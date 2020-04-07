На спорте: Каменских подчеркнула фигуру кроп-топом и облегающими леггинсами

32-летняя Анастасия Каменских, как и олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка, старается следить за своей спортивной формой. Не секрет для многих, что супруга Дмитрия Пескова увлекается йогой. Фигуристка считает, что даже в условиях домашней изоляции можно проводить время с пользой для души и тела. Спортсменка следит за тем, чтобы и ее пятилетняя дочь Надя не пренебрегала тренировками на карантине. Наследница олимпийской чемпионки занимается гимнастикой и танцами по видеосвязи с инструктором.

Тренировки на дому проводит и Каменских. На личной страничке в Instagram украинская певица поделилась свежим фото после разминки. В кадре наставница вокального проекта «Голос страны» предстала в кроп-топе и облегающих леггинсах, подчеркнув достоинства своей фигуры. Ко всему прочему, к ежедневным занятиям спортом артистка привлекала и своего мужа — рэпера Потапа.

больше по теме В этническом стиле: Каменских в оливковом комбинезоне подчеркнула декольте ожерельем Супруга Потапа появилась на съемках украинской версии вокального проекта «Голос».

Пока одни знаменитости на самоизоляции приводят себя в тонус к лету, другие оттачивают кулинарное мастерство. Так, Ирина Дубцова, Анастасия Шубская, Екатерина Стриженова, Устинья Малинина, Анна Нетребко и Юлия Ковальчук проявили интерес к готовке.

Возлюбленная азербайджанского тенора Юсифа Эйвазова балует домашних пловом из баранины из свежей черемши. А в качестве десерта оперная дива подавала к столу гоголь-моголь с гренками. В отличие от Анны Нетребко, супруга шоумена Алексея Чумакова увлеклась выпечкой. Экс-солистка группы «Блестящие» Юлия Ковальчук испекла тыквенный хлеб для мужа.