«В седьмом классе была Клава Баклажан»: Кока рассказала, откуда у нее такой творческий псевдоним

Певица Клава Кока в эфире шоу «Камеди Клаб» на канале ТНТ рассказала, откуда взялся ее такой необычный творческий псевдоним.

«В Википедии написаны странные вещи про меня. Откуда взялась Кока? Я училась в седьмом классе. Тогда у меня была кличка Клава Баклажан. Тогда я подумала, что Баклажан – это не международный уровень. Я просто в седьмом классе искренне верила, что буду артисткой. И я взяла псевдоним Кока. Сначала была Клавдия Кока. И так все началось. Я сроднилась с этой Кокой, и мы уже давно идем вместе». Клава Кока

«Многие сроднились с кокой и идут с ней вместе», — добавил тут же юморист Гарик Харламов под смех зала.

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Напомним, что Клава Кока получила широкую известность в 2015 году. Тогда она победила в кастинг-шоу «Молодая кровь», после чего на нее обратили внимание в популярном лейбле Black Star. С артисткой был подписан контракт. Сегодня Клава Кока одна из самых раскрученных персон лейбла.