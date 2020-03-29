«Время обеда»: 51-летняя Стриженова запекла в духовке кабачки с сыром

Как оперная дива Анна Нетребко и фигуристка Татьяна Навка — 51-летняя Екатерина Стриженова — проявила интерес к кулинарии. Примечательно, что супруга музыкального продюсера Константина Меладзе — экс-солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева утверждала, что она не подходит к плите. Так, блюдами грузинской кухни поп-исполнительницу и ее 10-летнюю дочь Сару балует супруг певицы.

На личной страничке в Instagram Стриженова поделилась свежим видеороликом. Екатерина запекла в духовке кабачки с помидорами и сыром. Телеведущая отдает предпочтение вкусной и здоровой пище. Ранее супруга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова вместе с дочерьми Александрой и Надеждой сварила дома борщ из свеклы и капусты. А избранница Юсифа Эйвазова подавала к столу азербайджанский плов с бараниной и свежей черемшой.

«Время обеда!! В меню: кабачки обыкновенные с помидорчиком и сыром», — добавила Стриженова.

Еще до карантина телеведущая вместе с мужем Александром Стриженовым успела побывать на Черном море. Возлюбленный Екатерины сделал супруге сюрприз на 8 марта, подарив ей поездку в Крым. Так, знаменитость посетила Севастополь, Ялту и Балаклаву, полакомившись свежей рыбой и чебуреками.