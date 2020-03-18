«Не болею, просто трусиха»: Дубцова посадила всю семью на домашний карантин

38-летняя Ирина Дубцова призналась, что на фоне распространения коронавируса она вместе со своей семьей решила сесть на домашний карантин. И это, несмотря на то, что выпускница «Фабрики звезд» не посещала страны с повышенной эпидемиологической обстановкой.
Экс-супруга солиста группы Plazma Романа Черницына не без иронии назвала себя трусихой, признавшись, что просто решила перестраховаться.
Примечательно, что на карантине вместе с Ириной оказались и ее близкие. К слову, в одном из интервью Дубцова говорила о том, что с наступлением весеннего периода цветения, она вместе с сыном Артемом уезжает за границу. Как выяснилось, у наследника артистки сильнейшая аллергия. Однако на этот раз поп-исполнительнице, скорее всего, придется остаться дома.
«Карантин! Я не болею, я просто трусиха», — призналась певица.
Находясь на карантине, Дубцова совместила приятное с полезным. Так, Ирина проявила интерес к своему хобби — кулинарии. Артистка приготовила суп топ-ям, подметив, что это блюдо очень любит ее мама.
«Друзья, в страны с повышенной эпидемиологической обстановкой я не ездила! Но, тем не менее, я сижу дома. Как и вся моя семья. Мы на самоизоляции. Чем заняться?! Все вы знаете, что я пишу песни, но мало кто из вас в курсе, что я люблю и умею готовить! Итак в меню у нас суп том-ям, который просто обожает моя мама. Креветки, курочка… отварной рис!» — отметила певица.