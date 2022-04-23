Сапоги и ботильоны: какую модную обувь этой весной носят Пугачева, Водянова и другие звезды

Эксперт в области моды Юлия Логвинова рассказала читателям сайта Teleprogramma.pro о том, какую обувь стоит купить в этом сезоне. Она раскрыла плюсы и минусы модных сапог и ботильонов.

Весна — время, когда можно сменить гардероб, добавит в него красок и актуальных обновок. Ранее мы уже рассказали про модные тренчи, жакеты, брюки и куртки.

Однако в современном мире особую роль имеет обувь, особенно для модниц из больших городов, где приходится наматывать километры пешком. О самых трендовых сапожках и ботильонах рассказала читателям сайта Teleprogramma.pro дизайнер Юлия Логвинова.

«На календарь уже весна, а это значит, что пора задумать о покупке новой пары обуви. В этом сезоны Модные дома предлагают нашему вниманию яркую и эффектную обувь, которая создает ощущение праздника и подходит для носки по любому поводу. В центре внимания — огромная платформа, привет из 90-х! Она везде и всюду на сапогах, ботинках, лоферах, туфлях и ботильонах. Чувствуется в весеннем сезоне и отсылка дизайнеров к 70-м оттуда прекрасные сапоги-трубы на устойчивом каблуке или плоской подошве», — отметила эксперт.

Ольга Бузова

Известная ведущая и певица Ольга Бузова привыкла постоянно менять наряды. В ее арсенале есть брендовые туфли и сапоги, которые давно стали частью ее весеннего гардероба.

«Ольга Бузова демонстрирует идеальный наряд в стиле total black. На ней классическая и универсальная модель сапог. Черная гладкая кожа — это неоспоримая классика, которая сочетается с разными цветами и фактурами, так как сами сапоги являются нейтральными. Такая модель добавит образу фактурности и визуально удлинит ноги. Total black — прекрасный выбор для любого случая», — поделилась Логвинова.

Вера Брежнева

Певица Вера Брежнева умеет выделяться из толпы. На сцене она часто щеголяет в платьях, а вот в обычной жизни певица носит более лаконичные образы. Так артистка может надеть черный костюм, но разбавить его акцентной обувью.

На одной из вечеринок она щегольнула в мерцающих ботильонах с блестками на шпильке. Вера была королевой вечера. Такую обувь можно носить и с платьями, как темных, так и ярких цветов.

Кристина Асмус

Актриса Кристина Асмус любит лаконичные наряды. Она восхищается стилем Паулины Андреевой и порой ей подражает. Она обзавелась сапогами в тон наряда с квадратным мысом, который теперь в тренде.

«На актрисе Кристине Асмус карамельная пара в духе буржуа. Такая обувь должна быть в гардеробе каждой модницы в этом сезоне. Однако модель обуви встретить довольно сложно, но если увидеть, то берите и не думайте. Сочетать сапоги лучше всего с классическим пальто, платьем-рубашкой, джинсами или свитером приглушенных теплых цветов», — рассказала Юлия.

Лариса Долина

Лариса Долина в свои 66 лет не боится экспериментировать с имиджем и стилем. Она выбирает актуальные образы и для сцены, и для жизни.

«Мерцание из 80-х тоже в тренде, вот и Лариса Долина не отстает. Она выбрала для своего выступления серебряные ботфорты на каблуке и платье-жакет с пайетками. Выглядит очень эффектно, но для повседневной жизни слишком вычурно, поэтому лучшего всего сделать акцентной только обувь в наряде. Благодаря одной паре обуви можно кардинально изменить вектор своего образа и привлечь к себе внимание. Металлизированная обувь с высоким голенищем — отличное поле для экспериментов», — отметила эксперт.

Валерия

Певица Валерия тоже старается выглядеть безупречно в своем элегантном возрасте. В ее коллекции есть много сапожек, но чаще всего она носит белые сапоги не сильно высокой длинны. На одном из мероприятий артистка появилась в юбке мидакси со змеиным принтом и молочных сапожках. Кардиган кремового цвета дополнил образ. Поклонники отметили, что звезда выглядела максимально женственно.

Алсу

Певица Алсу всегда славилась своей утонченностью. Примечательно, что она и в 38 лет обладает стройной фигурой, которую подчеркивает, но слегка. Так этой весной она купила тренч, твидовый костюм и ботфорты в белом цвете.

«Белоснежные ботфорты на шпильке — абсолютное сочетание дерзости и стиля. Высокая модель сапог выполнена из кожи, что преследует тенденцию на использование натуральных материалов. Модель сапог идеально подходит для воплощения актуальных образов в стиле 70-х. Их можно сочетать с платьями длины миди, расклёшенными юбками, свитерами с горлом. Дополнить образ можно шляпкой-федора или бретонской кепкой. Я советую присмотреть к сапогам-чулкам и невестам, которые не боятся экспериментов, ведь такая модель сможет украсить любое классическое платье с пышной юбкой или мини-платье по фигуре», — дала совет Юлия.

Ирина Шейк

Супермодель Ирина Шейк славится своей красотой. А так как она участвует в показах мод и дружит с дизайнерами, то первая узнает про тренды. Этой весной Ирина уже примерила длинные ботфорты-чулки.

Она выбрала кожаный вариант, облегающий ножку. А сочетала модель их с платьем с разрезом. Визуально наряд сделал ее еще выше и стройнее. В такой обуви можно и в клуб пойти и в театр.

Ани Лорак

Популярная исполнительница Ани Лорак всегда отличалась женственностью. Она делает акцент на стройных ногах. Недавно она вышла из бутика, щегольнув в лосинах и кожаных ботильонах на танкетке. Наряд дополнила рубашка в клетку, а в руке у нее была сумка-портфель.

«Тренд на комфорт, лаконичность и простоту не сбавляет своих оборотов. Проследить такую тенденцию можно в образе Ани Лорак. На певице казаки на платформе в классическом цвете, которые идеально дополняют ее образ в стиле casual. Удлиненный нос, скошенный каблук, высокое голенище — отличный вариант на весну. Носить укороченные казаки я советую с широкими джинсами или брюками под объёмный свитер или кроп-топ яркого цвета», — поделилась Логвинова.

Наталья Подольская

Певица Наталья Подольская является мамой двоих детей. Она также занимается домашним хозяйством, поэтому цент удобство и практичность. Этой весной певица носит ботильоны на небольшом каблуке из кожи.

Наталья была облачена в платье-трапецию и колготки в тон, что визуально сделало ее ноги длиннее. Она чувствовала себя комфортно и даже танцевала. Потом у нее еще остались силы на прогулку.

Наталья Водянова

Наталья Водянова давно живет в Париже. Она посещает светские рауты и показы мод. Российская красавица признавалась, что даже мусор выносит при параде. Поэтому не удивительно, что ее луки не повторяются.

Так с твидовым пальто и платье с перьями она щегольнула в ботильонах с серо-черным покрытием, напоминающем ткань. Такой выбор смотрится необычно и оживит любой образ.

Ксения Собчак

Ксения Собчак всегда отличалась тем, что носила необычные наряды. Ей нравится все броское и она не побоялась выбрать сапоги с круглым мысом и голенищем-гармошкой.

«Высокие сапоги светлого оттенка, как на Ксении Собчак, не всегда вписываются в погодные реалии нашей страны, однако именно они прочно закрепились на позициях ультрамодной весенней обуви. Сапоги нежного сливочного оттенка поддерживаю не только тренд на светлые тона, но и еще одну новую тенденцию — круглый мыс. Такие сапоги отлично сочетаются с любой одеждой, но лучше всего будут смотреться с платьями длины миди и плиссированными юбками», — отметила эксперт.

Алла Пугачева

Примадонна всегда отличалась своим чувством стиля. Она не скрывает, что ее одевают именитые дизайнеры. Особенно хорошо певица дружит с Игорем Гуляевым и Валентином Юдашкиным. Недавно Алла Пугачева отметилась в сапогах с круглым мысом. Она выбрала практичный черный цвет, но при этом ее экошубка была зеленой, поэтому лук смотрелся свежо и молодежно.

Справка Teleprogramma.pro

Юлия Логвинова – дизайнер, идейный вдохновитель и создатель бренда Okatava. С 2006 года является дизайнером украшений, а с 2018 разрабатывает собственные коллекции эксклюзивных сумок с ручной росписью.

Обучалась у лучших дизайнеров и художников, окончила школу Lesage в Париже, а после этого сама много лет преподавала и вела очные курсы по созданию украшений. Юлия Логвинова является финалистом конкурса «Bead dreams», призером конкурса Swarovski, неоднократным призером российских и зарубежных конкурсов.

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