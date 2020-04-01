«Голубика доведет вкус до совершенства»: Нетребко испекла оладьи на ряженке

48-летняя Анна Нетребко не скрывает: ей нравится проводить время на кухне. Примечательно, что вслед за супругой азербайджанского тенора Юсифа Эйвазова интерес к импровизированным кулинарным мастер-классам проявили и другие знаменитости, среди которых: Ирина Дубцова, Татьяна Навка, Екатерина Стриженова, Алена Водонаева и многие другие.

Один из уикендов оперная дива посвятила приготовлению азербайджанского плова с бараниной и свежей черемшой. На этот раз Нетребко решила порадовать домашних кулинарными изысками. На завтрак артистка подала к столу оладьи на ряженке. В Instagram оперная певица поделилась оригинальным рецептом, перечислив все необходимые ингредиенты.

«Оладьи размером с ладошку, сделанные на ряженке. Сверху полить сливками с рынка и свежесваренной малиной (трехминутной готовки) с темным сахаром. Свежая голубика доведет вкус до совершенства», — отметила Анна.

Свое кулинарное мастерство совершенствует и одиннадцатилетний сын оперной дивы — Тьяго. Больше всего мальчику нравится готовить пиццу с колбасой и соусом из кетчупа и майонеза. К слову, среди звезд есть те, кого мало интересуют эксперименты с рецептами.

В одном из интервью экс-солистка группы «ВИА Гра» — 38-летняя Вера Брежнева — призналась, что она не подходит дома к плите. Блюдами грузинской кухни супругу и ее десятилетнюю дочку Сару балует музыкальный продюсер Константин Меладзе.