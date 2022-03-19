Куртки, авиаторы, бомберы: какие модные весенние наряды выбрали Пугачева, Алсу и другие звезды

Эксперт в области моды Наз Маер рассказал читателям сайта Teleprogramma.pro о том, какая верхняя одежда в топе этой весной.

Уже совсем скоро нас ожидают теплые дни. Наступает пора подбирать модные образы и трендовую верхнюю одежду. Сегодня дизайнеры предлагают модницам множество привлекательных экземпляров, в частности — куртки. Подробнее о трендах поведал сайту Teleprogramma.pro эксперт в области моды Наз Маер.

«Аутфиты весеннего сезона — объемные джинсовые куртки, shacket, ветровки, бомберы и кожаные косухи. Они идеально подойдут для переменчивого климата», — отметил Маер.

Стеша Маликова

Дочка Дмитрия Маликова Стеша уже давно интересуется модой. Ей самой нравится выглядеть женственно, но при этом сдержанной и элегантно. Она носит этой весной куртку-рубашку оверсайз.

«Стефания Маликова в индивидуальном луке превосходно сочетает большинство трендовых вещей. Это позволяет ей с легкостью сохранять свою женственность. Те представительницы, которые ищут чем заменить собственный объемный пуховик для комфортной прогулки, могут присмотреться к куртке-рубашке, отличающейся наличием утепленной подкладки. Этот предмет гардероба без труда сочетается с различными вещами из повседневного гардероба, например, со спортивным костюмом, платьем и джинсами. Подобные куртки идеальным образом приукрасят гардероб любой современной девушки, которая стремится выделить собственный индивидуальный стиль и неповторимость», — пояснил Наз.

Ляйсан Утяшева

Джинсовая куртка оверсайз из 80-х теперь актуальна. Такой вариант подойдет для повседневной жизни. Ляйсан Утяшева сочетала куртку оверсайз с велосипедками.

«Наиболее изысканно и утонченно будет выглядеть свободная модель куртки как на Ляйсан Утяшевой. Если вы поклонница минимализма и удобных вещей, то стоит присмотреться к этому простому, но стильному образу с отголоском на 80-е», — дал совет эксперт

Клава Кока

Популярная певица Клава Кока любит современные наряды. Она ловко находит удачные сочетания. Этой весной у артистки появилась светлая косуха.

«Клава Кока предлагает отказаться от черных косух и внести в весенний гардероб больше нежности и свежести. Она грамотно сочетает бежевую косуху с белым топом и широкими джинсами с высокой посадкой, завершая образ белыми кроссовками», — отметил Маер.

Агата Муцениеце

Актриса Агата Муцениеце частая гостья на красных дорожках. После развода с Павлом Прилучным она стала чаще носить платья. Однако в свои женственные образы артистка зачастую добавляет изюминку. Так для одного из выхода в свет она выбрала кожаный костюм с необычный косухой с баской. Наряд подчеркнул ее талию.

«Период весны сложно представляется без кожаных курток, поскольку этот предмет верхней одежды полюбился большинству девушек за удобство. Ежегодно множество дизайнеров подбирают разнообразные крои пошива, а затем дополняют изделия обилием оттенков, что позволяет удивить женщин полюбивших кожаные материалы. Новый сезон предлагает обновить собственные гардеробы благодаря универсальным и презентабельным курткам-косухам в светлых тонах. Они позволяют не только дополнить образ, но и подчеркнуть индивидуальность и грацию стиля. Универсальность представленного вида одежды отличается множественным комбинированием с десятками стилей. Так, одежду можно сочетать с футболкой, цветочным платьем, трикотажным комплектом, она идеально подойдет для брюк и мини-юбок», — пояснил Наз.

Алла Пугачева

Примадонна в свои 72 года продолжает удивлять публику. Она похудела за последние годы и сменила стиль. Алла Пугачева носит даже мини-юбки. А для одного из праздников, она выбрала длинную юбку с широким поясом и классическую косуху. Даже муж Максим Галкин одарил ее комплиментом.

«Алла, красотка!» — заявил он.

К слову, дети оделись с ней в одном стиле. Восьмилетняя Лиза тоже примерила косуху. А вот Галкин выбрал джинсовую куртку. Звездная семья смотрелась стильно.

Ольга Бузова

Звезда телестройки Ольга Бузова в свои 36 лет позволяет себе разные образы от дерзких до романтичных. Телеведущая подчеркивает свои достоинства.

«Черные кожаные изделия на протяжении многих сезонов успешно закрепились в числе базовых и стильных вещей и не готовы сдать свои позиции. Последние годы модельеры все чаще используют стандартную матовую и глянцевую кожу, а также латекс. В свою очередь, после кинопремьеры „Матрица“, кожаный глянцевый материал обрёл новый пик популярности. Total look был активно подхвачен и большинством отечественных звезд шоу-бизнеса.

Вот и Ольга Бузова продемонстрировала необычные образы с черной кожаной курткой, на одном снимке одна предстала в ярком стильном образе: мини-юбка, черное боди и высокие сапоги чулки. Свой образ она дополнила укороченной косухой с отделкой. Выглядит стильно. Второй ее образ также оказался крайне удачным. Легкое шелковое платье с бантом травяного оттенка в сочетании с черной куртка из кожи — выглядит романтично», — отметил эксперт.

Ани Лорак

Не везде весна теплая. Порой приходится выбирать теплые варианты курток. Так сделала и Ани Лорак. Популярная певица на прогулку предстала в черной куртке-авиаторе с мехом. Наряд она решила выдержать в черном цвете. Артистка взяла с собой сумку, а вот изюминкой образа стали ботинки на танкетке.

Анна Нетребко

Оперная певица Анна Нетребко знаменита не только своим вокалом. Она следит за модой и создает свои неповторимые образы. Артистке нравится продумывать детали. Она не скрывает, что падка на все блестящее. Анна носит теплую куртку с вышивкой и мехом. Наряд также украшают яркие пайетки. Она сочетает куртку с джинсами, что выглядит гармонично.

Алсу

Популярная певица и многодетная мама Алсу продолжает следить за фигурой и выступать в элегантных нарядах. В обычной жизни она носит как джинсы, так и пальто. Весной уже не первый сезон она носит легкий стеганый бомбер.

«Алсу привыкла к более сдержанным образам. В этот раз она сделала ставку на джинсы палаццо, дополненный чёрным стёганым бомбером, а привычные каблуки заменила ботинками. Стоит отметить, что брюки с завышенной талией подчеркнули ее стройность. Для тех девушек, у которых отсутствует в гардеробе бомбер, рекомендую не медлить и как можно скорее его приобрести. В комплекте к бомбером можно составить множество ярких весенних аутфитов», — рассказал Маер.

Справка Teleprogramma.pro

Наз Маер — модельер. Он является учеником Жан-Поля Готье, дизайнером, модным экспертом. Наз стал обладателем премии Вячеслава Зайцева — «Дизайнер 2021 года».

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале