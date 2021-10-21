Из светских новостей в криминальные хроники: как Ксения Собчак угодила в новый скандал и какими еще историями прославилась

Ксения Собчак снова оказалась в центре внимания. Звезда стала участницей смертельной аварии, унесшей жизнь молодой девушки, на трассе в Сочи этой осенью. Несмотря на то, что телеведущая была пассажиркой нарушившего ПДД авто, публика сейчас травит блондинку и пытается выставить виноватой.

Пока идет судебное разбирательство, мы вспомнили, в каких еще скандалах была замешана Собчак, почему ушла из «Дома-2» и какие еще роли, кроме скандалистки, примерила за карьеру.

Ксения Собчак: детство, родители, образование

Ксения Собчак родилась 5 ноября 1981 года в Ленинграде в семье преподавателей. Отец Анатолий Собчак был доцентом юридического факультета Ленинградского государственного университета, мать Людмила Нарусова – преподавателем истории в том же вузе. Для родителей Ксении это был второй брак. От первой жены Нонны Гандзюк у Анатолия Собчака есть дочь Мария, которая старше Ксении на 16 лет.

Когда Ксении было 10 лет, ее отец выиграл на выборах мэра Санкт-Петербурга и стал первым в новой истории Северной столицы градоначальником. Девочка с детства была опекаемым ребенком и на занятия в школу, балетную студию при Мариинском театре и в художественный кружок в Эрмитаже ездила с охраной, из-под пристального надзора которой все время норовила улизнуть.

Сначала будущая звезда светских хроник училась в 185 школе с английским уклоном, затем перевелась в школу при РГПУ им. Герцена. По ее окончании отец настаивал на получении юридического образования, но уже тогда Ксения захотела сама формировать свою судьбу и поступила в Санкт-Петербургский университет на международные отношения. Правда, закончила вуз уже в Москве, переведясь после смерти отца в МГИМО, где стала бакалавром международных отношений, а затем получила степень магистра политологии.

Ксения Собчак и политическая элита

С самого детства Ксения была знакома с многими политиками, которые впоследствии дослужились до высших чинов.

Вхож в семью Собчак был Дмитрий Медведев, который занимался агитацией в качестве доверенного лица ее отца на выборах мэра. Владимир Путин, тогдашний помощник ректора ЛГУ и подполковник 1-го управления КГБ, был приглашен Анатолием Собчаком в свою команду и неоднократно бывал дома у главы города.

Жена Анатолия Собчака тоже занялась политикой. Людмила Нарусова в 1995 году была избрана депутатом Госдумы. В 2002 году стала членом Совета Федерации от Республики Тувы, а затем Брянской области.

Сама Ксения Анатольевна поначалу не планировала связывать свою жизнь с политикой, но судьба распорядилась иначе. Правда, скандальная светская львица заняла противоположную к нынешней власти сторону.

Ксения Собчак: карьера

Переехав в столицу, Собчак с головой ушла в светскую жизнь, стала завсегдатаем модных вечеринок и тусовок, быстро заработала себе репутацию светской львицы и стервы. Ее именовали «русской Пэрис Хилтон» за любовь к гламуру, эпатажу и скандалам.

Свою карьеру Ксения Собчак начала как телеведущая. Она отправилась на кастинг в программу «Афиша» на телеканале РТР, но продюсеры отдали предпочтение Татьяне Арно. А на ТНТ создатели нового реалити о любви сами решили пригласить блондинку на роль ведущей. И Ксения в паре с брюнеткой Ксенией Бородиной появилась на шоу «Дом-2», где одинокие сердца ищут друг друга.

Позже Валерий Комиссаров, создавший телестройку, объяснил Ксении Собчак свой выбор. В блондинке его подкупила многослойность.

«Вы как Шрек. Помните, Шрек говорил: «Я как луковица, у меня много слоев». Вы — разная», — пояснил теледеятель.

И многослойная Собчак до 2012 года была лицом скандальной телестройки. За это время реалити-шоу и сама Собчак не раз становились объектом критики – программу обвиняли в безнравственности, а Ксению – в сводничестве, и судьба проекта решалась даже на депутатском уровне.

Слуги народа пытались добиться закрытия проекта, но, как известно, он существует до сих пор, правда, уже на телеканале «Ю» и вошел в Книгу рекордов Гиннеса как самый шоу-долгожитель телевидения.

С популярностью «Дома-2» пришла слава и к Собчак. Правда, сомнительная. Саму Ксению это устраивало, и она всячески поддерживала имидж эпатажной, острой на язык и скандальной особы. В 2006 году ее пригласили на «Муз-ТВ», где Собчак стала героиней программы «Блондинка в шоколаде». Зрители наблюдали все стороны светской львицы – от рабочих до личных ситуаций, встреч со знаменитостями и тусовок.

В 2008 году Ксения Собчак становится ведущей шоу «Кто не хочет стать миллионером?» на ТНТ, в то же время ведет в эфире Первого канала шестой сезон реалити «Последний герой. Забытые в раю» и «Две звезды».

С телеканалом СТС Собчак связывает передача «Свобода мысли», правда, недолго – жилищно-коммунальные проблемы тогда не сильно тронули светскую львицу. А вот на «России-1» журналистка задержалась на три года в программе «Девчата», этаком клоне рейтингового «Прожекторперисхилтона» Первого канала, где совместно с Ольгой Шелест, Аллой Довлатовой и Мариной Голуб вела беседы на заданные темы и общалась со звездными гостями и экспертами.

Ксения Собчак сама не раз становилась участницей различных шоу. В 2007 году она появляется в проекте «Цирк со звездами» на Первом канале, а в 2010-м выходит на паркет в паре с Евгением Папунаишвили в «Танцах со звездами».

С 2012 по 2017 годы Ксения вела телепрограмму «Собчак живьем» на телеканале «Дождь», в эфире которой вместе с политиками, звездами, бизнесменами обсуждала острые общественно-политические темы. Кроме того, с 2012 по 2014 годы она была главным редактором журнала SNC, затем возглавила издание о моде «L’Officiel Россия», оставив этот пост в 2018 году.

После «холодного занавеса» в карьере, спровоцированного политической активностью, в делах у Собчак наступила оттепель. Она стала ведущей Первого канала, анонсировав абсолютно новый формат проекта – документальное шоу «Док-ток».

В студии передачи Собчак попеременно появлялась с Александром Гордоном, поднимая резонансные дела и обсуждая их с гостями -экспертами и звездами. Но шоу, что называется, не зашло как зрителям, так и самой Собчак – она быстро самоустранилась из эфиров, предпочтя развивать собственный проект на YouTube.

Собчак на YouTube и в Telegram

Свой канал на YouTube Ксения Собчак завела в 2019 году с названием «Осторожно, Собчак». На нем она публикует интервью с различными персонами – звездами, учеными, врачами, фотографами, блогерами.

Многие из них можно назвать скандальными. Например, интервью с Анастасией Волочковой, в котором она, будучи дома у балерины, втайне от хозяйки пробралась к ней в спальню и снимала на камеру всякого рода компромат.

Или интервью с «татушками» Леной Катиной и Юлей Волковой. Последнюю Собчак выставила невеждой, предлагая ответить на вопросы с подковыркой.

Кроме того, снимает Собчак и документальные фильмы, которые не раз становились объектом критики. Например, фильм про скопинского маньяка вызвал волну хейта в адрес автора за то, что она героизирует преступника, делая его главным персонажем.

С 2020 года Собчак стала снимать новостные выпуски. И завела в Telegram сначала канал «Кровавая барыня», где делилась своим мнением видением на злобу дня, а затем и новостной канал «Осторожно, новости», в котором публикует новостные заметки.

Не менее популярен и профиль Собчак в Instagram. Совокупная аудитория всех страниц в соцсетях Собчак составляет свыше 11 миллионов подписчиков.

Ксения Собчак в кино

Не отказывалась Ксения Собчак и от приглашений сняться в кино, коих было почти два десятка. Дебют «блондинки в шоколаде» на большом экране состоялся в 2004 году в картине «Воры и проститутки», где она сыграла журналистку-психолога. В 2007-м она воплотила на экране ночную бабочку в комедии «Самый лучший фильм», а через год – любовницу Гитлера в «Гитлер капут!».

Затем были роли в сериалах «Краткий курс счастливой жизни» (2011 г.), «Содержанки» (2019 г.), «Проект «Анна Николаевна» и «Хороший человек» (2020 г.).

Сама Ксения выступила автором сценария документального фильма о своем отце «Дело Собчака» в 2018 году, режиссером которого стала Вера Кричевская.

Ксения Собчак в политике

В 2006 году Ксения Собчак создала молодежное движение «Все свободны!», на которое ее сподвигли многочисленные письма от поклонников реалити-шоу «Дом-2». Девушка заявила, что это движение аполитичное и нацелено на помощь молодым людям. Просуществовало движение недолго, запомнилось несколькими акциями в поддержку благоустройства сквера на тверском бульваре и раздачей карт на бесплатный вход в ночные клубы.

А спустя пять лет, в 2011 году, «блондинка в шоколаде» заявила о себе как участница массовых протестов против нарушений на выборах. Она пришла на Болотную площадь и вошла в число ораторов митинга. Эта активность позволила Собчак войти в десятку влиятельнейших женщин страны по версии радио «Эхо Москвы» по итогам года.

В 2012 году Собчак вышла на митинг «За честные выборы!» на Новом Арбате, прошедший после выборов президента. За день до «Марша миллионов» в квартире Собчак прошли обыски, найденные там полтора миллиона евро затем вернули телеведущей, не найдя противозаконных источников их появления.

В том же году звезда вошла в Координационный совет оппозиции страны, а о карьере телеведущей ей пришлось забыть – телеканалы один за другим отказывались от сотрудничества с блондинкой.

Собчак называла себя представительницей нового типа протестующих – «норковой революцией». И не стеснялась своего статуса «гламурной дивы», утверждая, что такие лица, как она, делают протесты модным движением. Хотя многие эксперты и политологи были уверены, что Собчак – «засланный казачок», который дискредитирует оппозицию.

Осенью 2017 года Ксения Собчак объявила о своих президентских амбициях. Она выдвинула свою кандидатуру на выборы-2018 и позиционировала себя как графу «против всех», которая в избирательных бюллетенях отсутствовала. Проведя широкую предвыборную кампанию, звезда заняла четвертое место, набрав 1,66% голосов.

Ксения Собчак: бизнес

Помимо журналистской и блогерской статей доходов, бюджет Ксении Собчак пополняют бизнес-проекты. В 2010 году Собчак начала ресторанное дело, открыв с владельцами Ginza Project Дмитрием Сергеевым и Вадимом Лапиным в Москве сэндвич-кафе «Бублик», гриль-ресторан «Твербуль» и бар «Мелодия».

В них Ксения вложила тогда 17 миллионов рублей, получив долю в 33%. К 2018 году все заведения закрылись, и виновной в этом Собчак обвинила московскую мэрию: мол, благоустройство Тверского бульвара оставило без парковки заведения, поток клиентов упал.

Какое-то время Собчак занималась переводом квартир на первых этажах из жилой площади в нежилую и сдачей ее в аренду под торговые точки. К 2015 году лазейки для таких сделок были прикрыты.

Весной Собчак стала 40-процентной совладелицей двух крабодобывающих компаний Дальнего Востока, вложив в сделку миллионы долларов. Обеим компаниям принадлежат квоты на вылов 10 000 тонн краба, общая выручка превышает 23 млрд рублей. Но Верховный суд сделку приостановил, наложил арест на имущество этих компаний, поскольку оно принадлежало беглому магнату Олегу Кану, и в дело даже пришлось вмешаться матери Ксении, сенатору Людмилу Нарусовой.

Ксения Собчак: личная жизнь

Невестой Ксения Собчак была завидной. Но звать под венец ее долгое время не спешили – многие романы оканчивались довольно быстро.

Ксении было 18 лет, когда она познакомилась с председателем совета директоров энергетической компании «Феникс-Холдинг» Вячеславом Лейбманом. Они вместе переехали в Москву, жили в гражданском браке до тех пор, пока Собчак не познакомила бойфренда со своей подругой Анастасией Волочковой. Балерина увела его у светской львицы, что стало причиной многолетней вражды двух знаменитостей.

В 2001 году Собчак закрутила роман с Умаром Джабраиловым, разница в возрасте с которым у блондинки составляла 23 года. А в 2005 году собралась замуж за американского бизнесмена Александра Шустеровича. Правда, марш Мендельсона не зазвучал – накануне церемонии свадьба была отменена. Причина в том, что родители жениха были против такой невестки, как Ксения.

В том же году Собчак стала встречаться со своим работодателем – гендиректором «Серебряного дождя» Дмитрием Савицким. Их отношения продлились 2 года.

Среди возлюбленных Собчак оказались не только предприниматели и олигархи. В 2010 году девушка начала встречаться с Сергеем Капковым, руководителем департамента культуры Москвы и экс-депутатом Госдумы РФ, правда, недолго. Она увлеклась партнером по шоу, танцором Евгением Папунаишвили, но вскоре пара распалась.

В 2011 году на протестной акции Собчак познакомилась с оппозиционером Ильей Яшиным. И оказалось, что их связывают не только политические взгляды – они встречались до конца 2012 года. Кстати, своего первого законного мужа Ксения тоже повстречала на митинге. Им оказался актер Максим Виторган.

Отношения развивались так стремительно, что не все поняли, когда Собчак и Виторган успели пожениться – они сделали это тайно и даже друзьям объявили это постфактум. А спустя три года, в ноябре 2016 года, у Ксении и Максима родился сын, которого назвали Платоном.

Однако свое женское счастье Ксения Собчак обрела во втором браке, с режиссером Константином Богомоловым. Они стали встречаться, когда журналистка еще была в браке с Виторганом, а режиссер – связан узами с актрисой Дарьей Мороз. Но оба утверждали, что давно не живут со своими половинками, и, разведясь, вскоре поженились.

Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова по сей день обсуждается в прессе как одно из самых эпатажных событий десятилетия. Церемонию жених и невеста назначили на пятницу, 13-е сентября 2019 года.

Сначала они обменялись кольцами, а затем, прыгнув в катафалк с надписью «Пока смерть не разлучит нас», отправились на банкет, где Собчак устроила стриптиз-шоу в образе монашки.

Ксения Собчак: книги

Отметилась Ксения Собчак и как писательница. Звезда экрана написала несколько книг для женщин, в которых затронула самые разные темы – начиная от ухода за собой до советов, как выйти замуж, желательно за олигарха.

В 2008 году вышли книги «Стильные штучки Ксении Собчак» и «Маски, блески, бигуди. Азбука красоты», в 2009 году в соавторстве с Оксаной Робски — «Zамуж за миллионера, или Брак высшего сорта». В следующем году свет увидела «Энциклопедия лоха», а также сборник интервью «Философия в будуаре» совместно Ксенией Соколовой.

В январе 2018 года была издана книга «Собчак против всех» за авторством Ксении Собчак и Антона Красовского, куда вошли их интервью за 2014—2016 годы.

Ксения Собчак: доходы

Эпатажная знаменитость любит подчеркивать, что хорошо обеспечивает себя благодаря тому, что много работает. И сколько именно зарабатывает Ксения Собчак, подробно раскрыли в 2020 году власти Москвы. Как оказалось, ее новый муж, худрук театра на Малой Бронной Константин Богомолов отчитывается о доходах, расходах и имуществе по установленной форме, и впервые подал документы на новоиспеченную супругу.

Из них следует, что в 2019 году Ксени Собчак заработала 185 миллионов рублей. Для сравнения Богомолов – «всего» 19 миллионов.

Ксения Собчак: скандалы

Попасть в скандал для Ксении Собчак всегда было проще простого. Благодаря им светская львица снискала себе репутацию стервы и склочницы. Ей подчас достаточно было дать волю своему острому языку, как тут же разгоралась целая баталия.

Например, долгое время все обсуждали хоум-видео интимного содержания Ксении Собчак и Тимати времен сотрудничества. В 2007 году рэпер и эпатажная дива записали дуэтом песню «Потанцуй со мной», а затем решили привлечь к себе побольше внимания, слив невнятное черно-белое любительское видео, на котором Ксения и Тимати ведут себя довольно раскованно в кровати. После этого заговорили, что у них что-то явно было.

По сей день Собчак припоминают фразу «маленькие гаденыши», брошенную в 2013 году адрес соседских детей, которые мешали ей утром отсыпаться. Она звонила председателю элитного ТСЖ и требовала разобраться с шумом. Позже блондинка открестилась от этого скандала, но запись телефонного разговора с очень похожим на Собчак голосом до сих пор можно найти на просторах Интернета.

В 2015 году крылатой стала фраза Собчак про жиробасов. Девушка опубликовала в своем микроблоге пост, в котором призналась, что полных людей не любит.

«Нет ничего более красивого, чем худое, спортивное тело. А женщин с формами и округлостями…. Оставьте дальнобойщикам», — и добавила хэштег «бой с жиробасами продолжается».

Эпатировать Собчак любит, похоже, так же сильно, как и скандалить. Например, не многие еще помнят те времена, когда Ксения Собчак и Тина Канделаки были подругами. В 2007 году на премии «Человек года» блондинка и брюнетка прямо на сцене повторили легендарный поцелуй Бритни Спирс и Мадонны.

Оммаж на тот самый поцелуй Собчак повторила с блогером Настей Ивлеевой в октябре 2021 года, правда, уже по инициативе последней. Ксения побывала на дрэг-шоу подруги, где все и произошло. В Сети не очень-то и удивились случившемуся, посчитав все это вторичным и не представляющим интереса.

К числу скандальных относится и церемония бракосочетания Ксении Собчак с Константином Богомоловым. А также многие ее заявления относительно Русской православной церкви. На нее даже пытались подать в суд за оскорбление чувство верующих, когда теледива примерила рясу церковнослужителя и накладную бороду, но суд отказал в иске.

Ксения Собчак: ДТП

В октябре 2021 года Ксения Собчак в Сочи по пути в аэропорт попала в аварию. За рулем был водитель Олег Цой, который при обгоне по встречной не смог избежать столкновения. В результате погибла на месте пассажирка встречного легкового авто, жительница Новосибирска Екатерина Тарасова, приехавшая на курорт отдыхать.

Сама Собчак покинула место ДТП сразу же после столкновения, так как опаздывала на рейс. Позже она обратилась в больницу, где у нее установили сотрясение мозга и ушибы. Сейчас журналистка проходит свидетельницей по делу, которое получило широкий резонанс: общественность обвиняет звезду в том, что она не вызвала «скорую» и уехала. Кто-то даже попытался возложить вину за случившееся, припоминая, как она ранее рассказывала, что подгоняет своих водителей, когда опаздывает.

На сторону Ксении Собчак встали многие знаменитости. Сама Собчак прокомментировала смертельное ДТП:

«Я была в машине. Машина не моя, как и водитель. Я не подгоняла водителя, конечно же. Никто из нас не подгонял. Во время поездки я общалась по работе в зуме, и есть запись того, как я это делаю. Это было конкретное личное решение водителя, это правда. У меня сотрясение мозга», — объяснялась Собчак.

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