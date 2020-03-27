Ягодные пироги и спагетти: Малинина увлеклась кулинарией вслед за Шубской

Устинья Малинина на самоизоляции не теряет время даром: девушка продолжает заниматься музыкой на дому, оттачивая свое мастерство под контролем именитого отца — народного артиста России Александра Малинина.

Кроме того, наследница эстрадного исполнителя проявила интерес к приготовлению блюд. Как и дочь ныне покойной Веры Глаголевой Анастасии Шубской, Устинья экспериментирует с рецептами, находясь на карантине. В микроблоге Малинина-младшая делится с подписчиками фотоотчетами, рассказывая о кулинарных изысках.

Так, буквально на днях юная вокалистка испекла в духовке сразу два пирога, использовав свежие фрукты и ягоды, с добавлением сахарного соуса, состоящего из сахара, меда, какао и корицы.

«Мука, два яйца, молоко и чуть-чуть воды. Дольки апельсина!! Сахарный соус: сахар, мед, какао и корица. Ставим пирог в духовку на 180 °С и на час», — отметила Устинья.

Кроме того, наследница музыканта подавала на ужин спагетти с морепродуктами в винном соусе. Судя по всему, дочери Эммы Малининой очень нравится готовить.

Много времени на кухне проводит и Анастасия Шубская. 26-летняя супруга хоккеиста Александра Овечкина балует домашних гречневыми оладьями собственного приготовления. Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, будучи беременной, возлюбленная спортсмена старается не пренебрегать мерами предосторожности из-за пандемии. Так, модель стала больше времени проводит дома, избегая людных мест.