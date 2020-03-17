Леди в лимонном: Каменских в двухцветных брюках подчеркнула фигуру бюстье

Настя Каменских на личной страничке в Instagram поделилась понравившимся снимком из недавней студийной фотосессии. В кадре возлюбленная рэпера Потапа предстала в двухцветных брюках клеш, сделав ставку на контрастную черно-лимонную палитру. К образу украинская исполнительница подобрала полупрозрачный топ-бюстье в желтой цветовой гамме. Супруга музыкального продюсера старается тщательно следить за своим имиджем, не отставая от модных тенденций.

«Для бодрости духа и классного настроения хорошая музыка — это необходимость!! У меня есть свой отдельный плейлист для особых случаев», — отметила певица.

К слову, Настя Каменских и Потап на протяжении долго времени скрывали от прессы и поклонников свой роман. Все началось с творческого дуэта пары. На тот момент рэпер еще состоял в браке с Ириной Горовой. В этом союзе у артиста родился сын Андрей, в сентябре мальчику исполнилось одиннадцать лет. И если сначала между Потапом и Настей установились дружеские отношения, то спустя годы эта обоюдная симпатия переросла в более сильное чувство.

В своей постоянно колонке для одного из изданий светской хроники ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев критиковал прически возлюбленной музыканта. Так, историк моды советовал Насте делать более элегантные укладки. Благодаря которым, по мнению соведущего Эвелины Хромченко, украинская певица выглядит настоящей красавицей.