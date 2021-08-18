Поцелуй с Моргенштерном, новый цвет волос и провал на всю страну: через что прошла Клава Кока на пути к славе

В середине августа певица Клава Кока праздновала очередной рубеж, который преодолела в карьере — количество ее фолловеров в Instagram достигло семи миллионов подписчиков. YouTube-канал звезды смотрит 4 миллиона пользователей, а за ее тикток-активностью в китайской соцсети следят более 8 миллионов.

Девушка давно стала кумиром молодежи, а ее путь на музыкальный Олимп длился едва ли не всю ее жизнь. Потому что еще в три годика она решила, что хочет стать артисткой.

Клава Кока – детство, родители, начало карьеры

Певица Клавдия Высокова, прославившаяся как Клава Кока, родом из Екатеринбурга. Она родилась 23 июля 1996 года и выросла в простой многодетной семье со старшим братом Львом и младшей сестренкой Ладой – дети были погодками. Она рассказывала, как в три года уже отчетливо понимала, что хочет быть артисткой. Мама отвела ее на пение – в Свердловскую детскую филармонию в джазовый хор, а папа усилил любовь к музыке и привил вкус.

Она росла на таких группах, как The Beatles, Queen, слушала Уитни Хьюстон, а также кумира молодежи Джастина Бибера и фанатела от «Ранеток», всерьез собиралась стать одной из участниц коллектива. Ради этого она освоила игру на множестве музыкальных инструментов — барабаны, флейту, фортепиано, бас-гитару, акустическую гитару, электронную гитару, укулеле.

Когда Клаве исполнилось 13 лет, семья переехала из Екатеринбурга в Москву. И в 2010 году она написала свою вторую в жизни песню Cuz I See, которую опубликовала в Сети под псевдонимом Клава Кока. Тогда и начался долгий и тернистый путь на отечественный музыкальный Олимп.

Клава Кока начинала как кантри-поп певица. В 2012 году она смогла дойти до финала в международном конкурсе вокалистов «Я – артист».

В 2011 году Клава прошла отбор на шоу «Фактора А», в котором была судьей Алла Пугачева. Удача тогда улыбнулась начинающей звездочке – она смогла войти в шестерку лучших. В следующем году артистка уже пробует себя в международном фестивале-конкурсе «Я-артист» и выходит в финал, но до лавров победителя ей не хватает совсем чуть-чуть.

В 2015 году певица проходит на «Главную сцену». Она заслуживает похвалу от Ирины Аллегровой, когда исполняет ее хит «Странник мой». А вот на хите Владимира Кузьмина «Я не забуду тебя никогда» красотка «запнулась» — ее буквально разнесли члены жюри Диана Арбенина, Валерий Леонтьев, Николай Носков и та же Аллегрова. Николай Носков и вовсе категорично заявил, что петь Клаве нужно только для друзей или родных, но никак не на большой сцене.

Такой удар не остановил Клаву. Девушка собирается с силами и в 2015 году вновь бросается на амбразуру. И на этот раз удача ей светит голливудской улыбкой – на шоу «Молодая кровь» она успешно проходит все испытания и получает главный приз — контракт с лейблом Black Star.

«Прошло ровно 5 лет с тех пор, как на всю страну мне указали «петь для друзей и родителей»… А месяц назад я собрала стадион. Что хочу сказать? Никого не слушайте, если дело касается вашей мечты. И даже если в вас никто не верит — в вас верю я. Потому что у меня получилось», — напишет осенью 2020 года Клава Кока.

Клава Кока и Black Star

В список «больших звезд» Клава Кока вошла после того, как заключила в 2015 году контракт с Black Star, только славу сначала обрела как блогер. А вот путь на музыкальный Олимп подзатянулся — понадобилось продолжительное время, в течение которого красотка перевоплотилась из брюнетки в блондинку, отказалась от кантри и примерила образ «плохой девчонки».

Накануне совместного трека Клавы Коки с рэпером Моргенштерном осенью 2019 года совладелец Black Star Павел Курьянов, известный как Пашу, рассказывал:

«У Клавы был особенный путь. Сначала мы год вкладывали деньги в ее песни, но не могли найти ее аудиторию. Но потом заметили, как она общается с людьми и какая она сама, и решили попробовать развить ее как блогера. И вот спустя год она обрела популярность в сети, мы же стали возвращать ее потихоньку к музыке. И этой весной она выстрелила».

В числе заслуг, которые помогли Коке достучаться до сердец, Пашу тогда называл молодежный сленг. И, действительно, красотка в своих песнях стала сыпать словечками, заигрывать с обсценной лексикой, Интернет-жаргоном.

Клава Кока – блог на YouTube, TikTok

Несколько лет под крылом Black Star Клава писала песни, снимала клипы, но они выстреливали холостыми. В какой-то момент девушка переключилась на блогинг. Она в 2017 году начинает вести YouTube-канал, на котором ее рубрика «Клава Транслейт» становится у подписчиков одной из любимых.

В ней певица на русском языке исполняет зарубежные треки, а рубрика «КокаПелла» попадает в самые сердца зрителей – Клава исполняет кавер-версии российских хитов а капелла. Аудитория быстро растет, как и ее популярность в Сети, и в настоящее время количество фолловеров на YouTube превысило 4 миллиона подписок.

За длинными влогами наступает время коротких – мир захватила китайская социальная сеть TikTok, в которую Клава Кока вливается в 2020 году и стремительно завоевывает там популярность. Ролики, которые девушка начала постить, быстро становились вирусными и принесли ей вместе с аудиторией узнаваемость, раскрутку ее треков и многомиллионные рекламные контракты.

На август 2021 года самым просматриваемым роликом в TikTok-аккаунте Клавы Коки является видео с вручением дорогого подарка своему отцу. Его уже посмотрели более 14 миллионов фолловеров.

Клава Кока – «Орел и решка»

Параллельно Клава Кока в 2018 году реализуется как телеведущая. Ей попадается объявление о кастинге на поиск новой ведущей в тревел-шоу, она отправляет видео о себе с посылом «возьмите меня, я люблю эту передачу», и за четыре дня до вылета ее кандидатура утверждается. Девушка становится ведущей и летит в свое первое путешествие на проекте «Орел и Решка. По морям».

Тогда начинающая телезвезда признавалась – сбылось ее заветное желание, это настоящая работа мечты. Однажды на съемках девушка даже попала в аварию на экстремальных лодках и целый месяц ходила с разбитым лицом. Но даже это не омрачило ее рвения и трудолюбия. Но надолго ее не хватило — с Кокой было снято 4 выпуска, ее напарником выступил шоумен Коля Серга, после чего девушка ушла с проекта.

Как бы то ни было, все это время музыка для Клавы Коки оставалась главной целью в жизни. Все свои песни девушка писала и пишет сама, а также создает саундтреки к шоу и передачам. Ее песни, например, прозвучали в третьем и четвертом сезонах телепроекта «Пацанки» на «Пятнице!».

Клава Кока: хиты и фиты

Певица сама пишет свои песни, Black Star по условиям контракта владеет правами на сценическое имя артистки и композиции. Со своей стороны, лейбл дает артистке все необходимое для творчества и развития: оснащенную необходимым студию звукозаписи, съемку клипов, продвижение и организацию концертов.

В коллекции хитов Клавы Коки есть как сольные композиции, так и фиты. Коллаборация с Моргенштерном 2019 года уже набрала 103 миллионов просмотров. Клип «Покинула чат», который звезда выпустила в марте 2020 года, — 116 миллионов. Затем чарты взорвал дуэт Коки и Niletto «Краш», у клипа рекордные 199 миллионов.

Останавливаться на достигнутом звезда явно не спешит. В ее планах – запись фита с Джастином Бибером. Летом она запостила несколько видео, в которых обнимается с подушкой, на ней был изображен кумир молодежи, и девушка верит – у нее все получится.

Клава Кока – рост, вес, псевдоним

Сейчас Клава Кока блондинка, хотя практически всю жизнь она носила темные волосы. По знаку зодиака девушка Лев, ее рост 170 см, вес – 51 кг цвет глаз – серо-голубой.

Не все поклонники знают о происхождении псевдонима «Кока» в карьере Клавы. Сама девушка шутила на этот счет на Comedy Club: «Я училась в седьмом классе. Тогда у меня была кличка Клава Баклажан. Тогда я подумала, что Баклажан – это не международный уровень. Я просто в седьмом классе искренне верила, что буду артисткой. И я взяла псевдоним Кока. Сначала была Клавдия Кока», — рассказывала красотка.

Почему именно «Кока»? Во-первых, это укороченное созвучное производное от фамилии «Высокова». Во-вторых, девушка связывает его с желтком от яйца, которое дети называют кокой, и которое символизирует зарождение жизни. В-третьих, певица объясняет: листья коки, то есть кокаинового куста, вызывают привыкание, и ее творчество аналогично растению вызывает зависимость.

Личная жизнь Клавы Коки

До сих пор поклонники жду воссоединения Клавы Коки с Егором Кридом, уверенные, что между ними были отношения. Дело в том, что красавчик из Black Star, оказывается, украл и ее сердечко, когда они записали совместный трек «Я устала». Об этом девушка призналась сама в одном из YouTube -шоу еще в 2020 году.

Клава Кока тогда отметила, что с исполнителем хитов «Самая самая» и «Девочка с картинки» знакома 4 года. Но за это время, несмотря на духовную близость, любовь между ними не сложилась.

«У меня к нему были чувства, мы с ним что-то пытались построить, но поняли, что нам лучше дружить, чтобы не потерять друг друга как персонажей и как личностей», — откровенничала красотка.

Кстати, поговаривали о романе Коки и с другим рэпером – Моргенштерном. Многочисленные слухи о том, что звезда встречается с «легендарной пылью», как сам Алишер себя называет, появились после того, как блондинка записала с ним романтический трек «Мне …». Еще бы: в клипе их страстный продолжительный поцелуй казался настолько правдивым, что поверили даже ярые скептики.

Только это была лишь дружба, и Моргенштерн как настоящий товарищ даже навещал Коку в больнице, когда ее госпитализировали с ангиной и переутомлением в ноябре 2019 года, практически сразу после выхода их совместного трека.

Клава Кока и Дима Гордей

Своего бойфренда, с которым она рассталась накануне 25-летия, Клава Кока тщательно скрывала. Точнее, она регулярно появлялась с автоблогером Димой Гордеем в различных роликах, на тусовках, съемках. Только не обозначала, что это – ее парень.

Дело в том, что Клава Кока с появлением бойфренда приняла решение скрывать свои отношения. И ей это удавалось целый год, пока Дима Гордей не объявил о разрыве с девушкой и не раскрыл подробности их отношений.

Отметим, что сейчас 30-летний Дима Гордей – завидный жених. Осенью прошлого года он оказался на 7 месте в рейтинге Forbes как блогер с самыми высокими рекламными доходами.

Клава Кока: скандалы

Певица Клава Кока имеет, как считают эксперты, безупречную репутацию. И в таком случае маленький скандальчик только подогревает к ней интерес. В начале 2021 года звезда, прославившаяся каверами на русскоязычные и иностранные хиты, подарила новое звучание песне «Москва любит» рэпера Скриптонита. И если поклонникам певицы трек «зашел», то автор не оценил старания блондинки. Он посоветовал ей: «Девочка, пой свои песни».

Немногословно, но оскорбительно, видимо, посчитала певица и удалила пост из Instagram, а кавер – из YouTube-канала.

В том же феврале звезда, как и многие представители шоу-бизнеса, осудила поведение блогера Дарьи Зотеевой, которая прославилась под псевдонимом Инстасамка, в отношении бьюти-персонала.

Напомним, «самая высокооплачиваемая рэп-исполнительница», как она сама себя окрестила, устроила разнос визажистам, которые опоздали к ней на съемку. Звезда выкинула их вещи, оскорбила матами, а произошедшее сняла на телефон и разместила в Сети.

Кока отреагировала на это, как и многие, отрицательно. Она обратилась к Инстасамке через свой микроблог и в stories объявила о завершении сотрудничества с ней.

«Знаешь, я хотела пойти тебе на встречу, подумать о нашей совместной работе, о которой ты меня просила. К сожалению, ты рисуешься для меня и, наверное, для других совсем не тем человеком, которым ты являешься. Я считаю, что твой поступок низкий; люди, которых ты оскорбила и оскорбляешь каждый день, в тысячу раз достойнее, чем ты. Каждый человек достоин уважения вне зависимости от социального статуса!», — сказала как отрезала Клава.

Так закончилась, не начавшись, творческая коллаборация Клавы Коки и Инстасамки.

А накануне своего четвертьвекового юбилея Клава Кока порадовала поклонников пикантной фотосессией и разделась для журнала Playboy. Девушка стала cover girl июля, разделив сообщество на два лагеря. Одни по сей день пребывают в неподдельном восторге от смелости своей любимицы и ее идеальных форм, а другие критикуют за столь опрометчивый поступок.

«На самом деле, я всегда была очень скромной девушкой, и каждые новые эксперименты навстречу к женственности всегда давались мне непросто! Недавно я даже фотки в купальнике стеснялась выкладывать… Но я выросла.. вместе с вами! Или вы со мной. Сейчас тот момент, когда я чувствую себя максимально привлекательной и хочу этим поделиться», — оправдывалась красотка.

Клава Кока сейчас – творчество, доходы, дорогие покупки

В 2021 году певица Клава Кока продолжила череду фитов, которую начала еще в 2016 году с совместного исполнения песни «Если…» с Ольгой Бузовой под гитару. В начале лета звезда записывает трек и снимает клип в стиле 90-х вместе с Сергеем Жуковым под названием «Нокаут», благодаря которому завоевывает популярность у более старшей аудитории – фанатов группы «Руки вверх!».

Не забывает звезда и о своей семье. В канун Нового года, в декабре 2020-го, звезда исполнила сразу две мечты – свою и отцовскую, вручив ему ключи от новенькой Toyota. Глава семьи просто опешил, а мама едва сдерживала слезы. «Его реакция — бесценна!!! Люблю тебя. И все отдам за нашу семью! Урааааа!», — писала тогда звезда.

А летом 2021 года Клава Кока впервые отвезла родителей и бабушку с дедушкой на роскошный курорт в Индийском океане. «В детстве они показали мне мир и всему научили, а сейчас пришла моя очередь! Вывезла любимых на Мальдивы и впервые показала им подводный мир!», — рассказывала в микроблоге певица.

Про себя красотка тоже на забыла. Летом она приобрела себе первую в жизни машину, и экономить на покупке не стала. Ее выбор пал на черненький Mercedes-Maybach, цена на который превышает 10 миллионов рублей. Причем, за железного коня красотка рассчиталась наличными.

По подсчетам Forbes, доходы Клавы Коки от концертов в 2020 году принесли ей порядка 15 миллионов. И это лишь один из источников. Львиную долю прибыли девушке приносят рекламные контракты с такими гигантами, как Maybelline, «Л’Этуаль», МТС, «Пятерочка». Известно, что стоимость разовой рекламы на YouTube Клавы Коки в прошлом году составила 495 тысяч рублей, интеграция в клип — 700 тысяч. А вот чтобы засветиться в Instagram у Коки, рекламодателю нужно было заплатить 440 тысяч рублей за пост и 605 тысяч – за видео.

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