Элегантные миди, романтичные макси: в каких модных юбках щеголяют Водянова, Пугачева и другие звезды

Эксперт в области моды Наз Маер рассказал читателям сайта Teleprogramma.pro о том, какие юбки стоит купить в этом сезоне.

С приближением лета в гардеробе появляется все больше легких вещей. Любой девушке хочется выглядеть более привлекательно, поэтому модные брюки заменяются юбками. О том, какие куртки и сапожки в моде в этом сезоне мы рассказали ранее. А теперь гид по трендам весны и лета для читательниц Teleprogramma.pro составил дизанер Наз Маер.

«В тренде юбки разной длины — элегантные миди, романтичные макси, а также соблазнительные мини. Все эти фасоны являются эффективной базой для создания весеннего образа, если подобрать к ним красивый верх в виде блузки, водолазки или свитшота», — отметил эксперт.

Анна Нетребко

Оперная дива Анна Нетребко всегда славилась своим стилем. Она не боится выглядеть помпезно. Зато благодаря нарядам певица всегда находится в центре внимания. Так в Египте она отметилась в юбке плиссе в тон воздушной блузки. Тюрбан завершил лук.

«Что касается цветовых предпочтений, то топовые модели юбок предстоящего сезона представлены в приглушенных и спокойных тонах. Дизайнеры предложили множество вариантов юбок в бежевых, коричневых, черных, зеленых оттенках. Также в моде нестандартная отделка, например — с металлизированным эффектом, как у Анны Нетребко. Однако учитывайте, что столь яркий металлизированный декор уместен в сочетании с более минималистичными вещами, чем у Нетребко», — пояснил Маер.

Наталья Водянова

Модель Наталья Водянова живет в Париже. Она может похвастаться утонченным вкусом. Так как российская красавица частая гостья на модных показах, то о модных тенденциях она знает все.

Как и Нетребко, она носит юбки плиссе в длине макси. Модель сочетает ее с воздушной блузкой. Примечательно, что Наталья в ней даже катается на велосипеде с сыном от мужа Антуана Арно. Ей удается выглядеть романтично.

Виктория Лопырева

Известная модель уже длительное время находится в Дубае. Виктория Лопырева обладает длинными ногами и осиной талией. Она любит выглядеть женственно, поэтому носит мини-юбки и топы. Хотя в ее гардеробе еще и очень много платьев. К слову, обычно она всегда на каблуках, что также придает образам изюминку.

«Необычные принты в виде геометрических фигур, этнических мотивов, цветочных узоров, анималистических расцветок являются всегда актуальными для юбок независимо от сезона. Но самые модные принты — это рисунки, напоминающие детские картинки», — поделился модельер.

Алсу

Певица Алсу всегда отличалась своей утонченностью. В 38 лет артистка старается выглядеть элегантно на сцене и в обычной жизни. А дочки Микелла и Сафина не раз подталкивали ее к более молодежному стилю.

В ее арсенале недавно появилась твидовая юбка. Она сочетает ее с сапогами и тренчем. Лук певицы выглядит современно и освежает ее. Для Алсу такой наряд очень смелый. Не удивительно, что поклонники пришли в восторг. К слову, твидовые юбки и жакете снова вошли в моду.

Екатерина Стриженова

Телеведущая Екатерина Стриженова не раз доказывала, что и после 50 можно выглядеть элегантно. Она ведет передачу «Доброе утро», где каждый предстает в новых образах. Длинные юбки стали одной из ее любимых вещей.

В этом сезоне она уже отметилась в струящейся юбке макси в горох. Стриженова сочетала ее блузкой светлого оттенка. Она скрыла изъяны фигуры и подчеркнула свою талию. Романтичный лук позволил ей выглядеть загадочно и привлекательно.

Наталья Подольская

Певица Наталья Подольская любит яркие наряды. Она является мамой двоих сыновей, но лишь на прогулках артистка носит комфортные луки, а вот на публике появляется в элегантных образах.

«В гардеробе каждой модницы должна быть прямоугольная коническая юбка-карандаш. Раньше считалось, что этот фасон — атрибут офисного стиля, но сейчас этот базовый предмет гардероба прекрасно сочетается с разными элементами одежды, поэтому юбка-карандаш считается универсальной. А если вы хотите более вечерний вариант, то шелковая модель в оригинальном цвете, как у Натальи Подольской, не составит труда найти — они сейчас в тренде. Еще один плюс фасона — он подходит для любой фигуры: высокая талия скроет проблемный животик, а разрез визуально увеличит слишком узкие бедра», — дал совет Наз.

Ляйсан Утяшева

Ляйсан Утяшева за последние годы не только постройнела, но и обновила гардероб. Телеведущая теперь частая гостья на светских раутах и даже показах мод. Этой весной она щегольнула в топе-корсете и юбке плиссе карамельного цвета.

Монохромный лук дополнил кожаный тренч, сумка и ботильоны на каблуке с широким голенищем. Жена Павла Воли показала, как стильно может выглядеть однотонный наряд весной.

Ксения Бородина

Телеведущая всегда любила подчеркивать свои достоинства, а после второго развода она стала делать это еще чаще. Ксения Бородина часто щеголяет в платьях и юбках, которые открывают ее ноги. Примечательно, что мини стало ее любимой длинной с тех пор, как она постройнела.

«В предстоящем сезоне дизайнеры предлагают усовершенствовать классическую модель мини-юбки накладными карманами, как у Ксении Бородиной и вариантами с высокой талией, как корсет, который носят с поясом», — поделился эксперт.

Ольга Бузова

Популярная певица Ольга Бузова постоянно находится под прицелом камер. Она предпочитает всегда выглядеть идеально. На работе для нее луки подбирают стилисты. Этой весной она щегольнула в стильном наряде.

Артистка предстала в костюме с укороченным жакетом и короткой юбкой плиссе. Наряд в розовом цвете позволил ей быть яркой и броской. Также она подчеркнула свои стройные ноги.

Вера Брежнева

Певица Вера Брежнева для многих стала иконой стиля. Она носит лаконичные наряды, притягивающие взгляды. В ее гардеробной много юбок.

«В этом сезоне дизайнеры рекомендуют обратить внимание на длинные шелковые модели, как у Веры Брежневой. Такие модели винного, горчичного, изумрудного цвета в сочетании с легкой блузкой или топом, туфлями на высоком каблуке позволяют создать элегантный и интересный наряд. Шелковая юбка любого цвета будет выглядеть ярко и привлекать внимание окружающих благодаря сияющей текстуре ткани. Чтобы не перегрузить образ, лучше воздержаться от ярких аксессуаров», — дал совет Маер.

Алла Пугачева

Примадонна даже в 73 года может дать фору более молодым коллегам. Она не только следит за фигурой, но и носит модные наряды, что также ее освежает и молодит. Алла Пугачева носит фатиновую юбку с куртками и сапогами, а также лоферами.

«Заслуживают внимания и комбинированные модели с добавлением других материалов, например, трикотажа или кружева, как у Аллы Пугачевой — модель с контрастным подолом. Модельный ряд представлен вариантами мини, макси, приталенными фасонами, асимметричным кроем», — рассказал эксперт.

Стеша Маликова

Стеша Маликова выросла в семье Дмитрия Маликова. Дочка певца уже несколько лет занимается своим брендом одежды. Она часто хвастается своими образами. Этой весной девушка носит шорты-юбку с высокой посадкой черного цвета и клетчатую синюю рубашку.

Наряд подчеркивает ее стройные ноги. Стеша также любит дополнять лук ботинками с толстой подошвой на шнуровке.

«Время шорт настало! Так как шорты, скроены как юбка, они визуально вытягивают и удлиняют ноги. Эта модель одновременно расслабленная и очень женственная», — написала модница.

Справка Teleprogramma.pro

Наз Маер — модельер. Он является учеником Жан-Поля Готье, дизайнером, модным экспертом. Наз стал обладателем премии Вячеслава Зайцева — «Дизайнер 2021 года».

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