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«Девочки ударились в готовку»: Навка испекла печенье, а жена Чумакова — тыквенный хлеб

Юлия Ковальчук на самоизоляции проявила интерес к кулинарии.

«Девочки ударились в готовку»: Навка испекла печенье, а жена Чумакова — тыквенный хлеб
Татьяна Навка (Фото: Globallookpress.com)

37-летняя Юлия Ковальчук вслед за другими знаменитостями, среди которых: Татьяна Навка, жена Александра Овечкина — модель Анастасия Шубская, Анна Нетребко, Устинья Малинина, Анна Михайловская и Ирина Дубцова — проявила интерес к кулинарии. На личной страничке в Instagram экс-солистка группы «Блестящие» рассказала верным почитателям о том, что она провела уикенд у плиты, поэкспериментировав с рецептами. Так, певица побаловала мужа лакомством собственного приготовления. Юлия испекла для Алексея Чумакова тыквенный хлеб.

Певица Юлия Ковальчук
Юлия Ковальчук испекла для мужа тыквенный хлеб (Фото: Instagram.com/juliakovalchuk)

По словам артистки, сейчас все мужчины должны быть просто счастливы. Ведь их вторые половинки на карантине стали проявлять интерес к готовке. Как считает Ковальчук, на фоне домашней изоляции большинство жен заняты совершенствованием кулинарных навыков.

«Мужчины, ну ведь классно же! Все девочки ударились в готовку!! Мой ночной шедевр-соблазн: тыквенный хлеб! Вкуснятина такая… Слов нет», — отметила Юлия.

Фигуристка Татьяна Навка
Татьяна Навка на карантине привлекла дочерей к кулинарным мастер-классам (Фото: Instagram.com/tatiana_navka)

К слову, свой кулинарный талант 44-летняя Татьяна Навка совершенствует вместе с дочками — 19-летней Сашей Жулиной и пятилетней Надей Песковой. Вместе с младшей наследницей олимпийская чемпионка в танцах на льду испекла шоколадное печенье. А со старшей дочерью сварила борщ с капустой, свеклой и зеленью. По словам фигуристки, даже на карантине можно найти, чем занять детей с пользой для хозяйства.

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