В домашнем виде: 44-летняя Навка без макияжа провела выходные на кухне у плиты

Олимпийская чемпионка в танцах на льду во время карантина устраивает кулинарные мастер-классы для дочерей.

44-летняя Татьяна Навка на карантине проводит импровизированные мастер-классы для дочерей. Так, вместе с пятилетней дочкой Надеждой олимпийская чемпионка в танцах на льду приготовила шоколадные печенья. Сварить борщ к обеду звездной маме помогла 19-летняя Саша Жулина. Фигуристка доверила младшей наследнице натереть свеклу. По словам Татьяны, и на самоизоляции можно найти, чем увлечь детей с пользой для дома и хозяйства.

Сама Навка предстала в кадре без макияжа и укладки, отдав предпочтение простой футболке и спортивным брюкам. Так, олимпийская чемпионка в танцах на льду показала, как ходит по дому. Вне выступлений на ледовой арене, посещения светских мероприятий и фестивалей супруга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова отдает предпочтение естественности и натуральной красоте. Татьяна провела уикенд на кухне у плиты, приготовив с дочками борщ с капустой и свеклой.

«Вся семья при деле!» — отметила спортсменка.

Ранее Татьяна Навка призналась, что больше всего она любит Старый Новый год. Именно в этот период она может позволить себе взять каникулы. Все январские праздники фигуристка плотно выступает с ледовыми мюзиклами. Этой зимой олимпийская чемпионка в танцах на льду презентовала шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств». На льду с фигуристкой выступила ее пятилетняя дочка Надежда и 17-летняя Алина Загитова.