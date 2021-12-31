Оперная дива: как Анна Нетребко покорила мировые сцены и нашла личное счастье

Перед ее талантом преклоняются миллионы на протяжении многих лет. Она выступает на самых значимых мировых сценах. В 2021 году Анна Нетребко отметила свое 50-летие. Путь к славе уроженка Краснодара прокладывала упорством и целеустремленностью, а личную жизнь устроила после 40 лет.

Анна Нетребко: детство и начало карьеры

Анна Нетребко родилась 18 сентября 1971 года в Краснодаре. Ее родители — выходцы из донских казаков. Они не были связаны с музыкой, но петь любили всегда.

Отец Юрий Николаевич по профессии геолог. Его оперная дива похоронила буквально несколько месяцев назад в возрасте 87 лет. А мама — Лариса Ивановна — была инженером-связистом. Она умерла в 2002-м. У Анны есть старшая сестра Наталья, которая вышла замуж и взяла фамилию мужа — Эскильдсен, она живет в Дании.

Глава семейства много работал и часто был в командировках, поэтому воспитанием дочек занимались, в основном, мама и бабушка.

К слову, в родословной Анны есть и цыганские корни, поэтому петь будущая звезда любила с малых лет — устраивала мини-концерты для родственников. Немного повзрослев, решила развивать свой талант дальше. В школьные год она стала солисткой ансамбля «Кубанская пионерия».

Правда, одной музыкой девочка не ограничивалась. Она занималась акробатикой, баскетболом, легкой атлетикой, верховой ездой и даже рисованием. А еще мечтала стать хирургом, позже передумала и захотела быть каскадером, а в возрасте 11 лет неожиданно начала писать.

Неудивительно, что в таком потоке самых разных хобби школьная успеваемость хромала. В дневнике будущей звезды были и четверки, и тройки. В какой-то момент родители потребовали, чтобы Аня отказалась от верховой езды, потому что их дочь слишком много времени пропадала на ипподроме.

Дядя Анны Нетребко был фотографом, в его студии она она училась проявлять пленку, а позже решила попытать свои силы в конкурсе красоты, благо данные позволяли. Рост Нетребко — 171 см, а вес на тот момент был 64 кг. В возрасте 17 лет заняла второе место на «Мисс Кубань – 1988». Примечательно, что конкурс вел Александр Масляков, а в качестве приза Анне подарили телевизор.

После окончания средней школы Анна Нетребко отправилась в Ленинград, где поступила в музыкальное училище. Выбор был сделан в пользу Северной столицы, потому что у отца звезды там было много университетских друзей, которые, в случае чего, могли бы прийти на помощь.

Уже после второго курса талантливую девушку перевели в Консерваторию им. Римского-Корсакова. Там ее педагогом по вокалу была Тамара Новиченко, которая отмечала, что Нетребко — целеустремленная и упорная солистка.

В 1993-м Анна Нетребко стала лауреатом премии им. Глинки и познакомилась с педагогом Ириной Архиповой, которая уже имела особый авторитет среди солистов.

В то же время Анна Нетребко стала подрабатывать уборщицей в Мариинском театре, и в одни прекрасный день его худрук Валерий Георгиев пригласил пятикурсницу Нетребко репетировать партию Барбарины в «Женитьбе Фигаро».

А после нескольких репетиций Нетребко дали роль Сюзанны. И это был успех. Зрители Мариинского театра отмечали, что Анна в роли Сюзанны была просто великолепна. После этого популярность дивы взлетела так, что времени не оставалось даже на занятия в консерватории. Ее график был расписан буквально по минутам.

В 1995-м Нетребко блистала уже в Сан-Франциско в образе Людмилы из оперы «Руслан и Людмила». После оглушительного успеха ее пригласили на стажировку в местный театр.

больше по теме Всей семьей: Нетребко и Эйвазов позировали с сыном в одинаковых новогодних пижамах Артисты поздравили фанатов с Рождеством.

Анна Нетребко: опера, лучшие партии

США на несколько лет стали домом Анны Нетребко. А художественный руководитель Вашингтонской оперы Пласидо Доминго пригласил певицу на роль Джильды в «Риголетто».

Вернувшись в Россию, Нетребко блистала на сцене Мариинского театра в операх «Борис Годунов», «Царская невеста», «Обручение в монастыре», «Севильский цирюльник», «Сомнамбула», «Риголетто», «Лючия ди Ламмермур», «Богема», «Дон Жуан» и других. В короткий срок она стала ведущей солисткой театра и вместе с труппой побывала на гастролях в Латвии, Финляндии, США.

Значимым для Нетребко стал 2002 год. Тогда она блистала в роли Наташи в постановке «Война и мир» при участии Дмитрия Хворостовского, которую поставили в Метрополитен опере, а позже срывала овации на сцене в Зальцбурге, где прошла премьера «Дон Жуана».

Уже в следующем году репертуар Нетребко стал гораздо шире. Ей доверили роли Виолетты в опере Джузеппе Верди «Травиата», которая прошла в Мюнхене, главную роль в «Лючии ди Ламмермур» на представлении в «Лос-Анджелес Опере» и роль Донны Анны на представлении в Ковент-Гардене.

Именно тогда, в 2003-м, вышел первый студийный альбом Анны Нетребко — Opera Arias. Он стал одним из самых продаваемых альбомов академической музыки. Спустя год фанаты Нетребко уже раскупали вторую пластинку — Sempre Libera. Исполнение оперных партий в опере «Ромео и Джульетта» в паре с Роландо Вильясоном было оценено достаточно высоко.

С этим же исполнителем Нетребко исполняла партии в «Любовном напитке» в 2005 году. В том же году она сыграла роль Виолетты Валери в «Травиате» с оркестром под управлением Карло Риззи на Зальцбургском фестивале.

Так как Анна Юрьевна много времени проводила в Австрии, то решила получить австрийское гражданство. Она подала прошение в марте 2006-го, а уже в июне Австрия его удовлетворила. Так Анна Нетребко стала гражданкой Австрии, где позже купила квартиру. Она обосновалась в Вене и при этом сохранила и российское гражданство.

Также в репертуаре певицы есть Дездемона из «Отелло» и Жанна Д’Арк из одноименной оперы Верди.

В начале певческой карьеры голос Анны Нетребко классифицировали как лирико-колоратурное сопрано. Позже — лирико-драматическое сопрано.

Анна Нетребко: награды и премии

В 2005 году Анна получила Государственную премию из рук Владимира Путина в Кремлевском дворце. Жюри премии Classic Brit Awards назвали ее вокалисткой год в 2008-м. Тогда же Анна Нетребко стала народной артисткой России. Также в копилке ее наград есть «Золотой софит», German Media Award, «Золотой граммофон», премия Casta diva и другие.

Анна Нетребко: проекты, кино

В 2004 году Нетребко снялась в американском фильме «Дневники принцессы – 2» в роли самой себя. Также в фильмографии оперной дивы есть докфильмы: «И тут выхожу я!» («Первый канал», 2014) и «Генерал на шпильках» («ТВ Центр», 2014).

Анна Нетребко: доход

Анна Нетребко владеет недвижимостью в Вене и Нью-Йорке. Недавно оперная дива призналась, что квартиры куплены в ипотеку, которую придется платить на протяжении 30 лет. В 2017-м в прессе появились данные о том, что Нетребко зарабатывает 7,5 млн долларов в год. Саму артистку такие новости оскорбили.

Анна Юрьевна тогда отмечала, что эти цифры «взяты с потолка». Известно, что за один выход на сцену Нетребко получает 17 тысяч долларов (1,2 млн рублей), однако почти половина от этой суммы уходит на налоги и прочие выплаты.

Анна Нетребко: личная жизнь

Свою судьбу и любовь Анна Нетребко встретила в зрелом возрасте. В 2014-м она прилетела в Рим, где проходили репетиции оперы «Манон Леско». Азербайджанский тенор Юсиф Эйвазов, увидев впервые лично Нетребко, буквально сразу потерял голову, а уже через пару недель позвал замуж.

Спустя полгода у них состоялась помолвка. В торжественной обстановке, в ресторане Зальцбурга, куда пара прибыла в белоснежной карете, Эйвазов подарил Нетребко обручальное кольцо.

Они поженились 29 декабря 2015 года в Вене. Бриллиантовая тиара невесты и обручальные кольца были изготовлены в ювелирном доме Chopard. Стоимость оценивается в миллион евро.

До знакомства с Эйвазовым личная жизнь Нетребко, мягко говоря, не складывалась.

Сначала Анна влюбилась в женатого однокурсника. Его имя певица скрывает, но отмечала ранее, что в 22 года ее настигли первые взрослые отношения.

В Сан-Франциско Анна познакомилась с баритоном по имени Тед, но их союз продлился недолго. После того, как певица вернулась в Россию, ее избранник нашел себе новую пассию. Анна буквально впала в депрессию, выбраться из которой ей помог внук балерины Инны Зубковской — Николай. Они встречались два года, но позже разошлись.

После этого Нетребко на протяжении шести лет встречалась с итальянским басом Симоне Альбергини. Их свидания были нечастыми, пару раз в месяц.

В 2007-м в жизнь Анны ворвался уругвайский баритон Эрвин Шротт. Они были знакомы и ранее, но позже стали жить в гражданском браке. А уже через год Нетребко родила сына Тьяго.

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Анна Нетребко: внешность и похудение

В юности Анна Нетребко отличалась точеной фигурой, но с годами набрала лишние килограммы. Впрочем, лишний вес не мешает певице позировать в купальниках на фото, которые иногда появлялись в ее инстаграме. Сама же она считает, что всегда находится в одном и том же весе и никаких секретов похудения у нее нет.

К слову, Юсиф Эйвазов, который сбросил несколько десятков килограммов, отмечал, что в форму ему помогли прийти спорт и секс.

Анна Нетребко: последние новости

18 сентября 2021 года Анна Нетребко отметила свое 50-леие. По этому случаю она провела большой юбилейный концерт в России. А с юбилеем оперную диву поздравил Владимир Путин.

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