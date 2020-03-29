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Хозяюшки: жена Овечкина на карантине вслед за Навкой сварила дома борщ

Пока Анастасия Шубская постигает азы кулинарии, ее возлюбленный вместе с полуторагодовалым сыном Сережей смотрят хоккей по телевизору.

Хозяюшки: жена Овечкина на карантине вслед за Навкой сварила дома борщ
Анастасия Шубская с мужем Александром Овечкиным и сыном Сережей (Фото: Instagram.com/nastyashubskaya)

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка и дочка ныне покойной Веры Глаголевой — Анастасия Шубская на карантине не теряют время даром: знаменитости посвятили незапланированные каникулы кулинарным мастер-классам на дому. Так, борщом собственного приготовления домашних побаловала 44-летняя супруга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Это же блюдо к обеду подала и избранница Александра Овечкина.

Шубская с Овечкиным на карантине
Анастасия Шубская на карантине сварила для мужа борщ (Фото: Instagram.com/nastyashubskaya)

Пока Анастасия готовила борщ, проводя уикенд у плиты на кухне, возлюбленный модели вместе с полуторагодовалым сынишкой Сережей смотрел хоккей по телевизору. По словам супруги Овечкина, их наследник не расстается с клюшками даже за приемом пищи. До карантина Шубская посещала хоккейные матчи мужа, следя за игрой с трибун.

Шубская с Овечкиным на карантине
Пока возлюбленная Александра готовит обед, сам спортсмен вместе с сыном смотрит хоккей по телевизору (Фото: Instagram.com/nastyashubskaya)

Домашних борщом с капустой и свеклой побаловала и Татьяна Навка. На карантине вместе с пятилетней дочкой Надеждой фигуристка готовила и шоколадное печенье.

Фигуристка Татьяна Навка варит дома борщ
Борщом домашних побаловала и Татьяна Навка (Фото: Instagram.com/tatiana_navka)

Напомним, что Анастасия Шубская и Александр Овечкин ждут прибавления в семействе. В феврале возлюбленная спортсмена сообщила о своем интересном положении. Судя по баннерам на недавней вечеринке модели, с надписью: «Добро пожаловать, маленький джентльмен!» — у супругов появится второй сын.

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