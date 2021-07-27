«Невеста в квадрате»: Ольга Бузова стала самой богатой невестой страны, а женихи бросились в рассыпную

На чем держится успех Ольги Бузовой и почему ни одни ее отношения не увенчались успехом.

«Невеста номер один» — именно так называет сама себя Ольга Бузова. И основания для этого у нее имеются, загибайте пальцы: популярная — это раз, богатая — это два, стройная и длинноногая — это три, свободная — это четыре. Можно перечислять и дальше заслуги поющей ведущей, но не спешите ей завидовать. В жизни Ольге приходится не так легко, за свою популярность она день и ночь сражается с хейтерами, коих у нее огромное количество.

За что на Бузову обрушиваются горы негатива, почему ее обвиняют в пьянстве и высокомерии и почему девушке тотально не везет в любви — раcскажет Teleprogramma.pro.

Где родилась и кто родители Ольги Бузовой

Ольга Бузова родилась в Санкт-Петербурге в 1986 году, 20 января 2021 года ей исполнилось 35 лет. Семья девушки была далека от шоу-бизнеса: отец Игорь Дмитриевич – военнослужащий, мать Ирина Александровна — врач-стоматолог. Ольга стала первенцем и первые два года вся родительская любовь доставалась исключительно ей, пока в 1988 году не появилась на свет младшая дочка — Анна.

Мама много времени уделяла девочкам, стараясь развить в них всяческие таланты. И это не прошло даром, дочки росли очень сообразительными. Ольга начала читать в три года, а к четырем годам стала писать и интересоваться английским языком. В итоге, если верить доступной в Сети информации, в школу ее отдали в 5 лет, но проблем не возникло, так как девочка была очень рослой.

Учеба давалась маленькой ленинградке легко и она редко приносила домой даже четверки, в основном в дневнике у девочки были исключительно пятерки.

Сегодня мы знаем, что Ольга обладает исключительной работоспособностью: она успевает сниматься в кино, давать сольные концерты, участвовать в различных шоу и заниматься бизнесом. Такая любовь к труду была привита в раннем детстве, первая работу у девочки появилась в 13 лет, ее взяли помощницей пионервожатой.

В 15 лет она пробует себя в модельном бизнесе — выбор был сделан не только благодаря соответствующей внешности, но и давней мечте. С самого детства Бузова мечтала видеть себя на экранах телевизоров и карьера модели казалась ей логичной ступенькой в этом направлении.

Она мастерски совмещала подработку с учебой в школе, но при этом не теряла в качестве знаний. Закономерным итогом стала серебряная медаль, которую девочка получила после окончания учебы. Видя Ольгу на экранах учителя до сих пор вспоминают ее девочкой-школьницей, которая ходила словно новогодняя елка — вся в заколочках, бантиках, кудряшках и на каблуках, обязательно с макияжем.

После окончания школы будущая знаменитость мечтала освоить актерское ремесло, но родители решили, что нужно получить более приземленную профессию. В итоге девушка поступила на факультет геоэкологии и географии в университете Санкт-Петербурга, который окончила с красным дипломом. После девушка получит второе образование по направлению психология, но работать по специальностям ей явно не придется.

Анна Бузова, сестра Ольги Бузовой

В 2021 году Анне Бузовой исполнилось 33 года. Рост девушки составляет 176 сантиметров, вес — 60 кг. В юности ольга и Анна часто ссорились: из-за нарядов, парней и желания превосходить друг друга.

Девушка тоже пытала судьбу и проходила кастинг на реалити-шоу «Дом-2», но ей повезло меньше — на телестройке она задержалась всего на 28 дней. Когда Бузова-старшая стала ведущей проекта, Анна снова появилась на периметре, но на этот раз в качестве эксперта.

В отличие от сестры она больше не предпринимала попыток покорить вершины шоу-бизнеса и занялась предпринимательской деятельностью. У нее есть салон красоты и несколько магазинов. Часть из торговых точек открыта в паре с Ольгой Бузовой.

Девушка пока не стала мамой, хотя не раз говорила, что не против примерить на себя эту роль. Она уже 10 лет в отношениях с Константином Штрыковым, который, согласно данным в сети, занимается ювелирным бизнесом.

Сейчас у сестер ровные дружеские отношения.

Какие языки знает Ольга Бузова

Телеведущая и певица знает четыре языка – английский, литовский, итальянский, немецкий. Первый она учит с трех лет и имеет сертификат из британского консульства, о владении языком в совершенстве.

Немецкий она учила в школе и параллельно ходила в школу немецкого языка Peter und Paul Shule. Литовский освоила благодаря частому общению с родственниками, которые проживают в данной стране. А итальянский знает поверхностно.

Ольга Бузова: рост, вес, цвет глаз

При росте в 174 сантиметра звезда весит всего 54 килограмма. Поклонники то и дело обращают внимание на излишнюю худобу девушки и подчеркивают, что если так пойдет и дальше, то она заболеет анорексией.

Снимки девушки в купальнике вызывают особый ажиотаж, стоит ей опубликовать кадр с морского берега, как злые языки тут же начинают писать в комментариях колкости про женские изгибы и округлости, коих у девушки практически нет.

Ольга Бузова пришла на кастинг «Дома-2»

В 2004 году Ольга Бузова, сама того не подозревая, делает судьбоносный шаг — она приходит на кастинг проекта «Дом−2». Девушке было всего 18 лет и в то время она училась на втором курсе.

О себе Ольга рассказала, что является моделью, танцует и поет, но никогда не рассматривает эти занятия как серьезные и не собиралась строить карьеру в данном направлении.

Постоянных отношений на тот момент у девушки не было, но это не вызывало никакого дискомфорта. Она подчеркивала, что совершенно не комплексует на данную тему и была уверена: чем дольше ждешь, тем лучше у тебя будет.

«На данный момент я одна. Совершенно не комплексую по этому поводу, потому что, чем дольше ждешь, тем лучше у тебя будет. Чтобы попасть на эту передачу, я готова отказаться от всего, что у меня есть. Я еще молодая, у меня впереди вся жизнь. Пока мне еще не много лет, я хочу попробовать все (в пределах разумного, конечно)», — поделилась Ольга на кастинге

Как Ольга Бузова жила на «Доме-2»

Кастинг девушка прошла на ура и вскоре появилась на периметре. Она попала в мужской коллектив и полюбилась многим участникам проекта, что уж говорить про зрителей. Имидж легкой, необидчивой и местами «глупенькой барышни» закрепился за ней именно в те годы, но и тогда и сейчас Ольга знает чего хочет и планомерно идет к своей цели.

Зрители ласково называли Олю «Бузеныш» и искренне переживали за ее судьбу. Несколько раз девушка была на гране вылета из проекта, но ее спасали.

Ольга успевала совмещать съемки с учебой в университете, а еще пыталась петь песни и, конечно же, строить любовь. Она понравилась Абузярову, Стасу Каримову (с ним были недолгие отношения), за ней ухаживал Степа Меньшиков, но свое сердце девушка отдала Роману Третьякову. Этот союз продержался четыре года.

Когда пара распалась, Ольга закручивала непродолжительные романы с другими учасниками, но они так и не принесли ей счастья.

Как Бузова стала ведущей «Доме-2»

За первые четыре года, что Ольга провела на телестройке, она стала самой популярной участницей проекта. Ей активно сопереживали, над ней смеялись, она падаала, но неизменно вставала и с улыбкой шла дальше.

В 2008 году девушка всерьез задумалась о том, чтобы покончить с телестройкой и заняться другим делом, но продюсеры пошли на отчаянный шаг и предложили ей стать третьей ведущей. Теперь вместе с Ксенией Бородиной и Ксенией Собчак Ольга помогала ребятам строить любовь.

Этот этап продлился до 2012 года, а когда Собчак окончательно ушла из реалити, Бузова заняла ее место. В апреле 2021 года девушка объявила, что пора завершать данный жизненный этап и со слезами покинула телестройку. В общей сложности на площадке «Дома-2» она провела 17 лет!

Программы с участием Ольги Бузовой

Как мы уже отмечали, Ольга с детства мечтала о шоу-бизнесе. Параллельно с реалити она пыталась строить медийную карьеру.

В 2005—2006 годах телеканал ТНТ предложил Ольге Бузовой и Роману Третьякову вести молодежное ток-шоу «Роман с Бузовой». В этот же период шоу с аналогичным названием стартовало на радио «Попса».

С сентября 2007 года она стала ведущей собственной рубрики «Осторожно, стилисты!» в программе «Утро на ТНТ». В этом же году ее пригласили быть ведущей 7-го международного конкурса красоты «Мисс Русское радио 2007».

В 2009 году являлась ведущей и участницей специального агитационного состава «Поезд молодежи» под эгидой министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ.

А в 2012 году приняла участие в шоу «Танцы со звездами» (на телеканал «Россия -1»), партнером девушки был Андрей Карпов.

После съемки шли бесконечной чередой: были программы «Бабий бунт» (закрыли из-за низких рейтингов), «Замуж за Бузову», «Бородина против Бузовой», «План Б», «Ледниковый период» (Ольга каталась с Дмитрием Соловьевым, пара получила «Приз зрительских симпатий»), шоу «Маска», где девушка пела в костюме Розовой пантеры. Ее рассекретили в шестом выпуске проекта.

«Форт Боярд», где Ольге пришлось очень несладко и она столкнулась со многими своими страхами.

В 2021 году Ольга стала ведущей нового проекта «Звезды в Африке», пока шоу еще не вышло на экраны, но девушка обещает невероятные эмоции.

Песни и концерты Ольги Бузовой

Если во времена студенчества девушка пела «для себя», то во время участия в реалити-шоу стала всерьез задумываться о покорении музыкального Олимпа.

В 2011 году Ольга Бузова начала музыкальную деятельность и первым синглом стала песня «Не забывай», исполненная дуэтом с рэпером T-killah. Параллельно она трудилась диджеем и играла на разных площадках страны.

В 2016 году телеведущая выпустила первую сольную песню «Под звуки поцелуев», которая в первые два дня попала на первое место чарта iTunes в России. К Ольге прочно приросло звание поющей ведущей страны.

В 2017 году девушка представила свой первый дебютный альбом, также получивший название «Под звуки поцелуев».

В 2018 года артистку приглашают на VK FEST в Санкт-Петербурге. На Второй музыкальной премии «ЖАРА Music Awards» (2018 год) она получила награду в номинации «Ты просто Cosmo».

В тот же год артистка представляет свой второй студийный альбом «Принимай меня», а еще успевает подготовить грандиозное сольное шоу в Crocus City Hall в Москве и объездить половину страны с СНГ с гастрольным туром.

В 2021 году девушка планирует выпустить третий студийный альбом.

Всего на ее счету более 30 песен, которые знает если не вся страна, то большая ее половина.

Книги Ольги Бузовой

Глядя на Ольгу сложно поверить, что в сутках 24 часа. Помимо вышеперечисленного она успевает писать книги, сниматься в кино и играть в театре, что вызывает особое возмущение маститых актеров.

Во время участия в проекте «Дом-2» она выпустила книгу «Роман с Бузовой. История самой красивой любви» (2006 год, эротическая литература), в 2007 году появляется «Роман с Бузовой. Любовь on-line», и в том же году «Дело в шпильке. Советы стильной блондинки» (познавательная литература).

После девушка почти десять лет не возвращалась к литературному творчеству. Только в 2016 году она представила свою четвертую книгу «Цена счастья», где рассказывает о своей жизни, стремлении идти вперед и трудностях, которые встречаются на ее пути.

Критики со скепсисом относятся к каждому из данных творений.

Фильмы Ольги Бузовой

Ольга Бузова снимается в кино и сериалах, но играет девушка всегда себя (камео).

Сериалы с участием Бузовой:

«Универ» 2008 год,

«Зайцев+1», 2012 год — подруга Оли Сауткиной,

«Бармен», 2015 год — Вика,

«Бедные люди», 2016 год — Ольга Бузова,

«Держи удар, детка», 2016 год — одногруппница Светы Богатыревой,

«Жги!» 2017 год — ведущая телешоу,

«Чернобыль 2. Зона Отчуждения», 2017 год — ведущая программы новостей,

«Zомбоящик», 2018 год — Ольга Бузова.

Ольга Бузова в театре

К 2021 году Ольга Бузова стала звучать «из каждого утюга». Пала пред ней и последняя цитадель — театр. Девушка дебютировала на сцене МХАТ с ролью певицы кабаре Беллы Шанталь в спектакле про молодость Иосифа Сталина «Чудесный грузин».

Худрук МХАТа Эдуард Бояков не ошибся — возмущению театралов не было предела, но на Бузову шли! Гонорар девушки составил 446 810 рублей. Эта цифра вызвала возмущение ее коллег по сцене — оказалось им за подобные выходы платят гораздо меньше.

Не исключено, что театр продолжит сотрудничество с поющей ведущей.

Ольга Бузова: бизнес и деньги

Девушка пробует себя не только на сцене, но и в бизнесе. В 2008 году она объявила о создании криптовалюты BuzCoin (BUZ; бузкоин). Спустя сутки после старта первого раунда BuzCoin собрал около 40 000 долларов. Всего планировалось выпустить 210 млн токенов, но что-то пошло не так.

На счету девушки несколько коллекций одежды совместно с брендом С&С Milano, после она запустила собственную линейку одежды Olga Buzova Design. На футболки наносили строчки из песен, но и здесь что-то пошло не так.

Не прошла Ольга мимо еды — в центре столицы недолго существовал ее ресторан Ресторан BUZfood, и даже купила хлебзавод в Подмосковье, но о BUZбулочках пока ничего не слышно. Судя по всему эти два начинания пошли по пути предыдущих.

Но денег у артистки явно хватает и без бизнес-проектов, она самый выгодный товар. На своих выступлениях и шоу Ольга зарабатывает миллионы и даже скромно называет себя «завидной невестой в квадрате». Она входит в ТОП 40 самых успешных звезд до сорока лет по версии Forbes. Состояние девушки оценивается в 2,7 миллиона долларов.

«Когда я посмотрела на эти суммы, поняла, что я не просто завидная невеста, а завидная невеста в квадрате, даже в кубе. Но пока нормальные мужчины мне не попадались», — призналась как-то в интервью артистка.

С личной жизнью звезде явно не везет. Надо признать, что все ее романы идут по тому же пути, что и бизнес-проекты.

Ольга Бузова и Роман Третьяков: история расставания

История этих отношений зародилась на реалити-шоу «Дом-2». Они позиционировали себя как самая романтичная пара проекта, но спустя почти четыре года Третьяков по «семейным обстоятельствам» ушел с периметра, а Ольга не пошла следом.

Молодые люди так и не пролили свет на причины расставания: Ольга косвенно намекала, что мужчина стал смотреть на других девушек. Он, в свою очередь, называл это глупостью и подчеркивал, что в разрыве виновата она. Так или иначе паре не удалось сохранить дружеских отношений и тот этап своей жизни они вспоминают с неохотой.

Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов: от свадьбы до развода

Многие уверены, что Дмитрий Тарасов стал настоящей и единственной любовью Ольги Бузовой. Игрок «Локомотива» и ведущая «Дома-2» встретились в компании друзей. Конфетно-букетный период довел пару до свадьбы. Тарасов развелся с предыдущей супругой и оставил 2-летнюю дочь ради Ольги.

Окрыленный футболист, вице-капитан московского «Локомотива» писал о любимой:

«Ты – мой океан, мой самый важный гол».

Ольга парила в облаках от счастья и отвечала:

«Я люблю тебя своей любовью».

Регистрация брака прошла в Грибоедовском ЗАГСе Москвы в 2012 году, на церемонию пришли только самые близкие люди. Праздновали на лайнере в более широкой компании.

Семейное счастье было безоблачным: муж заваливал новоиспеченную супругу подарками, пел для нее песни и возил по дорогим курортам. Поклонники ласково называли пару «тарабузики» и ждали пополнения.

А оно все не случалось, Ольга грезила о ребенке, футболист же не торопился с детьми. Подкосило пару и недоверие — загородный дом площадью 800 квадратных метров Тарасов переписал на маму. На себя же оформил три роскошных автомобиля, а молодая жена так и оставалась по бумагам бедной.

Словно гром среди ясного неба, грянула новость о разводе. 30 декабря 2016 были соблюдены все формальности и Ольга покинула дом свекрови с одним чемоданом. Тарасов же почти сразу стал строить новые отношения с моделью Анастасией Костенко. В этом браке один за другим появились трое детей.

После отношений с Дмитрием Тарасовым у Ольги было много непродолжительных романов, после ее сердце покорил участник шоу «Замуж за Бузову» Денис Лебедев — сыровар из Подмосковья.

Ольга Бузова и Денис Лебедев: история предательства

Когда в 2018 году на новом проекте «Замуж за Бузову» Ольгу стал активно добиваться бизнесмен Денис Лебедев, многие поверили — вот теперь дива обретет свое счастье. Лебедев — мужчина серьезный, намерения к Ольге самые благородные, как раз то, что нужно девушке. И сердце поющей ведущей дрогнуло — она с головой окунулась в новые отношения. Поклонники стали ждать новостей о свадьбе, тем более Лебедев уже купил кольцо для любимой.

Но и тут неудача: бизнесмен оказался простым рабочим на фабрике, да к тому же альфонсом — выяснилось, что он был женат, когда крутил роман с Ольгой.

«Так нагло и бесцеремонно мои чувства не топтал еще никто.. И да, черт возьми, я была счастлива! Но начали всплывать факты обмана и лжи…», — тяжело переживала предательство артистка.

Телезрители все же склонны полагать, что девушка лукавила — наверняка история с предательством была частью шоу, чтобы повысить рестинги проекта.

Ольга Бузова и Давид Манукян: бьют — значит любит

Роман Ольги Бузовой и популярного блогера Давы начался на съемках клипа на песню артистки «Лайкер». Сначала молодые люди говорили о дружбе, но эта грань быстро осталась позади. Как складывались отношения в реальной жизни понять сложно, но в соцсетях была идиллия: совместные видео, песни, прогулки и признания в любви.

Вот теперь то Ольга точно нашла свое счастье, мечтали поклонники и спешили подписаться на Даву.

В январе 2021 года пара выкроила несколько дней в своем плотном рабочем графике и отправилась на Мальдивы, где сыграла свадьбу. Обряд хоть и не имел никакой юридической силы, но порадовал поклонников. А буквально через пару дней шок!

«Нас больше нет. Я свободная девушка. Я вынуждена это написать, чтобы не было лишних вопросов, потому что человек творит страшные и не понятные для меня вещи. Я умоляю, не задавать больше никаких вопросов», — написала Ольга в Instagram.

Девушка держалась несколько дней и не комментировала происходящее, а после случилась истерика: она обвинила Манукяна в рукоприкладстве, заявила, что он плевал ей в лицо и не пропускала ни одной юбки.

«Помогите сейчас мне выжить. Сестра с инсультом, мама с бабушкой в Литве, которая борется с раком. И это не все, что я переживаю сейчас», — вышла Бузова в эфир в очень странном состоянии.

Подписчики решили, что девушка пьяна и тут же обвинили ее в алкоголизме, а заодно и сестру Анну. На что обычно сдержанная Ольга выдала бурную реакцию:

«На … пошла отсюда такими словами. Ни я, ни сестра, ни папа не пьем сейчас!».

Хейтеры накинулись на поющую ведущую с новой силой и обвинили во вранье и постановочном романе.

«Завралась в край просто. Что творит-то, сама не думает». «Да 100% был контракт с ним. Он закончился, и вы расстались. Тупой пиар. Так будто мы поверили в эту чушь».

Масла в огонь подлила мама блогера, которая обмолвилась, что невеста сына злоупотребляла алкоголем, но вскоре опомнилась и удалила свой комментарий. Одним словом, поддержки и понимания Ольга так и не дождалась. Собрала волю в кулак и снова бросилась покорять вершины шоу-бизнеса.

А что Давид Манукян? Он пережил этап расставания более цивилизованно, не лил грязь на экс-возлюбленную и выдавал дежурные фразы благодарности. А после поползли слухи о странных отношениях блогера с Филиппом Киркоровым.

Ольга Бузова: муж и дети

Пока артистке так и не удалось простроить свое женское счастье, она не вышла замуж и еще не стала мамой. Но, хочется верить, что и эта вершина ей покорится.

Ольга Бузова попала в больницу

Расставание с Давой, работа без выходных и нервное напряжение дали о себе знать – весной 2021 года Ольга попала в больницу. 5 мая девушка поделилась кадром из палаты и сообщила о плановой операции. Вдаваться в подробности она не стала. Молчание предпочли хранить и близкие артистки: сестра делилась в соцсети жизнерадостными видео, мама говорила журналистам, что не в курсе подробностей. В итоге родню певицы обвинили в равнодушии: мол, Оля в больнице, а вам все равно.

Хейтеры упражнялись в красноречии почти неделю, пока девушка не сообщила, что дома. Переступив порог квартиры Ольга сразу же вышла в эфир и предпочла расставить точки над «i». В первую очередь, она заступилась за родных, заявив, что они были в курсе проблемы.

«Мама с первого дня собиралась приехать, чтобы держать меня за руку, папа тоже предлагал. Но когда мне совсем плохо, я никого не хочу видеть. Я три дня тяжело отходила от наркоза», — рассказала девушка.

А вот о причинах госпитализации ответила туманно. Вскоре в Telegram-каналах появилась информация, что артистка перенесла плановую операцию на носу, а она преподнесла все как трагедию.

Андрей Скороход из Comedy Club оскорбил Ольгу Бузову

В 2018 году резидент Comedy Club Андрей Скороход оскорбил Ольгу Бузову. 23 февраля юморист на своей странице в Instagram, которую он ведет в образе «быдло-рэпера Глебати — вымышленного персонажа, забияки», опубликовал пост, где сравнил Ольгу Бузову с героем фильма «Хищник» — уродливым монстром.

Ольга отреагировала на ситуацию мгновенно и пригрозила наказать «недомужчину» через суд.

«К сожалению, те, которых я считала своими друзьями из Comedy Club, никак не повлияли на эту ситуацию. Поэтому я буду решать это через суд», — написала она.

Тимур Батрутдинов, который является близким другом Ольги, пообещал разобраться в ситуации и просил прощения за коллегу.

Но походу дела разговор со Скороходом не увенчался успехом. Глебати продолжил тему и пригласил Ольгу на рэп-баттл. Но ответа не последовало. Тогда он попытался вывести ее на диалог в соцсети, объяснив: мол, не имел в виду ничего плохого. Но и здесь мимо — Ольга снова не заметила обращения.

«Спустя три недели я узнал, что Ольга Бузова действительно обиделась на меня! .. Наша разница на юмор очевидна. Мне смешно, а Оля страдает. Я извиняюсь», — написал юморист.

Видимо, девушка приняла извинения, до суда дело так и не дошло.

Конфликт Ольги Бузовой и Дмитрия Губерниева

В июне 2021 года Ольга Бузова пришла в студию «Матч-ТВ» обсуждать «Евро-2020». Никого не смутил тот факт, что девушка ничего не смыслил в футболе, главное пиар.

«Вот я пою так, как будто меня не слушают. Танцую так, как будто на меня никто не смотрит. Люблю так, как будто меня никто не предавал. И вы, — обратилась он уже к футболистам сборной России — ничего не бойтесь. Идите вперед!».

Вскоре в эфире появился Дмитрий Губерниев начал шутить с поющей ведущей. Известный комментатор поинтересовался, какой футбольный стиль предпочитает девушка — тот ли, что проповедовал Эфрос, когда у него играл Броневой?

Ольга подвоха не заметила, легендарного режиссера и актера не признала, но явно поняла, что что-то идет не так. Добил девушку сакраментальный вопрос из «Малыша и Карлсона» — «А вы перестали пить коньяк по утрам?».

Бомба замедленного действия сдетонировала и Ольга стала метаться по студии. Заливаясь слезами она заявила, что Губерниев в ее глазах перестал быть мужчиной, а после покинула студию.

Несмотря на постоянные нападки, многие знаменитости встали на сторону Ольги. Среди них оказался и ее экс-возлюбленный Давид Манукян. После известный комментатор все таки принес свои извинения.

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