и снялась в главной роли.

Дебют Кудрявцевой как киноактрисы случился в сериале «Улицы разбитых фонарей», где телеведущая исполнила роль владелицы бара Вари Замахиной. Звезда оказалась столь убедительной в кадре, что участвовала в проекте на протяжении нескольких лет – с 2004 по 2007 годы.

Главная роль ей досталась в фильме «На крыше мира» в 2007 году. В роли самой себя красотка появилась в сериале «А мама лучше!» (2010 г.) и «Люди Хэ» (2011 г.). Среди киноработ есть и комедии «Счастливы вместе», «Самый лучший фильм» и «самый лучший фильм 3-Дэ», «Ржевский против Наполеона».

Кроме того, Кудрявцева на правах участницы появилась в 2008 году сразу в двух проектах. На шоу «Звездный лед» (2008 г.) она в паре с Гвендалем Пейза одержала победу, а на «Танцы со звездами» выходила на паркет с Алексеем Мазуриным.

Лера Кудрявцева: личная жизнь

В 17 лет будущая звезда шоу-бизнеса познакомилась с барабанщиком группы «Ласковый май» Сергеем Ленюком. Как это было, она подробно и откровенно рассказывала в интервью Ксении Собчак в 2020 году.

Вместе с подругами они пошли на концерт гремящего на весь Советский Союз бойз-бэнда и заняли лучшие места. А потом лично познакомились с музыкантами на автограф-сессии, которую по блату устроила подруга Кудрявцевой благодаря дружбе с тогдашним директором группы Александром Букреевым.

Ленюк, по словам Кудрявцевой, влюбился без оглядки. И даже расстояние не повлияло на его чувства – он жил в Сергиевом Посаде и регулярно звонил красотке домой по стационарному телефону, приезжал. Лера вскоре забеременела, и отец ребенка поступил благородно – позвал замуж и забрал к себе в Посад, хотя мать Кудрявцевой была категорически против союза.

Сергей Ленюк и Лера Кудрявцева поженились в 1990 году, банкет состоялся в обычной местной столовой в теплом кругу близких. В тот же год у них родился сын, которого молодая мама назвала Жаном в честь легендарного голливудского актера Жан-Клода Ван Дамма.

Однако, семейное счастье оказалось не безоблачным – постоянные измены мужа довели девушку до решения о разводе. И в 1992 году супруги стали бывшими.

Вторым мужем Леры Кудрявцевой стал бизнесмен Матвей Морозов в 2004 году. Познакомилась красотка с ним в автомагазине, когда поехала покупать фары для своего железного коня. И через несколько месяцев она вышла за него замуж, причем, не любя его.

Тогда красотка снималась в сериале «Улицы разбитых фонарей» и моталась между двумя столицами, особо часто видеться с мужем не могла. И когда Морозова задержали прямо при ней в машине и надели на него запястья наручники, оказалась, мягко говоря, удивлена.

Позже вскрылась шокирующая правда об избраннике звезды: в 17 лет он отбывал срок за изнасилование, сейчас его посадили за мошенничество. Больше она его никогда не видела.

Следующим избранником телезвезды стал певец Сергей Лазарев. У пары случился служебный роман, и на протяжении четырех лет теледива и музыкант были вместе – с 2008 по 2012 годы. Причем, Лера старше Сергея на 12 лет, но их обоих это не смущало.

Правда, до свадьбы дело не дошло – сказались разные приоритеты в жизни, Лазарев сильно был погружен в карьеру, или женат на работе, как выразилась Кудрявцева.

Третий раз замуж Кудрявцева вышла за хоккеиста Игоря Макарова. Он оказался на 16 лет моложе, но и здесь пара не увидела никаких преград – блондинка никогда не выглядела на свой паспортный возраст. В 2018 году у них родилась дочь Маша, споры о появлении на свет которой длятся по сей день. ходят слухи, что девочка родилась благодаря суррогатной маме, хотя Кудрявцева уверяет, что выносила и родила сама в 47 лет.

Лера Кудрявцева: скандалы

Яркая блондинка обладает непростым характером и периодически попадает в скандальные истории. Одна из них случилась в 2020 году, когда продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин обвинил красотку в проституции, заявив, что она познакомилась с Сергеем Ленюком в гостинице, когда тот попросил вызвать девушку для интима.

По словам Разина, приехала Кудрявцева. И так, якобы, впечатлила Ленюка, что он влюбился. И женился. Сама теледива эти обвинения восприняла как бред.

«Не знаю, что ему от меня надо. Я только понимаю, что ему нужен хайп, и что он видел меня только 2 раза в своей жизни. Он не был при встрече, когда я познакомилась с Сергеем, он не был в том городе, когда я с ним познакомилась. Я не знаю, что ему от меня надо», — комментировала красотка нападки.

Кудрявцева считает, что Разин стал клеветать на нее из-за того, что та стала знаменитой. Но когда он перешел на оскорбления сына и мамы телезвезды, она не выдержала и подала на него в суд. В итоге тяжбы она выиграла, Разину присудили выплатить звезде компенсацию в 300 тысяч рублей.

Еще один скандал прогремел довольно громко. Это когда Кудрявцеву убрали с позиции ведущей премии Муз-ТВ, которую красотка бессменно вела много лет. Теледиву возмутило, что решение о ее замене на Ольгу Бузову принималось за ее спиной, причем, ее давним другом и соседом, на тот момент гендиректором телеканала Арманом Давлетьяровым.

«Мне кажется, это подлость. Дело не в том, кем меня «заменили», — я отношусь к этому спокойно, а в том, что никто не позвонил и даже не сообщил о таком решении», — комментировала красотка произошедшее.

Лера Кудрявцева: внешность, пластика, диета

В 2018 году Лера Кудрявцева стала бабушкой. У нее появился внук Лев, которого она тщательно скрывала. И лишь летом 2020 года впервые показала мальчика публике – они вместе отдыхали с семьей сына в Сочи. При этом звезда подчеркнула, что запрещает внуку называть себя бабушкой, предпочитая обращение по имени.

Да и вряд ли у кого-то язык повернется назвать Кудрявцеву бабушкой или пожилой дамой. В 2021 году блондинка отметила золотой юбилей и по-прежнему выглядит молодой и красивой, цветущей и стильной — она стройна и весит 52 кг.

В 39-летнем возрасте красотка показала себя во всей красе, снявшись для мужского глянца в откровенной фотосессии. Кудрявцеву подозревали в увлечении пластикой и уколами красоты, на что красотка отнекивалась, подчеркивая, что «вечная молодость» у нее – награда природы и заслуга родителей, но никак не косметологов или хирургов.

Правда, в конце 2019 года Кудрявцевой пришлось признаться, что у нее была маммопластика. Поскольку один имплант в груди потерял целостность, и вещество «вытекало» в организм, телезвезде стало плохо, и ее срочно прооперировали. Звезда выступила с официальным заявлением, в котором рассказала, что произошло и она избавилась от «этих балконов».

С большой вероятностью, красотка увеличила губы. Сейчас они у нее пухлые и большие, хотя 20 лет назад были значительно тоньше, о чем свидетельствуют архивные фото.

Сейчас Кудрявцева – платиновая блондинка с ровным срезом каре. Но такой девушка была не всегда. От природы она брюнетка, и Москву покорять прибыла с афрокосичками до пояса. На «Партийной зоне» теледива то и дело меняла цвет и длину волос – помогали парики. В 2000-е годы она носила локоны и высокие, сложные или прически, но вскоре пришла к спокойной строгости отутюженных локонов.

На теле Кудрявцевой есть несколько татуировок, к выбору которых девушка подошла ответственно – изучила литературу, подобрала то, что нравится ей, и не старалась гнаться за модой. Ее шейно-воротниковую зону украшает фраза Еtmente Еtanima на латыни, на запястье тоже красуется текстовое тату, в переводе означающее «В жизни главное – любовь».

От избытка веса Лера Кудрявцева не страдала никогда. Разве что в определенные периоды жизни, такие как декретный отпуск с дочкой Машей, ей хотелось избавиться от лишнего, как сама красотка рассказывала. Причем, она предпочитает занятиям спортом прогулки на свежем воздухе. Диета Леры Кудрявцевой заключается в правильном питании — она употребляет каши, салаты, мясо.

Лера Кудрявцева сейчас

В 2021 году Лера Кудрявцева продолжает вести шоу «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись» на НТВ, регулярно становится ведущей различных церемоний, концертов и мероприятий.

В начале года красотка заставила поклонников изрядно понервничать. В самый Новый год она заболела коронавирусом, и ее долгожданный отпуск в Дубай сорвался. Выздоровев, она получила бытовую травму – упала на крестец и сломала его. Несколько недель она была в корсете и ходила при помощи костылей.

Казалось, злоключения позади, и даже отпуск в Арабские Эмираты состоялся, но вскоре в прессе появляется еще одна тревожная новость в свете самочувствия красотки – она попала на больничную койку с переутомлением. Несколько дней она, по ее признанию, просто спала, а затем понемногу восстановилась и с новыми силами вернулась к работе.

Лера Кудрявцева счастлива быть женой Игоря Макарова и они вместе воспитывают дочку Машу, которой в 2021 году пышно отметили трехлетие. Малышка растет копией красавицы-мамы и занимается балетом.

Кстати, поклонникам всегда любопытно: сколько же зарабатывает Лера Кудрявцева. Звезда назвала сумму в беседе с Ксенией Собчак. За один выпуск шоу «Секрет на миллион» она получает меньше миллиона рублей, за «Звезды сошлись» сумма еще скромнее. Таким образом, только на НТВ ее заработок в 2020 году составлял за месят в среднем около 8 миллионов рублей.

Активно Лера Кудрявцева общается с поклонниками в Интернете. Звезда ведет микроблог в Instagram, и все главные новости о яркой блондинке телезрители узнают оттуда.

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