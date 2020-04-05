«Девочки ударились в готовку»: Навка испекла печенье, а жена Чумакова — тыквенный хлеб

37-летняя Юлия Ковальчук вслед за другими знаменитостями, среди которых: Татьяна Навка, жена Александра Овечкина — модель Анастасия Шубская, Анна Нетребко, Устинья Малинина, Анна Михайловская и Ирина Дубцова — проявила интерес к кулинарии. На личной страничке в Instagram экс-солистка группы «Блестящие» рассказала верным почитателям о том, что она провела уикенд у плиты, поэкспериментировав с рецептами. Так, певица побаловала мужа лакомством собственного приготовления. Юлия испекла для Алексея Чумакова тыквенный хлеб.

По словам артистки, сейчас все мужчины должны быть просто счастливы. Ведь их вторые половинки на карантине стали проявлять интерес к готовке. Как считает Ковальчук, на фоне домашней изоляции большинство жен заняты совершенствованием кулинарных навыков.

«Мужчины, ну ведь классно же! Все девочки ударились в готовку!! Мой ночной шедевр-соблазн: тыквенный хлеб! Вкуснятина такая… Слов нет», — отметила Юлия.

К слову, свой кулинарный талант 44-летняя Татьяна Навка совершенствует вместе с дочками — 19-летней Сашей Жулиной и пятилетней Надей Песковой. Вместе с младшей наследницей олимпийская чемпионка в танцах на льду испекла шоколадное печенье. А со старшей дочерью сварила борщ с капустой, свеклой и зеленью. По словам фигуристки, даже на карантине можно найти, чем занять детей с пользой для хозяйства.